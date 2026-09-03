Greenwood et Guendouzi ciblés par l’UEFA après OL-Fenerbahçe

Greenwood et Guendouzi ciblés par l’UEFA après OL-Fenerbahçe

OL03 sept. , 8:16
parCorentin Facy
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Dans un bref communiqué publié ce jeudi matin, le club turc de Fenerbahçe annonce que l’UEFA a ouvert une enquête sur Mason Greenwood et sur Mattéo Guendouzi après la fin de match houleuse à Lyon.
Au terme de la rencontre entre l’Olympique Lyonnais et Fenerbahçe au Groupama Stadium il y a une semaine, la ton était monté et des coups avaient été échangés entre plusieurs acteurs du match. Les provocations de Mattéo Guendouzi face aux supporters lyonnais avaient fait monter la tension et des membres du staff de l’OL ainsi que certains joueurs avaient été impliqués dans un début de bagarre générale.
Mason Greenwood, plus discret mais qui a fait le signe JUL en référence à l’OM à plusieurs reprises sur le terrain, est également concerné par cette enquête de l’UEFA qui concerne précisément les deux anciens Marseillais, annonce le club turc de Fenerbahçe ce jeudi. Reste à voir si Guendouzi et Greenwood seront suspendus pour les premiers matchs de la phase de ligue de Ligue des Champions. Le Fener débute sa campagne par la réception de l’AS Roma puis un déplacement à Aston Villa, deux matchs que les anciens Marseillais ne sont donc pas certains de disputer en fonction du résultat de l’enquête de l’UEFA à leur sujet.

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Greenwood et Guendouzi ciblés par l’UEFA après OL-Fenerbahçe

de plus si je regarde de plus pret je suis sur que je trouve des choses genre deja le staff de ils sont pas payer?

Greenwood et Guendouzi ciblés par l’UEFA après OL-Fenerbahçe

mec meme toi tu le prouves "j'ai fait un copié coller" si ca c'est pas droles deja tu copie sans verifier le gars peut pas se tromper alors ?

Greenwood et Guendouzi ciblés par l’UEFA après OL-Fenerbahçe

pour le coup c'est toi qui troll il manque bien les 40 millions des achats de traoré medina et weah! tout le monde dit que marseille n'a rien depenser ds ce mercato alors que c'est faux lol pour le coup ils ont plus depenser que lyon c'est factuel

Greenwood et Guendouzi ciblés par l’UEFA après OL-Fenerbahçe

Tas Quoi à dire sinon ? A part ton commentaire tout naz ? Répond sans trollé....stp Le gars il c'est embêté à faire ça et c'est tout ce que tu trouves à dire ?

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