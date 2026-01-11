ICONSPORT_261406_1429
L'Arabie saoudite lâche 20 ME au PSG

11 janv.
Hadrien Rivayrand
Le PSG a réalisé son rêve la saison passée en remportant la Ligue des champions. Depuis, le club de la capitale a enchaîné avec d’autres trophées majeurs, attirant ainsi de nombreuses marques.
Le Paris Saint-Germain se porte bien, et ses affaires également. Il y a quelques jours, les champions d’Europe annonçaient l’arrivée d’un nouveau sponsor premium : Beyond, promoteur immobilier basé en Arabie saoudite. Le PSG et le sponsor ont signé un accord d’une durée de trois ans et demi, soit jusqu’en juin 2029. Beyond Developments est désormais présent sur la manche des maillots, que ce soit en championnat, en Coupe de France ou en Ligue des champions. Un partenariat très lucratif pour les pensionnaires du Parc des Princes, puisqu’il rapportera près de 20 millions d’euros par an au club.

Le PSG se frotte les mains 

À noter que ce partenariat dépasse le précédent accord avec GOAT, plateforme de vente en ligne de vêtements et de sneakers lifestyle, qui rapportait entre 15 et 17 millions d’euros au club de la capitale. Sont également présents sur le maillot du Paris Saint-Germain : Nike, Qatar Airways et Snipes. Au total, ces sponsors génèrent environ 200 millions d’euros pour les champions d’Europe. De quoi permettre à la direction du PSG d’envisager l’avenir sereinement, sachant que le club de la capitale réalise en plus dernièrement des économies sur le marché des transferts.

La marque PSG a pris énormément de valeur depuis l’arrivée de QSI en 2011. En 2025, le club francilien était estimé à 3,76 milliards d’euros, soit une croissance de 8 % par rapport à l’année précédente. Plus Paris remportera de titres importants, plus les marques se battront pour être associées à l’institution parisienne. De bon augure pour la suite, surtout si le Paris Saint-Germain venait à construire un nouveau stade, en dehors du Parc des Princes. On en saura davantage sur ce projet après les élections municipales, prévues les 15 et 22 mars 2026.
1
Loading