TV : PSG - Monaco, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le PSG reçoit l'AS Monaco au Parc des Princes pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. Le club de la capitale espère enfin décrocher sa première victoire cette saison.

Quelle heure pour PSG - Monaco ?

Le coup d'envoi de ce choc de la 3e journée, ce vendredi 4 août, sera donné à 21h05 par Jérôme Brisard. Le PSG reste sur deux matchs nuls, deux buts partout, face au Stade Rennais et au LOSC en Ligue 1. Luis Enrique et ses hommes voudront donc tout faire pour battre l'ASM ce vendredi soir afin de lancer leur saison, sous peine de déjà se mettre le feu. Le club du Rocher a des arguments à faire valoir pour faire tomber Paris.de ce choc de la 3e journée, ce vendredi 4 août, sera donné àpar Jérôme Brisard.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Monaco ?

Comme tous les matchs de cette nouvelle saison de Ligue 1, Ligue 1+ aura l'honneur de diffuser ce choc entre Parisiens et Monégasques. Une rencontre qui promet de faire un joli score pour le média de la Ligue de football professionnel.

Les compos probables de PSG - Monaco

Luis Enrique pourrait aligner quelques surprises au Parc des Princes pour faire tomber l'AS Monaco de Filipe Luis. Le suspense règne notamment autour du latéral gauche qui sera titularisé en l'absence de Nuno Mendes. Débarrassés de la pression du mercato estival, les champions d'Europe voudront proposer une belle fête au public du Parc des Princes, qui répondra présent. Les recrues connaîtront leurs débuts dans l'antre du club de la capitale. Ousmane Dembélé devrait, lui, faire son grand retour après quelques jours de repos bien mérités.

La compo probable du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez (ou Digne) – João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz – Dembélé, Ferran Torres (ou Doué), Kvaratskhelia.

Concernant l'AS Monaco, leader de Ligue 1 avec deux succès en autant de matchs, Filipe Luis proposera un onze plus que compétitif. Le Brésilien l'a annoncé : il ne viendra pas dans la capitale pour faire de la figuration. Lamine Camara, Folarin Balogun ou encore Ansu Fati sont pour le moment incertains pour cette rencontre face au PSG.

La compo probable de Monaco : Hradecky – Vanderson, Sane, Dier, Nazinho – Camara, Zakaria – Idumbo, Golovin, Coulibaly – Brunner.