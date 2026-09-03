ASSE : La pépite des Verts brûle l'offre de la France

ASSE : La pépite des Verts brûle l'offre de la France

ASSE03 sept. , 9:20
parCorentin Facy
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Grand espoir de l’AS Saint-Etienne et des équipes de jeunes de l’équipe de France, Kévin Pedro a décidé de représenter la République Démocratique du Congo. Un coup dur pour les Bleus.
Installé par Philippe Montanier la saison passée dans le onze de départ de l’ASSE, Kévin Pedro a confirmé son statut de joueur majeur des Verts avec Ian Cathro. Latéral droit de formation également capable de jouer à gauche ou dans l’axe, le défenseur de 20 ans est une vraie révélation en Ligue 2 sur laquelle Saint-Etienne compte bien capitaliser à l’avenir. Courtisé par plusieurs clubs de Ligue 1 lors du mercato estival, Kévin Pedro a été retenu par l’AS Saint-Etienne. Un choix accepté par le joueur, conscient de sa marge de progression.
Le défenseur stéphanois a en revanche pris une autre décision inattendue pour son avenir au cours des derniers jours. Selon les informations de Foot Mercato, Kévin Pedro a « définitivement choisi de représenter le Congo ». Un coup dur pour l’équipe de France, alors que les Bleus poussaient pour le voir en Espoirs lors des prochains rassemblements. L’arrière droit d’1m83 comptait déjà deux sélections avec les U19 de l’équipe de France mais c’est donc avec le Congo qu’il va s’épanouir au niveau de sa carrière internationale.
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Greenwood et Guendouzi ciblés par l’UEFA après OL-Fenerbahçe

de plus si je regarde de plus pret je suis sur que je trouve des choses genre deja le staff de ils sont pas payer?

Greenwood et Guendouzi ciblés par l’UEFA après OL-Fenerbahçe

mec meme toi tu le prouves "j'ai fait un copié coller" si ca c'est pas droles deja tu copie sans verifier le gars peut pas se tromper alors ?

Greenwood et Guendouzi ciblés par l’UEFA après OL-Fenerbahçe

pour le coup c'est toi qui troll il manque bien les 40 millions des achats de traoré medina et weah! tout le monde dit que marseille n'a rien depenser ds ce mercato alors que c'est faux lol pour le coup ils ont plus depenser que lyon c'est factuel

Greenwood et Guendouzi ciblés par l’UEFA après OL-Fenerbahçe

Tas Quoi à dire sinon ? A part ton commentaire tout naz ? Répond sans trollé....stp Le gars il c'est embêté à faire ça et c'est tout ce que tu trouves à dire ?

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