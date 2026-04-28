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Julian Alvarez au Barça, vers un échange monumental ?

Liga28 avr. , 15:00
parCorentin Facy
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Priorité du FC Barcelone pour remplacer Robert Lewandowski cet été, Julian Alvarez pourrait être inclus dans un immense échange entre le club catalan et l’Atlético de Madrid.
Auteur de 17 buts toutes compétitions confondues cette saison, Robert Lewandowski vit certainement ses dernières semaines au FC Barcelone. En fin de contrat en juin prochain, l’attaquant polonais de 37 ans s’apprête à quitter la Catalogne. A moins d’une énorme surprise, il ne prolongera pas son bail en faveur du Barça et suscite déjà l’intérêt de l’AC Milan ou encore de la Juventus Turin. Pour Joan Laporta, Deco et Hansi Flick, l’enjeu des prochaines semaines est de trouver l’avant-centre idéal pour remplacer un attaquant qui aura planté plus de 100 buts durant ses quatre années en Espagne.
La presse espagnole est de plus en plus unanime sur le fait que Julian Alvarez s’impose comme la priorité du champion d’Espagne en titre. Une tendance confirmée par El Chiringuito, qui affirme que Barcelone est prêt à offrir 70 millions d’euros à l’Atlético de Madrid pour l’international argentin, auteur de 19 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Une belle offre, qui ne suffira pas néanmoins à convaincre les Colchoneros de lâcher l’ex-attaquant de Manchester City.

Alvarez au Barça pour 70 ME + des joueurs ?

Et pour cause, l’Atlético a payé 75 millions d’euros pour le faire venir en 2024 et le vendre pour un prix inférieur deux plus tard n’aurait aucun sens. C’est ainsi que selon le média espagnol, Barcelone pourrait inclure plusieurs joueurs dans la transaction en plus de signer un chèque de 70 millions d’euros pour faire plier la direction madrilène. El Chiringuito explique que « plusieurs joueurs » barcelonais intéressent l’Atlético et qu’un immense échange n’est donc pas à exclure.

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Reste à connaître l’identité des joueurs du Barça qui intéressent l’Atlético, et si ceux-ci seront d’accord pour faire le chemin inverse. Ce type d’échange est très rare dans le football moderne mais il n’est pas impossible. Les discussions seront en tout cas très intenses durant tout l’été pour tenter de trouver un arrangement alors que Julian Alvarez semble lui très chaud à l’idée de tenter sa chance au FC Barcelone aux côtés de Raphinha et de Lamine Yamal la saison prochaine.
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