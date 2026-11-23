Le PSG a besoin d'un joueur offensif efficace et de bon niveau pour cet hiver. Les regards se tournent vers Donyell Malen, injouable avec la Roma, mais courtisé aussi par le Bayern Munich.

A deux jours du match de Ligue des Champions entre les deux équipes, le PSG a plus que jamais un oeil sur la Roma. La Louve est, avec la Lazio, l’équipe en forme en Serie A , et elle le droit à son attaquant néerlandais. Donyell Malen est sur une série incroyable cette saison, avec 16 buts en 15 matchs disputés. L’ancien joueur du Borussia Dortmund est le meilleur canonnier de la Serie A, et son récent quadruplé face à Parme a confirmé cette réussite exceptionnelle. Il se créé même plus d’occasions qu’un certain Harry Kane, le Ballon d’Or en titre.

Malen est sur un nuage avec la Roma

Cette explosion du joueur de 27 ans, passé par le centre de formation de l’Ajax puis celui d’Arsenal avant de se révéler au PSV Eindhoven, lui permet de voir sa valeur doubler pour atteindre les 50 millions d’euros. Et cela pourrait même monter encore plus haut étant donné le prestige des candidats à sa venue pour le mois de janvier.

Calcio Mercato affirme que, à la vue des récentes blessures de Khvicha Kvaratskhelia et de Désiré Doué, le PSG a ciblé le Néerlandais pour un recrutement cet hiver. Mais c’est aussi le cas du Bayern Munich, qui va être privé pendant plusieurs mois de Harry Kane, blessé gravement à la cheville. Deux clubs de prestige, mais une seule version pour l’AS Roma. Vendre Malen cet hiver est hors de question, même pour plus de 50 millions d’euros. Il reste à savoir si ces belles paroles se vérifieront en cas d’offre réelle de la part d’un des ténors européens, et peut-être l’envie du Néerlandais de signer le contrat de sa vie en profitant de son début de saison canon. affirme que, à la vue des récentes blessures de Khvicha Kvaratskhelia et de Désiré Doué, le PSG a ciblé le Néerlandais pour un recrutement cet hiver. Mais c’est aussi le cas du Bayern Munich, qui va être privé pendant plusieurs mois de Harry Kane, blessé gravement à la cheville. Deux clubs de prestige, mais une seule version pour l’AS Roma. Vendre Malen cet hiver est hors de question, même pour plus de 50 millions d’euros. Il reste à savoir si ces belles paroles se vérifieront en cas d’offre réelle de la part d’un des ténors européens, et peut-être l’envie du Néerlandais de signer le contrat de sa vie en profitant de son début de saison canon.

Surtout que dans les deux cas, Malen bénéficierait d’un temps de jeu quasiment garanti étant donné les absences offensives au PSG comme au Bayern. Mais la Roma, qui possède le Néerlandais sous contrat jusqu’en 2030, entend bien ne pas s’affaiblir alors que le club de la capitale italienne joue pour le titre cette saison.