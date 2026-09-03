ASSE : La pépite des Verts brûle l'offre de la France

Aucun rapport avec LA " Braderie de Lille " ce WE ...
de plus si je regarde de plus pret je suis sur que je trouve des choses genre deja le staff de ils sont pas payer?
mec meme toi tu le prouves "j'ai fait un copié coller" si ca c'est pas droles deja tu copie sans verifier le gars peut pas se tromper alors ?
pour le coup c'est toi qui troll il manque bien les 40 millions des achats de traoré medina et weah! tout le monde dit que marseille n'a rien depenser ds ce mercato alors que c'est faux lol pour le coup ils ont plus depenser que lyon c'est factuel
Tas Quoi à dire sinon ? A part ton commentaire tout naz ? Répond sans trollé....stp Le gars il c'est embêté à faire ça et c'est tout ce que tu trouves à dire ?
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🚨 KEVIN PEDRO OPTE POUR LE CONGO ! 🇨🇩 Selon Foot Mercato, le jeune défenseur de l’AS Saint-Étienne aurait choisi de représenter les Léopards 🇨🇩. Kévin Pedro aurait été aperçu à Bruxelles dans le cadre de ses démarches administratives. Il pourrait ainsi être convoqué pour la