Le PSG craque pour la flèche des Pays-Bas

Le PSG est intéressé par l’arrivée d’un nouveau joueur offensif. Le profil de Crysencio Summerville plaît beaucoup à la direction francilienne.

Le Paris Saint-Germain lorgne sur plusieurs joueurs depuis quelques semaines. Luis Campos souhaite attendre la fin de la Coupe du monde en Amérique du Nord pour passer aux choses sérieuses. Le Portugais est particulièrement attentif aux demandes de Luis Enrique, qui veut recruter des joueurs compatibles avec son style de jeu.

Du côté des Pays-Bas, un joueur retient particulièrement l’attention : Crysencio Summerville. La récente prestation du Néerlandais face au Japon lors de la Coupe du monde n’est d’ailleurs pas passée inaperçue ces les pensionnaires du Parc des Princes.

Summerville, le PSG sous le charme

Tutto Mercato Web, le PSG a en effet suivi de près les performances du joueur de West Ham contre la sélection japonaise, et continuera de le surveiller pour la suite du tournoi. Il est d'ores et déjà acquis que Summerville quittera West Ham, relégué en Championship, à son retour de la compétition. Selon des informations rapportées par, le PSG a en effet suivi de près les performances du joueur de West Ham contre la sélection japonaise, et continuera de le surveiller pour la suite du tournoi. Il est d'ores et déjà acquis que Summerville quittera West Ham, relégué en Championship, à son retour de la compétition.

Plusieurs clubs sont intéressés en Europe, tandis que le club londonien réclame au minimum 50 millions d’euros pour le laisser partir. Un prix qui pourrait encore augmenter si le natif de Rotterdam poursuit sur sa lancée avec les Pays-Bas.

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Le PSG devra donc agir rapidement et efficacement pour espérer le recruter. Cela dépendra de plusieurs facteurs, notamment des départs au sein de l’effectif parisien. Une chose semble toutefois certaine : Summerville figure bien dans les petits papiers des dirigeants parisiens pour cet été.

Il pourrait d’ailleurs devenir l’un des candidats pour remplacer Bradley Barcola, dont l’avenir fait beaucoup parler ces dernières semaines dans la capitale. L'international français reste concentré pour le moment sur sa Coupe du monde avec l'équipe de France. Il pourrait même démarrer ce mardi face au Sénégal pour l'entrée en lice des Bleus.