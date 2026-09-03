ICONSPORT_364693_0003
Parc des Princes (PSG)

TV : PSG - Monaco, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

TV03 sept. , 7:30
parHadrien Rivayrand
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Le PSG reçoit l'AS Monaco au Parc des Princes pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. Le club de la capitale espère enfin décrocher sa première victoire cette saison.

Quelle heure pour PSG - Monaco ?

Le PSG reste sur deux matchs nuls, deux buts partout, face au Stade Rennais et au LOSC en Ligue 1. Luis Enrique et ses hommes voudront donc tout faire pour battre l'ASM ce vendredi soir afin de lancer leur saison, sous peine de déjà se mettre le feu. Le club du Rocher a des arguments à faire valoir pour faire tomber Paris. Le coup d'envoi de ce choc de la 3e journée, ce vendredi 4 août, sera donné à 21h05 par Jérôme Brisard.

Lire aussi

PSG : Le mercato d'hiver est déjà lancé à ParisPSG : Le mercato d'hiver est déjà lancé à Paris

Sur quelle chaîne suivre PSG - Monaco ?

Comme tous les matchs de cette nouvelle saison de Ligue 1, Ligue 1+ aura l'honneur de diffuser ce choc entre Parisiens et Monégasques. Une rencontre qui promet de faire un joli score pour le média de la Ligue de football professionnel.

Les compos probables de PSG - Monaco

Luis Enrique pourrait aligner quelques surprises au Parc des Princes pour faire tomber l'AS Monaco de Filipe Luis. Le suspense règne notamment autour du latéral gauche qui sera titularisé en l'absence de Nuno Mendes. Débarrassés de la pression du mercato estival, les champions d'Europe voudront proposer une belle fête au public du Parc des Princes, qui répondra présent. Les recrues connaîtront leurs débuts dans l'antre du club de la capitale. Ousmane Dembélé devrait, lui, faire son grand retour après quelques jours de repos bien mérités.
La compo probable du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez (ou Digne) – João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz – Dembélé, Ferran Torres (ou Doué), Kvaratskhelia.
Concernant l'AS Monaco, leader de Ligue 1 avec deux succès en autant de matchs, Filipe Luis proposera un onze plus que compétitif. Le Brésilien l'a annoncé : il ne viendra pas dans la capitale pour faire de la figuration. Lamine Camara, Folarin Balogun ou encore Ansu Fati sont pour le moment incertains pour cette rencontre face au PSG.
La compo probable de Monaco : Hradecky – Vanderson, Sane, Dier, Nazinho – Camara, Zakaria – Idumbo, Golovin, Coulibaly – Brunner.

Ligue 1

04 septembre 2026 à 21:05
Paris Saint GermainParis Saint Germain logo
21:05
MonacoMonaco logo
Articles Recommandés
ICONSPORT_365292_0002
PSG

Le PSG s'offre un cadeau à 500K, la polémique est oubliée

ICONSPORT_364167_0348 Ethan Mbappé
Ligue 1

L1 : Pourquoi le match Toulouse-Lille se joue un jeudi soir

ICONSPORT_372498_0043 Kevin Pedro
ASSE

ASSE : La pépite des Verts brûle l'offre de la France

ICONSPORT_368850_0084 Zaire Emery
Equipe de France

EdF : Zaïre-Emery a craqué dans le bureau de Deschamps

Fil Info

03 sept. , 10:00
Le PSG s'offre un cadeau à 500K, la polémique est oubliée
03 sept. , 9:40
L1 : Pourquoi le match Toulouse-Lille se joue un jeudi soir
03 sept. , 9:20
ASSE : La pépite des Verts brûle l'offre de la France
03 sept. , 9:00
EdF : Zaïre-Emery a craqué dans le bureau de Deschamps
03 sept. , 8:40
OL : La folle prime versée à l’agent de Fofana dévoilée
03 sept. , 8:20
Le PSG débourse 150 ME et fait un terrible constat
03 sept. , 8:16
Greenwood et Guendouzi ciblés par l’UEFA après OL-Fenerbahçe
03 sept. , 8:00
OM : Lorenzi vire trois joueurs de plus
02 sept. , 23:00
OM : Marseille dit oui au Paris FC, mais non au PSG

Derniers commentaires

L1 : Pourquoi le match Toulouse-Lille se joue un jeudi soir

Aucun rapport avec LA " Braderie de Lille " ce WE ...

Greenwood et Guendouzi ciblés par l’UEFA après OL-Fenerbahçe

de plus si je regarde de plus pret je suis sur que je trouve des choses genre deja le staff de ils sont pas payer?

Greenwood et Guendouzi ciblés par l’UEFA après OL-Fenerbahçe

mec meme toi tu le prouves "j'ai fait un copié coller" si ca c'est pas droles deja tu copie sans verifier le gars peut pas se tromper alors ?

Greenwood et Guendouzi ciblés par l’UEFA après OL-Fenerbahçe

pour le coup c'est toi qui troll il manque bien les 40 millions des achats de traoré medina et weah! tout le monde dit que marseille n'a rien depenser ds ce mercato alors que c'est faux lol pour le coup ils ont plus depenser que lyon c'est factuel

Greenwood et Guendouzi ciblés par l’UEFA après OL-Fenerbahçe

Tas Quoi à dire sinon ? A part ton commentaire tout naz ? Répond sans trollé....stp Le gars il c'est embêté à faire ça et c'est tout ce que tu trouves à dire ?

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
62200303
2Paris logo
Paris
42110303
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
42110422
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
42110312
5Rennes logo
Rennes
42110541
6Troyes logo
Troyes
42110211
7Lens logo
Lens
32101642
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
32101422
9Angers SCO logo
Angers SCO
32101330
10Strasbourg logo
Strasbourg
3210125-3
11Brest logo
Brest
22020440
12Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
22020440
13Le Mans logo
Le Mans
1201145-1
14Lorient logo
Lorient
1201112-1
15Le Havre logo
Le Havre
1201112-1
16Toulouse logo
Toulouse
1201124-2
17Nice logo
Nice
1201103-3
18Auxerre logo
Auxerre
0200238-5

Loading