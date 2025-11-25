PSG : Doublure gratuite pour Hakimi, Luis Campos fonce

A la recherche d'une doublure de qualité à Achraf Hakimi, le Paris Saint-Germain s'intéresse de très près à Zeki Celik. En pleine bourre avec l'AS Roma, l'ancien du LOSC arrivera à la fin de son contrat à l'issue de la saison en cours.

La récente blessure d'Achraf Hakimi et son absence longue durée posent un gros problème à Luis Enrique. Si la saison dernière, il est parvenu à se hisser sur le toit de l'Europe avec un effectif globalement similaire à celui de cette saison, c'est aussi et surtout parce que le physique des joueurs a parfaitement répondu. Victime d'une entorse à la cheville le 4 novembre dernier face au Bayern Munich après un tacle assassin de Luis Diaz, l'international marocain n'a pas rejoué depuis et son retour n'est pas attendu avant la fin de la trêve hivernale et la CAN.

Pour éviter de poursuivre la deuxième moitié de la saison dans ces conditions, le PSG réfléchit fortement à l'idée de recruter un latéral droit pour assurer la rotation avec son vice-capitaine, si une opportunité permet à Luis Enrique d'avoir d'autres options que Warren Zaïre-Emery.

Le PSG tenté par Zeki Celik

Et parmi les nombreuses pistes explorées, le PSG est bien tenté à l'idée de recruter Zeki Celik (28 ans), selon des informations de Top Mercato . Le latéral droit turc réalise une saison pleine pour l'instant avec l'AS Roma, leader de Serie A avec deux points d'avance sur le podium. Titulaire indiscutable dans la formation de Gian Piero Gasperini - qui n'a encaissé que 6 buts depuis le début de la saison -, il n'a manqué qu'un seul match, celui de la J1 à cause d'une accumulation de cartons jaunes la saison passée. Il est surtout indispensable dans le fameux 3-4-3 du technicien italien en tant que piston droit, un poste qui requiert des qualités qui rappellent celles d'Achraf Hakimi.

M. Çelik Turquie • Âge 28 • Défenseur UEFA Nations League Matchs 5 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Europa League Matchs 4 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Serie A Matchs 11 Buts 1 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Pour l'heure, rien n'indique que le club de la capitale passera à l'action lors du mercato hivernal, étant donné qu'il pourrait être gratuit à l'issue de la saison s'il ne prolonge pas d'ici là. Top Mercato rappelle d'ailleurs que la concurrence sur le dossier est importante puisque le Real Madrid, désireux de trouver un remplaçant à Dani Carvajal, et la Juventus, sont également attentifs à sa situation. L'avantage du PSG ? C'est Luis Campos qui l'avait recruté à Lille en 2018. Quant au joueur, il ne serait pas contre prolonger son contrat avec la Roma. Le dossier s'annonce donc bien délicat.