Zaïre-Emery sur le départ, le PSG peut paniquer
Warren Zaïre-Emery

Zaïre-Emery sur le départ, le PSG peut paniquer

PSG02 sept. , 21:00
parHadrien Rivayrand
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Warren Zaïre-Emery veut prendre encore plus de poids au PSG cette saison. Le milieu de terrain adore son club, mais sera attentif à son temps de jeu dans la capitale.
Le PSG a décidé de ne pas recruter cet été au milieu de terrain. Luis Enrique est plus que satisfait du matériel dont il dispose pour mener à bien ses projets dans la capitale. L'entraîneur espagnol sera toujours très exigeant avec les joueurs présents, notamment Warren Zaïre-Emery. L'international français dépanne comme il peut au PSG depuis quelques mois. Il reste cependant encore contesté lors des grandes échéances. La saison passée, WZE était notamment apparu très marqué de ne pas avoir été titularisé lors de la finale de la Ligue des champions. De quoi imaginer un départ dans quelques mois si rien ne change pour lui ?

 Zaïre-Emery ne veut pas quitter le PSG... pour le moment 

Selon les informations de L'Équipe, qui cite un membre de son entourage, Zaïre-Emery n'imagine pour le moment pas son avenir ailleurs qu'à Paris... "pour l'instant". Le Français adore son club et veut se donner à fond pour gagner sa place de titulaire indiscutable au milieu de terrain. Le joueur est également reconnaissant envers le Paris Saint-Germain pour toutes les opportunités que le club lui a données malgré ses 20 ans. Pour rappel, il a déjà disputé 187 matchs professionnels et compte 13 sélections en équipe de France.

Lire aussi

Chelsea contacte un ex du PSG après avoir raté CamaraChelsea contacte un ex du PSG après avoir raté Camara
Zaïre-Emery est plus que jamais concentré sur cette nouvelle saison, le tout avec un état d'esprit irréprochable. L'été prochain, il sera alors temps de faire le point afin de savoir si les choses ont changé pour lui. Il devra notamment composer avec la concurrence de Fabian Ruiz, de Dro, de João Neves, de Senny Mayulu ou encore de Vitinha. Sa polyvalence jouera d'ailleurs en sa faveur, lui qui peut aussi évoluer comme latéral droit ou gauche.
Articles Recommandés
Wattellier
Ligue 1

Stop aux pleureuses, un arbitre de Ligue 1 craque

Om La Sanction Contre Hojbjerg Est Levee
OM

OM : La sanction contre Hojbjerg est levée

Sulc Invendable Lol Na Pas Recu Une Seule Offre
OL

Sulc invendable, l'OL n'a pas reçu une seule offre

Real Vinicius Jaloux De Bellingham Premier Couac Pour Mourinho
Liga

Real : Vinicius jaloux de Bellingham, premier couac pour Mourinho

Fil Info

02 sept. , 20:30
Stop aux pleureuses, un arbitre de Ligue 1 craque
02 sept. , 20:00
OM : La sanction contre Hojbjerg est levée
02 sept. , 19:30
Sulc invendable, l'OL n'a pas reçu une seule offre
02 sept. , 19:00
Real : Vinicius jaloux de Bellingham, premier couac pour Mourinho
02 sept. , 18:37
OM : Stéphane Richard annonce des prolongations et des baisses de salaire
02 sept. , 18:17
L’OL officialise l’arrivée de Nakamura pour 20 ME
02 sept. , 18:00
L'Arabie Saoudite dégaine, refus catégorique du PSG
02 sept. , 17:30
Chelsea contacte un ex du PSG après avoir raté Camara
02 sept. , 17:00
Coup dur, l'OM doit encore vendre pour 75 ME

Derniers commentaires

Sulc invendable, l'OL n'a pas reçu une seule offre

Sulc reste, Tagliafico reste, de la bombe !!!!

Stop aux pleureuses, un arbitre de Ligue 1 craque

Si les arbitres ne veulent plus que l'on s'en prenne à eux... alors... il faut qu'il commence à faire leur job en mettant toutes les équipes à la même enseigne.

Stop aux pleureuses, un arbitre de Ligue 1 craque

OK maintenant explique pourquoi il y a pas faute sur le 1er but de Lille?

Zaïre-Emery sur le départ, le PSG peut paniquer

Il devra faire face à la concurrence comme c’est la règle partout..Il dispose d’un préjugé favorable mais c’est le terrain qui fait la différence.A lui de jouer et il faut arrêter de polémiquer sur son avenir,il n’est qu’au début de sa carrière et doit encore progresser.

OL : Un lycéen de 17 ans tabassé après des insultes racistes

deaj croire a un mec invisible dans le ciel.... ca n aide pas

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
62200303
2Paris logo
Paris
42110303
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
42110422
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
42110312
5Rennes logo
Rennes
42110541
6Troyes logo
Troyes
42110211
7Lens logo
Lens
32101642
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
32101422
9Angers SCO logo
Angers SCO
32101330
10Strasbourg logo
Strasbourg
3210125-3
11Brest logo
Brest
22020440
12Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
22020440
13Le Mans logo
Le Mans
1201145-1
14Lorient logo
Lorient
1201112-1
15Le Havre logo
Le Havre
1201112-1
16Toulouse logo
Toulouse
1201124-2
17Nice logo
Nice
1201103-3
18Auxerre logo
Auxerre
0200238-5

Loading