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Summerville

Le PSG craque pour la flèche des Pays-Bas

PSG16 juin , 13:20
parHadrien Rivayrand
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Le PSG est intéressé par l’arrivée d’un nouveau joueur offensif. Le profil de Crysencio Summerville plaît beaucoup à la direction francilienne.
Le Paris Saint-Germain lorgne sur plusieurs joueurs depuis quelques semaines. Luis Campos souhaite attendre la fin de la Coupe du monde en Amérique du Nord pour passer aux choses sérieuses. Le Portugais est particulièrement attentif aux demandes de Luis Enrique, qui veut recruter des joueurs compatibles avec son style de jeu.
Du côté des Pays-Bas, un joueur retient particulièrement l’attention : Crysencio Summerville. La récente prestation du Néerlandais face au Japon lors de la Coupe du monde n’est d’ailleurs pas passée inaperçue ces les pensionnaires du Parc des Princes.

Summerville, le PSG sous le charme 

Selon des informations rapportées par Tutto Mercato Web, le PSG a en effet suivi de près les performances du joueur de West Ham contre la sélection japonaise, et continuera de le surveiller pour la suite du tournoi. Il est d'ores et déjà acquis que Summerville quittera West Ham, relégué en Championship, à son retour de la compétition.
Plusieurs clubs sont intéressés en Europe, tandis que le club londonien réclame au minimum 50 millions d’euros pour le laisser partir. Un prix qui pourrait encore augmenter si le natif de Rotterdam poursuit sur sa lancée avec les Pays-Bas.

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Le PSG devra donc agir rapidement et efficacement pour espérer le recruter. Cela dépendra de plusieurs facteurs, notamment des départs au sein de l’effectif parisien. Une chose semble toutefois certaine : Summerville figure bien dans les petits papiers des dirigeants parisiens pour cet été.
Il pourrait d’ailleurs devenir l’un des candidats pour remplacer Bradley Barcola, dont l’avenir fait beaucoup parler ces dernières semaines dans la capitale. L'international français reste concentré pour le moment sur sa Coupe du monde avec l'équipe de France. Il pourrait même démarrer ce mardi face au Sénégal pour l'entrée en lice des Bleus.
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pas a 20 millions en tout cas a ce prix la lyon le garde

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Marseille ne sait pas vendre de plus il n'ont pas la patience d'attendre avec les joueurs sur le terrain j'espère qu'il ne vont pas brader Greenwood car au vu de certains prix demandez par certains club pour des joueurs qui n'ont qu'une année de haut niveau je pense que Greenwood au vu de son âge de son expérience de son niveau ses dernières années il vaut largement plus de 60millions d'euros sinon il faut le garder !

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AUCUN joueur n'est INVENDABLE en ligue 1 et encore moins à l'OL .....Réveil toi l'artiste

L'OL lâche 10 ME, la deuxième recrue est bouclée

Et autre chose petit menteur que tu es...Regarde bien la compo de Lens contre vous, il y au moins 5 mecs qui ont ete titulaires contre vous qui ne le sont pas d'habitude et qui ne l'ont pas été en final de coupe de france.. JE te laisse les trouver MONSIEUR DE MAUVAISE FOI

L'OL lâche 10 ME, la deuxième recrue est bouclée

ben mec on devinerait pas pour le sport mdr et je suis content que tu retiennes la leçon tache de t'en souvenir

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