Zaïre-Emery sur le départ, le PSG peut paniquer

Warren Zaïre-Emery veut prendre encore plus de poids au PSG cette saison. Le milieu de terrain adore son club, mais sera attentif à son temps de jeu dans la capitale.

Le PSG a décidé de ne pas recruter cet été au milieu de terrain. Luis Enrique est plus que satisfait du matériel dont il dispose pour mener à bien ses projets dans la capitale. L'entraîneur espagnol sera toujours très exigeant avec les joueurs présents, notamment Warren Zaïre-Emery. L'international français dépanne comme il peut au PSG depuis quelques mois. Il reste cependant encore contesté lors des grandes échéances. La saison passée, WZE était notamment apparu très marqué de ne pas avoir été titularisé lors de la finale de la Ligue des champions. De quoi imaginer un départ dans quelques mois si rien ne change pour lui ?

Zaïre-Emery ne veut pas quitter le PSG... pour le moment

Selon les informations de L'Équipe, qui cite un membre de son entourage, Zaïre-Emery n'imagine pour le moment pas son avenir ailleurs qu'à Paris... "pour l'instant". Le Français adore son club et veut se donner à fond pour gagner sa place de titulaire indiscutable au milieu de terrain. Le joueur est également reconnaissant envers le Paris Saint-Germain pour toutes les opportunités que le club lui a données malgré ses 20 ans. Pour rappel, il a déjà disputé 187 matchs professionnels et compte 13 sélections en équipe de France.

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Zaïre-Emery est plus que jamais concentré sur cette nouvelle saison, le tout avec un état d'esprit irréprochable. L'été prochain, il sera alors temps de faire le point afin de savoir si les choses ont changé pour lui. Il devra notamment composer avec la concurrence de Fabian Ruiz, de Dro, de João Neves, de Senny Mayulu ou encore de Vitinha. Sa polyvalence jouera d'ailleurs en sa faveur, lui qui peut aussi évoluer comme latéral droit ou gauche.