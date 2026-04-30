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Julian Alvarez

Le PSG croit au miracle avec Julian Alvarez

PSG30 avr. , 8:00
parMehdi Lunay
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De plus en plus performant avec l'Atlético Madrid, Julian Alvarez fait rêver toute l'Europe. Le PSG fait partie des principaux prétendants dans ce dossier. Reste à convaincre le joueur argentin et son club. C'est loin d'être gagné.
Julian Alvarez sera l'un des principaux acteurs du mercato estival 2026. L'attaquant argentin, buteur contre Arsenal mercredi en Ligue des Champions, est déjà ciblé par plusieurs cadors européens. Un transfert est d'autant plus envisageable qu'il est souhaité par le joueur de 26 ans lui-même. Le flou demeure par contre sur sa future destination. Le FC Barcelone est annoncé favori mais d'autres clubs sont sur le coup comme Arsenal et Chelsea en Angleterre. Le site TeamTalk évoque ces trois formations...mais aussi le Paris Saint-Germain.
Le profil de Julian Alvarez est parfaitement adapté aux exigences de Luis Enrique. L'Argentin est un numéro 9 très efficace devant les buts adverses mais il sait aussi participer au jeu collectif de son équipe. Il l'avait démontré avec succès au sein du Manchester City de Pep Guardiola et ce fut encore le cas mercredi soir contre Arsenal en Ligue des Champions, avec un match plein et un but. L'ambition parisienne dans ce dossier étonne certains observateurs car ce transfert est tout sauf évident à réussir. Alvarez rêve plutôt de rejoindre Barcelone à ce stade.

Le PSG doit sortir 120 millions d'euros !

Du côté de l'Atlético, on se veut ferme avec le PSG ou avec les autres clubs intéressés. « Julian est joueur de l’Atlético de Madrid. Il l’est aujourd’hui, il le sera demain, ainsi que la saison prochaine. Insister sur ce sujet me semble vraiment stupide », a lâché le président du club madrilène Enrique Cerezo avant le match face à Arsenal mercredi. En coulisses, les Colchoneros accepteront de vendre leur pépite mais pas pour moins de 120 millions d'euros.

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Une somme qui condamne le FC Barcelone sur le papier, à moins d'un échange important de joueurs entre les deux rivaux espagnols. Paris a les capacités de payer cette somme même si les dirigeants parisiens n'ont pas dépassé les 100 millions d'euros pour un seul joueur depuis longtemps. Il ne faudra pas tergiverser sur le sujet car Arsenal est déjà prêt à dégainer. De plus, Alvarez peut encore faire exploser sa cote avec la fin de saison et le Mondial 2026 aux Etats-Unis.
J. Álvarez

J. Álvarez

ArgentinaArgentine Âge 26 Attaquant

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs14
Buts10
Passes décisives4
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs29
Buts8
Passes décisives4
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs4
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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Il faut le prolonger, c'est une légende et il est encore jeune, il pourrait jouer à haut niveau encore 5/6 ans facile!

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ca serait une tres bonne transaction !! Si il rapporte 30M c'est parfait , mais attendons avant de se rejouir

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J'adore Comme d'habitude , pour certaines personnes ou certains médias, l'OL vend au rabais et achète avec des prix majorés. Essayez d'être crédibles SVP

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
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Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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