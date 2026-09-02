OM : Marseille dit oui au Paris FC, mais non au PSG

OM : Genesio sur le départ, la crainte grandit à Marseille

Mais qu'est ce que je m'en fout que tu les appelles les rats ou des ultras des tribunes les appellent les rats ? Vu le penchant très a gauche et décolonial d'Auteuil, ce serait étonnant qu'ils appellent les marseillais rats sous un angle qui soit raciste et connoté sur les arabes... L'expression les "rats quitte le navire" n'a pas été inventé pour les marseillais et on n'en a pas inventé une autre pour contourner ça. En plus ça s'appliquait pas aux gens mais à un effectif qui quitte le navire OM. Ensuite toi tu mélanges rats sardines arabes... Mec tu vas loin dans tes trucs racistes and Co... Donc quand on dit les rats quittent le navire ça veut dire selon toi "les arabes de l'effectif marseillais quitte l'OM"... Mais garde tes délires pour toi mec 🤣😂🤣