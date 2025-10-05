ICONSPORT_272732_0048

Thierry Henry ne lâche pas un joueur de Premier League

Premier League05 oct. , 20:00
parNathan Hanini
Ce samedi, Arsenal a su enchainer une deuxième victoire consécutive en Premier League. Les Gunners sont actuellement leaders du championnat. Après la rencontre, Bukayo Saka a dévoilé les messages envoyés par Thierry Henry avant la rencontre.
Pour la deuxième fois de la saison, Bukayo Saka a trouvé le chemin des filets en championnat. L’international Anglais a marqué pour son 200e match de Premier League avec les Gunners. Une contribution pour assurer la victoire au club du Nord de Londres face à West Ham. Les hommes de Mikel Arteta poursuivent leur bonne série en championnat. Depuis le début de saison, seul Liverpool est venu à bout des Gunners le 31 août dernier. Leader du championnat après sept journées, Arsenal ne compte qu’un point d’avance sur les Reds.

Thierry Henry pousse Saka

Après la rencontre, Bukayo Saka a tenu à remercier Thierry Henry. Le jeune anglais confie que la légende de l’équipe de France lui envoie régulièrement des messages. L’international anglais a même révélé certains d’entre eux.  « Thierry m'a envoyé un message ce matin pour me rappeler que nous avions perdu les deux derniers matchs à domicile contre West Ham. Il me pousse toujours à me dépasser. Je suis vraiment heureux que mon nom figure parmi ces records, » explique-t-il avant de se tourner vers une petite analyse de la rencontre. « Cela montre les progrès que nous avons accomplis. Les deux dernières saisons, nous avons échoué à domicile contre West Ham et nous voulions rectifier le tir aujourd'hui, » conclut-il. Arsenal espère cette saison vaincre la malédiction. Celle de remporter la Premier League pour la première fois depuis 2004. Les Gunners auront besoin de Bukayo Saka. L’international anglais doit être le fer de lance de la formation de Mikel Arteta sur le plan offensif. Et Thierry Henry saura lui rappeler cette saison. 
Derniers commentaires

Lille - PSG : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

T as vu le milieu ? On ne peut meme pas appeler ça un milieu il n y a que des offensifs...

Premier coup de gueule à l'OL

Le milieu était cramé et ils ont attendu la 80eme pour changer ... Un Fofana qui va nous faire regretter le départ de Mikautadze ... Maitland qui fait de plus en plus preuve de nonchalance ... Et faire un marquage en zone sur un corner à la 96eme, c'est lunaire !! C'est du marquage individuel à ce moment du match ! Allez hop, la trêve et on revient vs Nice

Lille - PSG : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Allez paname allez les titis !!!!

Lille - PSG : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Non mais la compo du PSG c'est plus l'équipe B c'est l'equipe C 😅 Là Luis Enrique il ne respecte plus Lille ni la L1 🤣

Lille - PSG : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Warren JPP il arrive même pas à sortir des passes propres à 2 mètres ...

Loading