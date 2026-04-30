Le PSG croit au miracle avec Julian Alvarez

De plus en plus performant avec l'Atlético Madrid, Julian Alvarez fait rêver toute l'Europe. Le PSG fait partie des principaux prétendants dans ce dossier. Reste à convaincre le joueur argentin et son club. C'est loin d'être gagné.

TeamTalk évoque ces trois formations...mais aussi le Julian Alvarez sera l'un des principaux acteurs du mercato estival 2026. L'attaquant argentin, buteur contre Arsenal mercredi en Ligue des Champions, est déjà ciblé par plusieurs cadors européens. Un transfert est d'autant plus envisageable qu'il est souhaité par le joueur de 26 ans lui-même. Le flou demeure par contre sur sa future destination. Le FC Barcelone est annoncé favori mais d'autres clubs sont sur le coup comme Arsenal et Chelsea en Angleterre. Le siteévoque ces trois formations...mais aussi le Paris Saint-Germain

Le profil de Julian Alvarez est parfaitement adapté aux exigences de Luis Enrique. L'Argentin est un numéro 9 très efficace devant les buts adverses mais il sait aussi participer au jeu collectif de son équipe. Il l'avait démontré avec succès au sein du Manchester City de Pep Guardiola et ce fut encore le cas mercredi soir contre Arsenal en Ligue des Champions, avec un match plein et un but. L'ambition parisienne dans ce dossier étonne certains observateurs car ce transfert est tout sauf évident à réussir. Alvarez rêve plutôt de rejoindre Barcelone à ce stade.

Le PSG doit sortir 120 millions d'euros !

Du côté de l'Atlético, on se veut ferme avec le PSG ou avec les autres clubs intéressés. « Julian est joueur de l’Atlético de Madrid. Il l’est aujourd’hui, il le sera demain, ainsi que la saison prochaine. Insister sur ce sujet me semble vraiment stupide », a lâché le président du club madrilène Enrique Cerezo avant le match face à Arsenal mercredi. En coulisses, les Colchoneros accepteront de vendre leur pépite mais pas pour moins de 120 millions d'euros.

Une somme qui condamne le FC Barcelone sur le papier, à moins d'un échange important de joueurs entre les deux rivaux espagnols. Paris a les capacités de payer cette somme même si les dirigeants parisiens n'ont pas dépassé les 100 millions d'euros pour un seul joueur depuis longtemps. Il ne faudra pas tergiverser sur le sujet car Arsenal est déjà prêt à dégainer. De plus, Alvarez peut encore faire exploser sa cote avec la fin de saison et le Mondial 2026 aux Etats-Unis.