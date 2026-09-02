OM : Marseille dit oui au Paris FC, mais non au PSG

OM : Marseille dit oui au Paris FC, mais non au PSG

OM02 sept. , 23:00
parEric Bethsy
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Comme chaque année, les supporters du Paris Saint-Germain seront interdits de déplacement à Marseille. En revanche, les amoureux du Paris FC auront accès au Vélodrome dimanche grâce à la décision de la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Certains Parisiens sont les bienvenus au Vélodrome. On ne parle évidemment pas des supporters du Paris Saint-Germain qui subissent encore et toujours la même mesure. En raison de la rivalité entre le double champion d’Europe et l’Olympique de Marseille, les habitués du Parc des Princes seront interdits de déplacement dans la cité phocéenne à l’occasion du Classique programmé le 20 septembre. Une décision logique et qui ne surprendra personne.
En revanche, les fans du Paris FC, eux, auront bien le droit d’accompagner leur équipe au Vélodrome ce dimanche. L’autre club de la capitale ne subit aucune interdiction de déplacement. La préfecture des Bouches-du-Rhône a seulement prononcé un encadrement des supporters du Paris FC à Marseille, annoncent les quotidiens L’Equipe et Le Parisien. Là encore, ce n’est pas vraiment une surprise étant donné qu’il n’existe aucune rivalité entre les deux adversaires de la 3e journée de Ligue 1. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les fidèles du Paris FC avaient déjà été autorisés à se rendre au Vélodrome la saison dernière.

Aucune tension l'an dernier

Les visiteurs avaient pris cher (5-2) le 23 août 2025. Mais tout s’était bien passé dans les tribunes alors que la Division nationale de la lutte contre le hooliganisme (DNLH) avait classé le match au niveau 4 sur 5. Le bon comportement des supporters l’année dernière pourrait donc inciter la DNLH à revoir sa classification, en espérant que la nouvelle confrontation à venir confirmera cette tendance positive. D’éventuels débordements ne sont pas à exclure dans ce contexte difficile pour les Marseillais, privés de recrue cet été à cause de leur crise financière.
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Le Bayern ne contrôle pas la Bundesliga. Le PSG via le Qatar... contrôle la Ligue1. C'est une énorme différence qu'il y a entre les deux clubs.

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Oui j'aime beaucoup son discours, il ne jette pas de la poudre aux yeux lui

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Merci pour le fou rire 😂 t’es un grand toi, change rien stp 😆

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Mais qu'est ce que je m'en fout que tu les appelles les rats ou des ultras des tribunes les appellent les rats ? Vu le penchant très a gauche et décolonial d'Auteuil, ce serait étonnant qu'ils appellent les marseillais rats sous un angle qui soit raciste et connoté sur les arabes... L'expression les "rats quitte le navire" n'a pas été inventé pour les marseillais et on n'en a pas inventé une autre pour contourner ça. En plus ça s'appliquait pas aux gens mais à un effectif qui quitte le navire OM. Ensuite toi tu mélanges rats sardines arabes... Mec tu vas loin dans tes trucs racistes and Co... Donc quand on dit les rats quittent le navire ça veut dire selon toi "les arabes de l'effectif marseillais quitte l'OM"... Mais garde tes délires pour toi mec 🤣😂🤣

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