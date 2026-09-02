Zaïre-Emery sur le départ, le PSG peut paniquer

Sulc reste, Tagliafico reste, de la bombe !!!!
Si les arbitres ne veulent plus que l'on s'en prenne à eux... alors... il faut qu'il commence à faire leur job en mettant toutes les équipes à la même enseigne.
OK maintenant explique pourquoi il y a pas faute sur le 1er but de Lille?
Il devra faire face à la concurrence comme c’est la règle partout..Il dispose d’un préjugé favorable mais c’est le terrain qui fait la différence.A lui de jouer et il faut arrêter de polémiquer sur son avenir,il n’est qu’au début de sa carrière et doit encore progresser.
deaj croire a un mec invisible dans le ciel.... ca n aide pas
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|5
|4
|1
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|6
|4
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|5
|-3
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|4
|5
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|0
|2
|0
|0
|2
|3
|8
|-5
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