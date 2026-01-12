Le PSG crie au complot, les médias visés

Le PSG a décidé de hausser le ton devant les nombreuses rumeurs faisant état de départs possibles à tous les niveaux de l'effectif. Cela va trop loin pour le club de la capitale, qui ne comprend pas cet acharnement.

Luis Enrique à Manchester United en fin de saison ou au FC Barcelone dans un an, Ousmane Dembélé qui déchire l’offre de prolongation de contrat, Bradley Barcola qui s’agace de son statut ou Fabian Ruiz qui file par la petite porte dès cet hiver, le PSG fait beaucoup parler ces derniers jours. Les grandes opérations lancées par Luis Campos pour prolonger le contrat des joueurs majeurs ont le don de faire naitre des rumeurs, mais c’est de trop pour le PSG.

Le PSG se plaint des fake-news autour du club

Par la voix de Luis Enrique tout d’abord, le club de la capitale s’est agacé de voir des informations sortir dans tous les sens sur le fait que les discussions se passaient mal, ou que l’entraîneur espagnol avait refusé une offre de prolongation pour mieux claquer la porte dans un an. « Ce sont des rumeurs, tout le temps autour du PSG. On est habitués, c’est privé et ça le restera. Il y a beaucoup de fake news. C’est important de déstabiliser les joueurs et l’équipe mais rien de ça ne va se passer », a assuré le coach parisien.

Une version confirmée en interne. Insider très bien informé sur l’actualité du clin parisien, le compte PSGInside-Actus va même plus loin, soulignant qu’il y avait des manoeuvres visant à déstabiliser le champion d’Europe. « En interne, la direction parisienne affiche son agacement. Luis Enrique s’est également montré agacé, dénonçant des « fake news répétés » par les mêmes « soit-disant » médias et visant directement les rumeurs répétées autour du club », a souligné le compte sur X (anciennement Twitter).

Pourtant habitué aux rumeurs courant sur l’actualité de son club, le PSG s’agace de voir les annonces se multiplier sur des problèmes qui n’en sont pas. La meilleure réponse viendra encore une fois du terrain, mais aussi de l'évolution des discussions pour les prolongations de contrat de ses cadres. Car si les bruits de couloir se multiplient en pleine négociation, les agents n’hésitent jamais à mettre le feu puis à éteindre l’incendie quand cela va trop loin. D’ailleurs, les représentants d’Ousmane Dembélé ont calmé le jeu ce dimanche soir, assurant au Parisien que le Ballon d’Or n’avait pour le moment jamais refusé de prolonger son contrat au PSG.