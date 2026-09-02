OL : Crystal Palace et Sage recalés, Fofana sentait l'arnaque

Malick Fofana a quitté l'OL pour s'engager en faveur de Sunderland. Le Belge a notamment refusé les avances de Crystal Palace, dirigé par son ancien entraîneur Pierre Sage.

L' OL a dû se séparer de Malick Fofana dans les ultimes instants du mercato estival. Le Belge va désormais poursuivre sa carrière en Premier League du côté de Sunderland. Pourtant, le natif d'Alost aurait très bien pu accepter l'offre de Crystal Palace. Le joueur a beaucoup hésité avant de finalement donner son accord aux Black Cats. Il avait eu, juste auparavant, une discussion avec son ancien entraîneur à l'OL, Pierre Sage. Malgré le très beau discours de l'entraîneur français, Fofana a décliné. L'ancien coach de Lens n'est pas directement concerné, même si...

Pierre Sage victime de la réputation de Crystal Palace...

Selon les informations de Sacha Tavolieri, le joueur de 21 ans a en effet refusé les avances des Eagles en raison de trop grosses zones d'ombre entourant actuellement le club. Via un post sur X, le journaliste indique notamment : « Pierre Sage sous pression, doutes sur l'avenir du club, une vente potentielle à l'horizon, la manière dont la hiérarchie du club bloque ses joueurs quand ils rejoignent les Aigles (Ismaïla Sarr, Michaël Olise…). Ce ne sont pas les seules raisons… mais elles font ÉGALEMENT partie des facteurs qui ont poussé Malick Fofana à choisir Sunderland. »

Pierre Sage a donc fait les frais de la politique sportive des Eagles. Des échos indiquent également que l'entraîneur français serait un peu déçu par le dernier mercato estival réalisé par Crystal Palace. Depuis ses débuts avec le club londonien, le natif de Lons-le-Saunier peine à convaincre, avec deux défaites en deux matchs de Premier League. Il faudra rapidement rassurer, sous peine de déjà se mettre le feu lors de son aventure en Premier League. Palace sera opposé à Fulham ce week-end en championnat.