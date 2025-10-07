Le PSG craque pour un monstrueux défenseur brésilien

Acheté par Arsenal à Lille pour 26 millions d’euros il y a cinq ans, Gabriel est devenu en Premier League l’un des meilleurs défenseurs centraux au monde. Le PSG ne pouvait pas passer à côté d’un tel talent.

En Premier League depuis 2020, Gabriel a confirmé à Arsenal l’immense potentiel que l’on pouvait percevoir chez lui lorsqu’il évoluait en Ligue 1 sous les couleurs du LOSC. Infranchissable dans le championnat anglais, le défenseur brésilien d’1m90 s’est tout simplement imposé comme l’un des meilleurs joueurs au monde à son poste, formant avec William Saliba une charnière référence. Sous contrat avec les Gunners jusqu’en juin 2029, le natif de Sao Paulo sera bien difficile à déloger de l’Emirates Stadium.

Certains clubs ont pourtant tenté leur chance il y a un an lors du mercato estival de 2024. Parmi eux… le Paris Saint-Germain. Dans son podcast ‘Here we go’, le spécialiste du mercato Fabrizio Romano nous apprend que le PSG a manifesté un intérêt plus que concret pour Gabriel il y a un an, avec l’objectif d’en faire le coéquipier de Marquinhos en défense centrale. Un club saoudien était également sur les rangs mais pour Arsenal, un départ du défenseur central gaucher était tout simplement impensable.

Le PSG a tenté l'énorme coup Gabriel