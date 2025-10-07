Le PSG craque pour un monstrueux défenseur brésilien

Acheté par Arsenal à Lille pour 26 millions d’euros il y a cinq ans, Gabriel est devenu en Premier League l’un des meilleurs défenseurs centraux au monde. Le PSG ne pouvait pas passer à côté d’un tel talent.
En Premier League depuis 2020, Gabriel a confirmé à Arsenal
l’immense potentiel que l’on pouvait percevoir chez lui lorsqu’il évoluait en Ligue 1 sous les couleurs du LOSC. Infranchissable dans le championnat anglais, le défenseur brésilien d’1m90 s’est tout simplement imposé comme l’un des meilleurs joueurs au monde à son poste, formant avec William Saliba une charnière référence. Sous contrat avec les Gunners jusqu’en juin 2029, le natif de Sao Paulo sera bien difficile à déloger de l’Emirates Stadium.
Certains clubs ont pourtant tenté leur chance il y a un an lors du mercato estival de 2024. Parmi eux… le Paris Saint-Germain. Dans son podcast ‘Here we go’, le spécialiste du mercato Fabrizio Romano nous apprend que le PSG a manifesté un intérêt plus que concret pour Gabriel il y a un an, avec l’objectif d’en faire le coéquipier de Marquinhos en défense centrale. Un club saoudien était également sur les rangs mais pour Arsenal, un départ du défenseur central gaucher était tout simplement impensable.
Le PSG a tenté l'énorme coup Gabriel
Malgré le forcing du PSG
, prêt à débourser une belle somme pour recruter l’ancien Lillois, Mikel Arteta l’a déclaré intransférable et un an plus tard, Gabriel prolongeait jusqu’en 2029 à Arsenal. Face à cet échec, Paris s’est tourné vers Willian Pacho et ne regrette pas son choix au vu des douze premiers mois de l’international équatorien dans la capitale française. Le fort intérêt de Luis Campos et de son entraîneur Luis Enrique pour Gabriel est bien là et rien ne dit que le Paris SG ne tentera pas sa chance de nouveau dans un futur proche pour celui qui compte 15 sélections avec le Brésil. Titulaire lors des 7 premiers matchs de Premier League, Gabriel a en tout cas contribué à l’excellent début de saison des Gunners, déjà en tête du championnat devant Liverpool avec 16 points.