OL : Crystal Palace et Sage recalés, Fofana sentait l'arnaque

OL : Crystal Palace et Sage recalés, Fofana sentait l'arnaque

OL02 sept. , 22:30
parHadrien Rivayrand
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Malick Fofana a quitté l'OL pour s'engager en faveur de Sunderland. Le Belge a notamment refusé les avances de Crystal Palace, dirigé par son ancien entraîneur Pierre Sage.
L'OL a dû se séparer de Malick Fofana dans les ultimes instants du mercato estival. Le Belge va désormais poursuivre sa carrière en Premier League du côté de Sunderland. Pourtant, le natif d'Alost aurait très bien pu accepter l'offre de Crystal Palace. Le joueur a beaucoup hésité avant de finalement donner son accord aux Black Cats. Il avait eu, juste auparavant, une discussion avec son ancien entraîneur à l'OL, Pierre Sage. Malgré le très beau discours de l'entraîneur français, Fofana a décliné. L'ancien coach de Lens n'est pas directement concerné, même si...

Pierre Sage victime de la réputation de Crystal Palace...

Selon les informations de Sacha Tavolieri, le joueur de 21 ans a en effet refusé les avances des Eagles en raison de trop grosses zones d'ombre entourant actuellement le club. Via un post sur X, le journaliste indique notamment : « Pierre Sage sous pression, doutes sur l'avenir du club, une vente potentielle à l'horizon, la manière dont la hiérarchie du club bloque ses joueurs quand ils rejoignent les Aigles (Ismaïla Sarr, Michaël Olise…). Ce ne sont pas les seules raisons… mais elles font ÉGALEMENT partie des facteurs qui ont poussé Malick Fofana à choisir Sunderland. »

Lire aussi

Sulc invendable, l'OL n'a pas reçu une seule offreSulc invendable, l'OL n'a pas reçu une seule offre
Pierre Sage a donc fait les frais de la politique sportive des Eagles. Des échos indiquent également que l'entraîneur français serait un peu déçu par le dernier mercato estival réalisé par Crystal Palace. Depuis ses débuts avec le club londonien, le natif de Lons-le-Saunier peine à convaincre, avec deux défaites en deux matchs de Premier League. Il faudra rapidement rassurer, sous peine de déjà se mettre le feu lors de son aventure en Premier League. Palace sera opposé à Fulham ce week-end en championnat.
Articles Recommandés
Om Marseille Dit Oui Au Paris Fc Mais Non Au Psg
OM

OM : Marseille dit oui au Paris FC, mais non au PSG

Genesio A Bout De Nerfs Lom Avoue Tout
OM

Genesio à bout de nerfs, l'OM avoue tout

Zuriko Davitashvili peut croire à la Ligue 1
ASSE

L'ASSE refuse 4 offres énormes pour Davitashvili

Zaire Emery Sur Le Depart Le Psg Peut Paniquer
PSG

Zaïre-Emery sur le départ, le PSG peut paniquer

Fil Info

02 sept. , 23:00
OM : Marseille dit oui au Paris FC, mais non au PSG
02 sept. , 22:00
Genesio à bout de nerfs, l'OM avoue tout
02 sept. , 21:30
L'ASSE refuse 4 offres énormes pour Davitashvili
02 sept. , 21:00
Zaïre-Emery sur le départ, le PSG peut paniquer
02 sept. , 20:30
Stop aux pleureuses, un arbitre de Ligue 1 craque
02 sept. , 20:00
OM : La sanction contre Hojbjerg est levée
02 sept. , 19:30
Sulc invendable, l'OL n'a pas reçu une seule offre
02 sept. , 19:00
Real : Vinicius jaloux de Bellingham, premier couac pour Mourinho
02 sept. , 18:37
OM : Stéphane Richard annonce des prolongations et des baisses de salaire

Derniers commentaires

OL : Romain Molina accuse Lyon d'avoir déliré au mercato

Le Bayern ne contrôle pas la Bundesliga. Le PSG via le Qatar... contrôle la Ligue1. C'est une énorme différence qu'il y a entre les deux clubs.

Genesio à bout de nerfs, l'OM avoue tout

Oui j'aime beaucoup son discours, il ne jette pas de la poudre aux yeux lui

Genesio à bout de nerfs, l'OM avoue tout

Merci pour le fou rire 😂 t’es un grand toi, change rien stp 😆

Stop aux pleureuses, un arbitre de Ligue 1 craque

^^ lol

OM : Genesio sur le départ, la crainte grandit à Marseille

Mais qu'est ce que je m'en fout que tu les appelles les rats ou des ultras des tribunes les appellent les rats ? Vu le penchant très a gauche et décolonial d'Auteuil, ce serait étonnant qu'ils appellent les marseillais rats sous un angle qui soit raciste et connoté sur les arabes... L'expression les "rats quitte le navire" n'a pas été inventé pour les marseillais et on n'en a pas inventé une autre pour contourner ça. En plus ça s'appliquait pas aux gens mais à un effectif qui quitte le navire OM. Ensuite toi tu mélanges rats sardines arabes... Mec tu vas loin dans tes trucs racistes and Co... Donc quand on dit les rats quittent le navire ça veut dire selon toi "les arabes de l'effectif marseillais quitte l'OM"... Mais garde tes délires pour toi mec 🤣😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
62200303
2Paris logo
Paris
42110303
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
42110422
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
42110312
5Rennes logo
Rennes
42110541
6Troyes logo
Troyes
42110211
7Lens logo
Lens
32101642
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
32101422
9Angers SCO logo
Angers SCO
32101330
10Strasbourg logo
Strasbourg
3210125-3
11Brest logo
Brest
22020440
12Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
22020440
13Le Mans logo
Le Mans
1201145-1
14Lorient logo
Lorient
1201112-1
15Le Havre logo
Le Havre
1201112-1
16Toulouse logo
Toulouse
1201124-2
17Nice logo
Nice
1201103-3
18Auxerre logo
Auxerre
0200238-5

Loading