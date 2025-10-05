Thierry Henry ne lâche pas un joueur de Premier League

Ce samedi, Arsenal a su enchainer une deuxième victoire consécutive en Premier League. Les Gunners sont actuellement leaders du championnat. Après la rencontre, Bukayo Saka a dévoilé les messages envoyés par Thierry Henry avant la rencontre.

Pour la deuxième fois de la saison, Bukayo Saka a trouvé le chemin des filets en championnat. L’international Anglais a marqué pour son 200e match de Premier League avec les Gunners . Une contribution pour assurer la victoire au club du Nord de Londres face à West Ham. Les hommes de Mikel Arteta poursuivent leur bonne série en championnat. Depuis le début de saison, seul Liverpool est venu à bout des Gunners le 31 août dernier. Leader du championnat après sept journées, Arsenal ne compte qu’un point d’avance sur les Reds.

Thierry Henry pousse Saka

Après la rencontre, Bukayo Saka a tenu à remercier Thierry Henry. Le jeune anglais confie que la légende de l’équipe de France lui envoie régulièrement des messages. L’international anglais a même révélé certains d’entre eux. « Thierry m'a envoyé un message ce matin pour me rappeler que nous avions perdu les deux derniers matchs à domicile contre West Ham. Il me pousse toujours à me dépasser. Je suis vraiment heureux que mon nom figure parmi ces records, » explique-t-il avant de se tourner vers une petite analyse de la rencontre. « Cela montre les progrès que nous avons accomplis. Les deux dernières saisons, nous avons échoué à domicile contre West Ham et nous voulions rectifier le tir aujourd'hui, » conclut-il. Arsenal espère cette saison vaincre la malédiction. Celle de remporter la Premier League pour la première fois depuis 2004. Les Gunners auront besoin de Bukayo Saka. L’international anglais doit être le fer de lance de la formation de Mikel Arteta sur le plan offensif. Et Thierry Henry saura lui rappeler cette saison.