OL : La folle prime versée à l’agent de Fofana dévoilée

Aucun rapport avec LA " Braderie de Lille " ce WE ...
de plus si je regarde de plus pret je suis sur que je trouve des choses genre deja le staff de ils sont pas payer?
mec meme toi tu le prouves "j'ai fait un copié coller" si ca c'est pas droles deja tu copie sans verifier le gars peut pas se tromper alors ?
pour le coup c'est toi qui troll il manque bien les 40 millions des achats de traoré medina et weah! tout le monde dit que marseille n'a rien depenser ds ce mercato alors que c'est faux lol pour le coup ils ont plus depenser que lyon c'est factuel
Tas Quoi à dire sinon ? A part ton commentaire tout naz ? Répond sans trollé....stp Le gars il c'est embêté à faire ça et c'est tout ce que tu trouves à dire ?
|Équipe
|Pts
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|N
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|BP
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Since it is always necessary to be fair and present all the info of the story, the intermediaries received over €7 million in this matter...
🔴🔵 Pierre Sage under pressure, doubts over the club’s future, a potential sale on the horizon, the way the club’s hierarchy blocks their players when they join the Eagles (Ismaïla Sarr, Michaël Olise….) 🇧🇪 These are not the only reasons… but they are ALSO among the factors