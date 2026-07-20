Le PSG attaque, le Barça se met à genoux

Attiré par le profil de Ferran Torres, le Paris Saint-Germain n’aura pas la tâche facile. Le FC Barcelone ne compte pas laisser son attaquant partir sans réagir. Dans les jours à venir, le club catalan va tenter de convaincre son champion du monde.

Héros de la finale de la Coupe du monde, Ferran Torres va maintenant devenir l’un des acteurs majeurs du mercato . L’attaquant du FC Barcelone intéresse vivement le Paris Saint-Germain et son entraîneur Luis Enrique, en position de force pour arracher sa signature. L'international espagnol vient d’entamer la dernière année de son contrat et sa prolongation est loin d’être imminente. Dos au mur, le Barça pourrait être contraint de le transférer sous peine de le voir partir libre en 2027. Mais le club catalan ne compte pas baisser les bras si facilement.

Selon les informations de Sport, le géant de Liga va tenter de retenir Ferran Torres. Le FC Barcelone prépare une offre de prolongation pour l’ancien joueur de Manchester City. Pour le moment, les Blaugrana ne savent pas vraiment où en est leur attaquant dans sa réflexion et dans ses discussions avec le Paris Saint-Germain. Mais les dirigeants catalans se doutent que les rumeurs autour des Parisiens ne viennent pas de nulle part. Le Barça a donc tout intérêt à prendre contact avec son champion du monde que l’on imagine sensible à l’intérêt du double vainqueur de la Ligue des Champions.

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Pour commencer, il n’est pas difficile d’imaginer que la proposition francilienne sera sans doute supérieure sur le plan financier. L'attaquant polyvalent sera également séduit par la perspective de retrouver son ancien sélectionneur Luis Enrique à l’origine de l’approche du Paris Saint-Germain. Enfin, rappelons que Ferran Torres en veut au Barça qui, après le départ de Robert Lewandowski, n’a même pas envisagé de lui confier le statut d’avant-centre numéro 1 malgré ses bonnes performances. Autant dire que les Barcelonais devront se montrer convaincants.