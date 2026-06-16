Accord trouvé, le PSG double le Bayern et Chelsea

Le PSG a frappé un grand coup en bouclant l'avenir de Senny Mayulu, qui était suivi par le Bayern Munich et Chelsea en raison de sa situation contractuelle.

C’était l’une des craintes du PSG depuis quelques mois. Il avait crevé l’écran lors de la finale de la Ligue des Champions 2025 et a confirmé lors de la saison 2025-2026. Malgré quelques soucis physiques au mollet et aux adducteurs, Senny Mayulu a répondu aux attentes de Luis Enrique, qui adore son profil de jeune joueur (20 ans), polyvalent et technique. Avec 41 matchs disputés au total, le milieu de terrain a bien vu que le Paris SG comptait sur lui, même s’il n’a quasiment pas joué pendant la phase finale de Ligue des Champions.

A un an de la fin de son contrat, sa situation intéressait du beau monde. Chelsea et le Bayern Munich étaient sur les rangs pour le faire venir dès cet été, histoire de permettre de réaliser un transfert au montant abordable avec un joueur qui possède encore une très belle marge de progression. Mais le natif du Blanc-Mesnil n’avait qu’une idée en tête, continuer à Paris et c’est ce qu’il va se passer. RMC annonce qu’un accord total a été trouvé pour sa prolongation de contrat.

Mayulu, c'est bouclé jusqu'en 2031

Senny Mayulu va s’engager pour quatre années supplémentaires, soit jusqu’en 2031. Une très bonne nouvelle pour les supporters parisiens, qui voient les jeunes du club rester malgré la concurrence et les gros clubs européens qui les courtisent. C’était selon le média sportif la grande volonté du Franco-Congolais, déterminé à s’imposer dans la rotation d’un club où il se sent bien.

Un dossier rondement mené par Luis Campos, qui ne voulait surtout pas que Mayulu soit présent à la reprise avec la possibilité de partir libre en fin de saison. Cela ne sera pas le cas et si tout est réglé au niveau des contrats, il reste à savoir quand le PSG va annoncer cette prolongation.