Genesio à bout de nerfs, l'OM avoue tout

Genesio à bout de nerfs, l'OM avoue tout

OM02 sept. , 22:00
parHadrien Rivayrand
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Bruno Genesio va désormais pouvoir se projeter sur la saison avec l'OM. Pourtant, l'entraîneur phocéen était proche de claquer la porte à cause du mercato...
L'OM aura fort à faire dans les prochaines semaines. Les Phocéens ont connu leur première défaite de la saison en Ligue 1 à Monaco il y a quelques jours. Bruno Genesio a regardé avec intérêt la fin du mercato estival. Et il ne voulait absolument pas le départ de certains joueurs, dont Igor Paixão ou encore Pierre-Emile Højbjerg. L'ancien du LOSC peut être un peu rassuré, car la plupart des joueurs qu'il voulait conserver sont finalement restés. Sinon, il aurait bel et bien pu partir de l'Olympique de Marseille après seulement quelques semaines, sachant qu'il a récemment hésité à le faire, selon les aveux de Stéphane Richard.

Genesio était proche du pire... 

Ces dernières heures, sur l'antenne de RMC, le président de l'OM a en effet indiqué concernant Bruno Genesio : « S'il a menacé de démissionner ? Bruno ne manie pas ce genre de discours, il ne fait pas de chantage. Il n'a pas fait ça. Dans nos échanges quasi-quotidiens, j'ai quand même senti qu'on s'approchait d'un point qui n'était pas loin du point de rupture. Le fait qu'on ait pu gérer ça ensemble. Ça a tourné autour d'Igor Paixão, c'est un joueur capital. Bruno n'a pas menacé de démissionner, car il a le côté responsable, mais on n'était pas loin du point de rupture. »

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Bruno Genesio peut en tout cas se concentrer désormais uniquement sur le terrain. Ses hommes devront une réaction à leurs fans. Ce sera face au Paris FC ce dimanche au Stade Vélodrome. Une belle occasion de repartir de l'avant après la défaite logique à Monaco, même si le club de la capitale a également de grosses ambitions et sort d'un mercato bien plus clinquant que celui des Phocéens.
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Derniers commentaires

Genesio à bout de nerfs, l'OM avoue tout

Oui j'aime beaucoup son discours, il ne jette pas de la poudre aux yeux lui

Genesio à bout de nerfs, l'OM avoue tout

Merci pour le fou rire 😂 t’es un grand toi, change rien stp 😆

Stop aux pleureuses, un arbitre de Ligue 1 craque

^^ lol

OM : Genesio sur le départ, la crainte grandit à Marseille

Mais qu'est ce que je m'en fout que tu les appelles les rats ou des ultras des tribunes les appellent les rats ? Vu le penchant très a gauche et décolonial d'Auteuil, ce serait étonnant qu'ils appellent les marseillais rats sous un angle qui soit raciste et connoté sur les arabes... L'expression les "rats quitte le navire" n'a pas été inventé pour les marseillais et on n'en a pas inventé une autre pour contourner ça. En plus ça s'appliquait pas aux gens mais à un effectif qui quitte le navire OM. Ensuite toi tu mélanges rats sardines arabes... Mec tu vas loin dans tes trucs racistes and Co... Donc quand on dit les rats quittent le navire ça veut dire selon toi "les arabes de l'effectif marseillais quitte l'OM"... Mais garde tes délires pour toi mec 🤣😂🤣

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Ste grosse victime

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