Greenwood et Guendouzi ciblés par l’UEFA après OL-Fenerbahçe

Dans un bref communiqué publié ce jeudi matin, le club turc de Fenerbahçe annonce que l’UEFA a ouvert une enquête sur Mason Greenwood et sur Mattéo Guendouzi après la fin de match houleuse à Lyon.

Au terme de la rencontre entre l’Olympique Lyonnais et Fenerbahçe au Groupama Stadium il y a une semaine, la ton était monté et des coups avaient été échangés entre plusieurs acteurs du match. Les provocations de Mattéo Guendouzi face aux supporters lyonnais avaient fait monter la tension et des membres du staff de l’OL ainsi que certains joueurs avaient été impliqués dans un début de bagarre générale.