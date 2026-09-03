OM : Lorenzi vire trois joueurs de plus

Le mercato est toujours ouvert dans certains championnats et l’OM souhaite en profiter pour poursuivre son opération dégraissage. Maupay, Garcia et Moumbagna sont poussés vers la sortie.

L’été a été prolifique à l’Olympique de Marseille dans le sens des départs avec plus de 75 millions d’euros récoltés grâce aux transferts de Greenwood, Medina, Rulli ou encore Balerdi et Timber. Le club phocéen s’est tenu aux engagements pris devant la DNCG et a considérablement réduit sa masse salariale. Frank McCourt n’est cependant pas pleinement satisfait, lui qui a notamment poussé en interne pour vendre des éléments tels que Paixao ou encore Hojbjerg.

Le secteur sportif a fait de la résistance en parvenant à conserver certains cadres de l’équipe. Néanmoins, certains indésirables sont toujours poussés vers la sortie alors que le mercato est toujours ouvert dans certains pays à l’instar de la Turquie ou encore de l’Arabie Saoudite. Selon les informations du compte spécialisé La Minute OM, Neal Maupay, Ulisses Garcia et Faris Moumbagna sont notamment ciblés. « L’OM souhaite encore dégraisser et aimerait voir partir Maupay, Garcia et Moumbagna en cas d’offres. Pour le moment, aucune proposition n’est arrivée pour le Camerounais. En cas d’offre, la porte est ouverte pour les trois joueurs » nous apprend le compte généralement bien informé sur X.

En ce qui concerne Neal Maupay, l’information n’a rien de vraiment étonnante quand on sait que l’ancien Niçois émarge à plus de 250.000 euros par mois en Provence. Ulisses Garcia et Faris Moumbagna n’entrent eux pas du tout dans les plans de Bruno Genesio. Reste maintenant à voir si ces trois potentiels départs se confirmeront alors que Stéphane Richard a promis sur RMC que la vague de départs était terminée à Marseille et que plus personne ne quitterait le club jusqu'au mercato hivernal.