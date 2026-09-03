Le PSG débourse 150 ME et fait un terrible constat

Plus gros vendeur du mercato estival avec 334 millions d’euros récoltés, le PSG a en parallèle investi 150 millions d’euros pour faire venir Akliouche, Torres, Godts et Digne. Mais le club parisien s’est-il renforcé ?

L’été du Paris Saint-Germain a été très animé. Le club de la capitale a surpris tout le monde en s’imposant comme le plus gros vendeur d’Europe. Barcola, Ramos, Mbaye, Kolo Muani et Lee ont été cédés pour un total de 334 millions d’euros, une somme record pour le club de la capitale. Cela ne veut pas dire pour autant que Luis Campos et Luis Enrique ont déplumé leur effectif car en parallèle, ils ont investi 150 millions d’euros pour faire venir Akliouche, Torres, Godts et Digne afin de compenser tous les départs.

Le mercato du PSG soulève des doutes

Sur le papier, l’effectif à la disposition de Luis Enrique reste séduisant et compétitif, même si des doutes existent sur le niveau de la défense et la profondeur de banc dans ce secteur de jeu. Sur les ondes de RMC, Kévin Diaz a néanmoins émis quelques doutes. En perdant des joueurs comme Barcola ou Ramos, le consultant craint que le PSG ait perdu des éléments décisifs et très importants dans les quêtes des deux victoires en Ligue des Champions. Dans l’After Foot, le consultant a par ailleurs fait savoir qu’il avait quelques doutes sur le niveau de certains éléments recrutés cet été comme Torres ou Akliouche.

« Sur le papier, je pense que le PSG ne s'est pas forcément renforcé. Avec Luis Enrique, il faut toujours un temps d'adaptation même si Mika Godts jouait aussi en 4-3-3 à l'Ajax avec des ailiers. J'aime beaucoup Akliouche qui est un très bon joueur de football. Bradley Barcola a été vendu 145 millions d'euros et je ne suis pas sûr que Godts ou Akliouche soient vendus autant parce que Barcola va à 2000 à l'heure et convenait tout à fait pour étirer une défense et amener de la menace dans la profondeur » a d'abord livré le consultant avant de conclure.

« Sa vitesse est incroyable même s'il était maladroit. Kang In Lee était bon à chaque fois qu'il jouait. Ferran Torres, j'y croyais un peu moins et j'ai été surpris par ses débuts buteurs mais pour moi, Gonçalo Ramos reste un mec qui t'a sorti de pas mal de traquenards. Tu l'as perdu et tu ne sais pas ce que tu vas avoir » a commenté Kévin Diaz, pas totalement convaincu par ce mercato estival très animé du Paris Saint-Germain. A Luis Enrique de prouver que les choix du club parisien étaient les bons et que les joueurs recrutés auront sans problème le niveau pour faire oublier Ramos, Lee et bien sûr Barcola.