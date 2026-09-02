Genesio à bout de nerfs, l'OM avoue tout

Bruno Genesio va désormais pouvoir se projeter sur la saison avec l'OM. Pourtant, l'entraîneur phocéen était proche de claquer la porte à cause du mercato...

L' OM aura fort à faire dans les prochaines semaines. Les Phocéens ont connu leur première défaite de la saison en Ligue 1 à Monaco il y a quelques jours. Bruno Genesio a regardé avec intérêt la fin du mercato estival. Et il ne voulait absolument pas le départ de certains joueurs, dont Igor Paixão ou encore Pierre-Emile Højbjerg. L'ancien du LOSC peut être un peu rassuré, car la plupart des joueurs qu'il voulait conserver sont finalement restés. Sinon, il aurait bel et bien pu partir de l'Olympique de Marseille après seulement quelques semaines, sachant qu'il a récemment hésité à le faire, selon les aveux de Stéphane Richard.

Genesio était proche du pire...

Ces dernières heures, sur l'antenne de RMC, le président de l'OM a en effet indiqué concernant Bruno Genesio : « S'il a menacé de démissionner ? Bruno ne manie pas ce genre de discours, il ne fait pas de chantage. Il n'a pas fait ça. Dans nos échanges quasi-quotidiens, j'ai quand même senti qu'on s'approchait d'un point qui n'était pas loin du point de rupture. Le fait qu'on ait pu gérer ça ensemble. Ça a tourné autour d'Igor Paixão, c'est un joueur capital. Bruno n'a pas menacé de démissionner, car il a le côté responsable, mais on n'était pas loin du point de rupture. »

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Bruno Genesio peut en tout cas se concentrer désormais uniquement sur le terrain. Ses hommes devront une réaction à leurs fans. Ce sera face au Paris FC ce dimanche au Stade Vélodrome. Une belle occasion de repartir de l'avant après la défaite logique à Monaco, même si le club de la capitale a également de grosses ambitions et sort d'un mercato bien plus clinquant que celui des Phocéens.