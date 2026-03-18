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PSG : Luis Enrique téléphone à Raphinha, le mercato est lancé

PSG18 mars , 18:00
parCorentin Facy
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Homme fort du FC Barcelone depuis plusieurs saisons, Raphinha est logiquement de plus en plus courtisé en Europe. Le PSG a notamment un oeil sur la situation du Brésilien, dont le profil plaît énormément à Luis Enrique.
Auteur d’une saison monstrueuse avec 34 buts et 26 passes décisives sous les couleurs du Barça en 2024-2025, Raphinha est définitivement passé dans la catégorie des joueurs de classe mondiale. Longtemps blessé cette saison, l’ancien Rennais affiche tout de même des statistiques honorables avec 17 buts et 5 passes décisives mais surtout, il revient en forme au meilleur moment pour son équipe alors que se profilent les grosses affiches en Ligue des Champions. A en croire le site El Nacional, les performances XXL de Raphinha ces derniers mois attisent en tout cas des convoitises sur le marché des transferts et notamment au Paris Saint-Germain.
Le média nous apprend que Luis Enrique a téléphoné à l’attaquant brésilien de 29 ans à trois reprises ces derniers mois afin de lui exprimer son désir de le recruter l’été prochain. L’entraîneur du PSG est un grand fan de Raphinha, capable de jouer ailier ou meneur de jeu et qui ne triche jamais en ce qui concerne les efforts défensifs. Nos confrères expliquent que Raphinha n’est pas seulement une piste parmi tant d’autres pour le Paris Saint-Germain mais une véritable priorité dans l’optique de la saison prochaine.

Luis Enrique fait le forcing pour Raphinha

Ce dossier est néanmoins très complexe car malgré sa puissance financière, le champion d’Europe en titre n’est pas certain de pouvoir convaincre Raphinha. Effectivement, El Nacional explique qu’à ce jour, l’ancien ailier de Leeds United souhaite rester à Barcelone. Le Brésilien se sent bien à Catalogne et adore travailler sous les ordres d’Hansi Flick, qui en a fait l’un de ses capitaines. Le Barça est sur la même longueur d’onde que son joueur et souhaite continuer à bâtir l’avenir avec lui.
Le club catalan voit en Raphinha un grand frère à Lamine Yamal et estime que sa présence dans l’équipe est indispensable pour les années à venir. Le Paris SG va donc devoir réaliser un sacré tour de force pour arracher Raphinha du FC Barcelone. La tendance n’est clairement pas à un départ, ce qui n’empêche que le club de la capitale va continuer son forcing dans les mois à venir et va se tenir prêt à bondir sur l’opportunité de recruter le Brésilien, si jamais la porte viendrait finalement à s’ouvrir.
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4326127743376
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9
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372691073740-3
10
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11
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