OL : Luis Enrique valide l'arrivée d'Endrick au PSG

OL04 févr. , 17:40
parCorentin Facy
Brillant depuis son arrivée à l’OL cet hiver avec déjà 4 buts et 1 passe décisive à son actif, Endrick suscite l’intérêt d’un autre club français. Le PSG est bouillant à l’idée de le recruter cet été selon la presse espagnole.
De l’avis unanime de tous les observateurs, l’Olympique Lyonnais a réalisé le plus gros coup de ce mercato hivernal en France avec la signature d’Endrick. Il ne s’agit certes que d’un prêt pour l’attaquant brésilien du Real Madrid, mais son impact a été immédiat sur le jeu et les résultats des Gones avec 4 buts et 1 passe décisive en l’espace de 4 matchs. Des débuts fracassants qui mettent en lumière l’immense talent de l’attaquant de 19 ans, au placard lors des six premiers mois de la saison dans la capitale espagnole.

L'intérêt du PSG pour Endrick se confirme

A l’OL, on espère déjà qu’il sera possible de prolonger d’un an supplémentaire le prêt d’Endrick. Mais dans ce dossier, le club rhodanien pourrait se retrouver en concurrence avec un autre club de Ligue 1. Et pour cause, le site Defensa Central confirme les rumeurs des derniers jours quant à un potentiel intérêt du Paris Saint-Germain pour l’ancienne star de Palmeiras. Selon nos confrères, Luis Enrique aurait validé auprès de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaïfi cette piste inattendue.
A la recherche d’un ou plusieurs renforts offensifs en fonction des départs (Barcola, Dembélé?), le club parisien apprécie la polyvalence d’Endrick mais également sa faculté à faire des différences individuelles sans pour autant pénaliser le collectif. Le numéro 9 de l’OL aura l’embarras du choix pour son avenir à la fin de la saison, entre l’éventuelle prolongation de son prêt à Lyon, une hypothétique signature au PSG… ou bien sûr un retour au Real Madrid. Le club merengue n’est d’ailleurs pas ouvert -pour l’instant- à une vente de sa star offensive. Les dirigeants madrilènes voient en Endrick le futur attaquant titulaire de la Casa Blanca, en association avec Kylian Mbappé et Vinicius Junior.

Endrick met la pression au Real Madrid

Pas question donc de négocier un possible transfert vers le PSG, sauf si Endrick fait la demande de quitter le Real Madrid. Un scénario qu’il faut garder à l’esprit car le Brésilien de 19 ans surveille avec attention ce qu’il se passe du côté du Santiago Bernabeu depuis plusieurs semaines… avec inquiétude. Selon la presse espagnole, Endrick a notamment fait savoir à Florentino Pérez qu’il ne souhaiterait pas reporter le maillot blanc du Real Madrid si Alvaro Arbeloa était reconduit pour la saison prochaine. Une porte ouverte à un départ que l’OL et le PSG regardent donc avec beaucoup d’attention.

