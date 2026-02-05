PSG : Lee sur le départ, Luis Enrique va encore trembler

Courtisé par l’Atlético de Madrid durant ce mois de janvier, Kang-in Lee a été retenu par le PSG. Luis Enrique aimerait le prolonger, mais l’international sud-coréen aura encore des prétendants l’été prochain.

Malgré son statut de remplaçant, Kang-in Lee est un joueur très courtisé sur le marché des transferts en Europe. Cet hiver, c’est l’Atlético de Madrid qui a toqué à la porte du Paris Saint-Germain pour tenter de recruter l’ancien milieu offensif de Majorque. Une offre à hauteur de 40 millions d’euros a même été évoquée en Espagne mais pour le PSG, il n’a jamais été question d’ouvrir la porte à un départ de son meneur de jeu de 24 ans.

Kang-in Lee est certes un remplaçant dans l’esprit de Luis Enrique, mais l’entraîneur espagnol adore le Sud-Coréen et sait à quel point il peut être important en cours de match comme il l’a prouvé à Strasbourg dimanche soir (1-2). Luis Enrique a même demandé aux dirigeants parisiens de prolonger le contrat de Kang-in Lee, qui court jusqu’en 2028. De quoi refroidir l’intérêt des Colchoneros, qui ont recruté Ademola Lookman à la place lors des dernières heures du mercato ? Pas vraiment.

Selon les informations du site Fichajes, les dirigeants du club madrilène gardent un oeil très avisé sur la situation de Kang-in Lee. L’Atlético de Madrid a même prévu de revenir à la charge l’été prochain pour recruter le gaucher d’1m73, dans le cas où les négociations entre le joueur et le Paris SG viendraient à échouer pour la prolongation de son contrat. Financièrement, les Colchoneros auront peut-être du mal à lutter avec le PSG.

L'Atlético va revenir à la charge pour Lee

En revanche, le club espagnol peut promettre un temps de jeu plus important à Kang-in Lee par rapport à la situation qu’il connaît à Paris depuis son arrivée en 2023 pour 22 millions d’euros. Le joueur de 24 ans pourrait être tenté de signer dans un club où il sera un titulaire indiscutable, ce qui a peu de chances d’être le cas au PSG la saison prochaine. Surtout, Kang-in Lee connaît la Liga pour avoir évolué sous les couleurs de Valence et de Majorque. Reste maintenant à voir si Luis Enrique aura le dernier mot dans ce dossier, lui qui souhaite impérativement voir son supersub rester dans la capitale française pour y disputer une quatrième saison consécutive.