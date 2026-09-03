EdF : Zaïre-Emery a craqué dans le bureau de Deschamps

EdF : Zaïre-Emery a craqué dans le bureau de Deschamps

Equipe de France03 sept. , 9:00
parHadrien Rivayrand
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Didier Deschamps n'est plus le sélectionneur de l'équipe de France depuis la fin de la Coupe du monde. Et Warren Zaïre-Emery est sans doute inconsciemment satisfait de cette situation...
L'équipe de France a été éliminée en demi-finale de la Coupe du monde 2026 par l'Espagne. Une défaite logique qui a posé pas mal de questions. Certains fans et d'observateurs des Bleus n'ont d'ailleurs pas compris certains choix de l'ancien sélectionneur tricolore. Warren Zaïre-Emery était notamment au centre des débats. Le milieu de terrain du PSG s'est contenté de miettes à jouer alors qu'il était pourtant dans une meilleure dynamique qu'Aurélien Tchouaméni ou encore Jules Koundé. S'il a un tempérament assez calme et veut avant tout progresser au plus haut niveau, WZE n'a néanmoins pas pu s'empêcher de demander une discussion avec Didier Deschamps.

Zaïre-Emery interpelle Deschamps en plein Mondial 

C'est en tout cas ce que nous apprend L'Équipe. Le média révèle en effet que Warren Zaïre-Emery a demandé un rendez-vous à Didier Deschamps pendant la Coupe du monde afin de savoir ce qu'il devait faire de plus pour jouer en équipe de France. Le tout avec une forme de frustration. À seulement 20 ans, WZE a déjà une belle expérience, mais veut plus que tout devenir un élément clé, que ce soit en équipe de France ou au Paris Saint-Germain. En club, Luis Enrique le suivra encore une fois de près cette saison. Concernant les Bleus, il pourra se rassurer avec l'arrivée récente de Zinédine Zidane. Ce dernier fera prochainement des choix forts pour son collectif, mais les cartes sont plus que jamais rebattues en sélection.

Lire aussi

Zaïre-Emery sur le départ, le PSG peut paniquerZaïre-Emery sur le départ, le PSG peut paniquer
À WZE de continuer sur sa lancée pour impressionner Zidane et devenir une référence au sein du milieu de terrain de l'équipe de France, considéré comme l'un des points faibles actuels des Bleus et qui devra être repensé.
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de plus si je regarde de plus pret je suis sur que je trouve des choses genre deja le staff de ils sont pas payer?

Greenwood et Guendouzi ciblés par l’UEFA après OL-Fenerbahçe

mec meme toi tu le prouves "j'ai fait un copié coller" si ca c'est pas droles deja tu copie sans verifier le gars peut pas se tromper alors ?

Greenwood et Guendouzi ciblés par l’UEFA après OL-Fenerbahçe

pour le coup c'est toi qui troll il manque bien les 40 millions des achats de traoré medina et weah! tout le monde dit que marseille n'a rien depenser ds ce mercato alors que c'est faux lol pour le coup ils ont plus depenser que lyon c'est factuel

Greenwood et Guendouzi ciblés par l’UEFA après OL-Fenerbahçe

Tas Quoi à dire sinon ? A part ton commentaire tout naz ? Répond sans trollé....stp Le gars il c'est embêté à faire ça et c'est tout ce que tu trouves à dire ?

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