Maltraité par Luis Enrique, ce joueur du PSG répond

PSG07 déc. , 22:30
parAlexis Rose
Auteur de son premier but au Parc des Princes sous les couleurs de son club formateur, le Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye continue de faire sa place au sein de l’effectif de Luis Enrique.
Au coeur d’une équipe championne d’Europe en titre, où les talents sont présents à tous les postes, certains Titis parisiens arrivent quand même à tirer leur épingle du jeu. Depuis le début de la saison, Senny Mayulu a par exemple eu pas mal de temps de jeu, mais ces dernières heures, c’est Ibrahim Mbaye qui fait parler de lui. Déjà auteur de 16 bouts de matchs, que ce soit en L1 ou en Ligue des Champions, le nouvel international sénégalais a inscrit son premier but sous le maillot de son club formateur au Parc des Princes face à Rennes samedi soir (5-0).
D’une frappe limpide en dehors de la surface, le troisième plus jeune buteur de l’histoire du PSG n’a laissé aucune chance à Brice Samba. Sorti du banc à la place de João Neves, le Titi parisien a donc réalisé un rêve de gosse en marquant devant ses proches en L1. « Un moment merveilleux. J’attendais ce moment depuis longtemps ! J’espère que ça lancera une longue série. C’est un rêve d’enfant, même si je suis encore un enfant », a lancé l’attaquant de 17 sur Ligue 1+.

Luis Enrique l’avait piqué en le renvoyant en U19

Un but synonyme de libération qui montre que Mbaye a clairement passé un cap ces derniers mois. Surclassé depuis son plus jeune âge et passé chez les pros en début d’année 2025, il connaît un début de carrière en accéléré, même s’il a dû réussir à retourner le cerveau de Luis Enrique. « Le coach n’avait pas hésité à le piquer il y a quelques semaines en le renvoyant chez les U19, dans une période où il manquait de confiance et d’actions décisives. Il aurait alors pu se braquer, baisser la tête, au contraire il s’est relevé pour montrer que sa promotion n’était pas le fruit du hasard », peut-on lire dans les colonnes du Parisien. Considéré comme un élément à part entière du groupe parisien, celui qui avait réalisé une bonne performance contre le Barça en C1 va chercher à encore gratter du temps de jeu au PSG. Malgré les retours Ousmane Dembélé et Désiré Doué, Mbaye veut faire sa place, avec comme objectif à moyen terme de participer à la Coupe du Monde 2026 avec le Sénégal… avec un match contre la France à disputer.
I. Mbaye

I. Mbaye

FranceFrance Âge 17 Attaquant

Super Cup

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs13
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Loading