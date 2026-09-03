OM : Lorenzi vire trois joueurs de plus

OM : Lorenzi vire trois joueurs de plus

OM03 sept. , 8:00
parCorentin Facy
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Le mercato est toujours ouvert dans certains championnats et l’OM souhaite en profiter pour poursuivre son opération dégraissage. Maupay, Garcia et Moumbagna sont poussés vers la sortie.
L’été a été prolifique à l’Olympique de Marseille dans le sens des départs avec plus de 75 millions d’euros récoltés grâce aux transferts de Greenwood, Medina, Rulli ou encore Balerdi et Timber. Le club phocéen s’est tenu aux engagements pris devant la DNCG et a considérablement réduit sa masse salariale. Frank McCourt n’est cependant pas pleinement satisfait, lui qui a notamment poussé en interne pour vendre des éléments tels que Paixao ou encore Hojbjerg.
Le secteur sportif a fait de la résistance en parvenant à conserver certains cadres de l’équipe. Néanmoins, certains indésirables sont toujours poussés vers la sortie alors que le mercato est toujours ouvert dans certains pays à l’instar de la Turquie ou encore de l’Arabie Saoudite. Selon les informations du compte spécialisé La Minute OM, Neal Maupay, Ulisses Garcia et Faris Moumbagna sont notamment ciblés. « L’OM souhaite encore dégraisser et aimerait voir partir Maupay, Garcia et Moumbagna en cas d’offres. Pour le moment, aucune proposition n’est arrivée pour le Camerounais. En cas d’offre, la porte est ouverte pour les trois joueurs » nous apprend le compte généralement bien informé sur X.
En ce qui concerne Neal Maupay, l’information n’a rien de vraiment étonnante quand on sait que l’ancien Niçois émarge à plus de 250.000 euros par mois en Provence. Ulisses Garcia et Faris Moumbagna n’entrent eux pas du tout dans les plans de Bruno Genesio. Reste maintenant à voir si ces trois potentiels départs se confirmeront alors que Stéphane Richard a promis sur RMC que la vague de départs était terminée à Marseille et que plus personne ne quitterait le club jusqu'au mercato hivernal.
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Greenwood et Guendouzi ciblés par l’UEFA après OL-Fenerbahçe

de plus si je regarde de plus pret je suis sur que je trouve des choses genre deja le staff de ils sont pas payer?

Greenwood et Guendouzi ciblés par l’UEFA après OL-Fenerbahçe

mec meme toi tu le prouves "j'ai fait un copié coller" si ca c'est pas droles deja tu copie sans verifier le gars peut pas se tromper alors ?

Greenwood et Guendouzi ciblés par l’UEFA après OL-Fenerbahçe

pour le coup c'est toi qui troll il manque bien les 40 millions des achats de traoré medina et weah! tout le monde dit que marseille n'a rien depenser ds ce mercato alors que c'est faux lol pour le coup ils ont plus depenser que lyon c'est factuel

Greenwood et Guendouzi ciblés par l’UEFA après OL-Fenerbahçe

Tas Quoi à dire sinon ? A part ton commentaire tout naz ? Répond sans trollé....stp Le gars il c'est embêté à faire ça et c'est tout ce que tu trouves à dire ?

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