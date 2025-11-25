ICONSPORT_269790_0012
Achraf Hakimi lors de PSG - Angers

PSG : Doublure gratuite pour Hakimi, Luis Campos fonce

PSG25 nov. , 19:00
parQuentin Mallet
0
A la recherche d'une doublure de qualité à Achraf Hakimi, le Paris Saint-Germain s'intéresse de très près à Zeki Celik. En pleine bourre avec l'AS Roma, l'ancien du LOSC arrivera à la fin de son contrat à l'issue de la saison en cours.
La récente blessure d'Achraf Hakimi et son absence longue durée posent un gros problème à Luis Enrique. Si la saison dernière, il est parvenu à se hisser sur le toit de l'Europe avec un effectif globalement similaire à celui de cette saison, c'est aussi et surtout parce que le physique des joueurs a parfaitement répondu. Victime d'une entorse à la cheville le 4 novembre dernier face au Bayern Munich après un tacle assassin de Luis Diaz, l'international marocain n'a pas rejoué depuis et son retour n'est pas attendu avant la fin de la trêve hivernale et la CAN.
Pour éviter de poursuivre la deuxième moitié de la saison dans ces conditions, le PSG réfléchit fortement à l'idée de recruter un latéral droit pour assurer la rotation avec son vice-capitaine, si une opportunité permet à Luis Enrique d'avoir d'autres options que Warren Zaïre-Emery.

Le PSG tenté par Zeki Celik

Et parmi les nombreuses pistes explorées, le PSG est bien tenté à l'idée de recruter Zeki Celik (28 ans), selon des informations de Top Mercato. Le latéral droit turc réalise une saison pleine pour l'instant avec l'AS Roma, leader de Serie A avec deux points d'avance sur le podium. Titulaire indiscutable dans la formation de Gian Piero Gasperini - qui n'a encaissé que 6 buts depuis le début de la saison -, il n'a manqué qu'un seul match, celui de la J1 à cause d'une accumulation de cartons jaunes la saison passée. Il est surtout indispensable dans le fameux 3-4-3 du technicien italien en tant que piston droit, un poste qui requiert des qualités qui rappellent celles d'Achraf Hakimi.
M. Çelik

M. Çelik

TurkeyTurquie Âge 28 Défenseur

UEFA Nations League

Matchs5
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

Matchs11
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Pour l'heure, rien n'indique que le club de la capitale passera à l'action lors du mercato hivernal, étant donné qu'il pourrait être gratuit à l'issue de la saison s'il ne prolonge pas d'ici là. Top Mercato rappelle d'ailleurs que la concurrence sur le dossier est importante puisque le Real Madrid, désireux de trouver un remplaçant à Dani Carvajal, et la Juventus, sont également attentifs à sa situation. L'avantage du PSG ? C'est Luis Campos qui l'avait recruté à Lille en 2018. Quant au joueur, il ne serait pas contre prolonger son contrat avec la Roma. Le dossier s'annonce donc bien délicat.
0
Derniers commentaires

LdC : L'OM relancé par son nouveau Drogba

On a plié le match en 5min .. magnifique émotionnellement parlant.. bakola un phénomène on en tient encore un bon avec vaz incroyable première mi temps dégueulasse, la seconde plus de maîtrise mais bordel que la victoire fait du bien on est clairement pas mort

LdC : L’OM n’a jamais été aussi heureux d’être 19e

il doit etre a plus de 80% c est sur

LdC : L'OM relancé par son nouveau Drogba

reds13 26 novembre 2025 à 00:03 Je suis ni un marseillais, ni un lyonnais, je suis juste personne C’est le truc le plus intelligent que tu aies dit.

LdC : L’OM n’a jamais été aussi heureux d’être 19e

raison de plus qui prouve que t'es un fake

LdC : L'OM relancé par son nouveau Drogba

Ok lyonnais

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

