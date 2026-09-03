OL : La folle prime versée à l’agent de Fofana dévoilée

OL : La folle prime versée à l’agent de Fofana dévoilée

OL03 sept. , 8:40
parCorentin Facy
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Le dossier Malick Fofana a sans conteste été le plus renversant d’Europe lors du dernier jour du mercato. Au terme d’un interminable feuilleton, l’international belge de l’OL s’est engagé en faveur de Sunderland.
La journée de mardi a été particulièrement éprouvante pour Malick Fofana. L’attaquant belge de l’Olympique Lyonnais a d’abord donné son accord à Sunderland, avant de dire oui à Crystal Palace… puis finalement de s’engager en faveur des Black Cats après avoir passé une visite médicale sans savoir où il allait signer par la suite. Les primes versées aux agents de Malick Fofana ont joué un rôle central dans le choix final de l’ex-attaquant de La Gantoise et de son entourage. Et pour cause, les sommes en jeu étaient tout simplement colossales selon Sacha Tavolieri.
« Puisqu'il est toujours nécessaire d'être juste et de présenter toutes les informations de l'histoire, les intermédiaires ont reçu plus de 7 millions d'euros dans cette affaire… » a précisé sur X le journaliste de Sky Sports, dont les révélations ne vont pas manquer de faire énormément réagir dans les prochains jours. Comme indiqué par ailleurs, l’aspect financier n’aurait pas été le seul et unique moteur dans cette décision du clan Fofana.

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L’avenir incertain de Pierre Sage à Crystal Palace, les doutes sur l’avenir du club avec une possible vente et la façon dont les Eagles bloquent leurs joueurs quand ils veulent partir (Olise, Sarr) auraient également été des freins dans l’esprit de l’ancienne pépite de l’OL et de son agence de représentation Roc Nations. Quoi qu’il en soit, cette juteuse prime versée par Sunderland à l’entourage du joueur a certainement aidé à se décider de façon définitive en faveur des Black Cats. Du côté de l’OL, on regrettera en revanche que Malick Fofana soit parti dans le club qui lui offrait la plus faible indemnité de transfert puisque le Belge est parti contre 30 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus, tandis que Crystal Palace était monté jusqu’à 39 millions d’euros bonus inclus.
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de plus si je regarde de plus pret je suis sur que je trouve des choses genre deja le staff de ils sont pas payer?

Greenwood et Guendouzi ciblés par l’UEFA après OL-Fenerbahçe

mec meme toi tu le prouves "j'ai fait un copié coller" si ca c'est pas droles deja tu copie sans verifier le gars peut pas se tromper alors ?

Greenwood et Guendouzi ciblés par l’UEFA après OL-Fenerbahçe

pour le coup c'est toi qui troll il manque bien les 40 millions des achats de traoré medina et weah! tout le monde dit que marseille n'a rien depenser ds ce mercato alors que c'est faux lol pour le coup ils ont plus depenser que lyon c'est factuel

Greenwood et Guendouzi ciblés par l’UEFA après OL-Fenerbahçe

Tas Quoi à dire sinon ? A part ton commentaire tout naz ? Répond sans trollé....stp Le gars il c'est embêté à faire ça et c'est tout ce que tu trouves à dire ?

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