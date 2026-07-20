Le PSG attaque, le Barça se met à genoux

Le PSG attaque, le Barça se met à genoux

PSG20 juil. , 17:40
parEric Bethsy
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Attiré par le profil de Ferran Torres, le Paris Saint-Germain n’aura pas la tâche facile. Le FC Barcelone ne compte pas laisser son attaquant partir sans réagir. Dans les jours à venir, le club catalan va tenter de convaincre son champion du monde.
Héros de la finale de la Coupe du monde, Ferran Torres va maintenant devenir l’un des acteurs majeurs du mercato. L’attaquant du FC Barcelone intéresse vivement le Paris Saint-Germain et son entraîneur Luis Enrique, en position de force pour arracher sa signature. L'international espagnol vient d’entamer la dernière année de son contrat et sa prolongation est loin d’être imminente. Dos au mur, le Barça pourrait être contraint de le transférer sous peine de le voir partir libre en 2027. Mais le club catalan ne compte pas baisser les bras si facilement.
Selon les informations de Sport, le géant de Liga va tenter de retenir Ferran Torres. Le FC Barcelone prépare une offre de prolongation pour l’ancien joueur de Manchester City. Pour le moment, les Blaugrana ne savent pas vraiment où en est leur attaquant dans sa réflexion et dans ses discussions avec le Paris Saint-Germain. Mais les dirigeants catalans se doutent que les rumeurs autour des Parisiens ne viennent pas de nulle part. Le Barça a donc tout intérêt à prendre contact avec son champion du monde que l’on imagine sensible à l’intérêt du double vainqueur de la Ligue des Champions.

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Pour commencer, il n’est pas difficile d’imaginer que la proposition francilienne sera sans doute supérieure sur le plan financier. L'attaquant polyvalent sera également séduit par la perspective de retrouver son ancien sélectionneur Luis Enrique à l’origine de l’approche du Paris Saint-Germain. Enfin, rappelons que Ferran Torres en veut au Barça qui, après le départ de Robert Lewandowski, n’a même pas envisagé de lui confier le statut d’avant-centre numéro 1 malgré ses bonnes performances. Autant dire que les Barcelonais devront se montrer convaincants.
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Tiens un desurCon bis🤣

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Du coup, l'Italie va peut-etre arriver à ce qualifier

EdF : Deschamps quitte les Bleus et crache au visage de Zidane

Ce riolo il est vraiment abjecte.. et comme beaucoup de pseudo journalistes sportif comme politique dailleur, a cote de la plaque. Merci a Deschamps pour avoir remis la france tout en haut apres le désastre domenech

EdF : Deschamps quitte les Bleus et crache au visage de Zidane

Alors qu'es ce que Deschamps a foutre de son successeur vraiment ? En tout cas le Rigolo d RMC il peut toujours parlé il a jamais été acteur il a toujours et sera toujours spectateurs et vomira toujours son sal venins sur ceux qui font des choses et qui ont gagné le respect du plus grand nombre Deschamps n as pas de leçon a recevoir de ce rigolo...et je suis pas un pro Deschamps mais il faut reconnaître qu'apres 2010 il a remis le foot français a travers l equipe de France ses lettres de noblesse...bravo mr Deschamps et merci pour tout.. bonne chance pour la suite..

PSG : Barcola se prépare au départ, Paris reçoit 100 ME

il ne partira pas

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