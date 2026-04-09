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Le PSG arrive à Moscou pour réaliser un énorme coup

PSG09 avr. , 12:00
parGuillaume Conte
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Le PSG a une pépite russe dans le viseur depuis plus d'un an désormais. Et il a décidé de passer à l'action pour tente de signer Alexey Batrakov.
Fabian Ruiz ayant toutes les peines du monde à revenir pour aider le PSG, la question se pose plus que jamais à Paris en ce qui concerne ce secteur de jeu. Certes, et ils l’ont encore montré ce mercredi soir contre Liverpool, le trio composé de Vitinha, Joao Neves et Zaïre-Emery est capable de répondre aux attentes, mais il est dangereux d’être aussi limité en terme d’effectif.
C’est pour cela qu’en vue de la saison prochaine, le PSG compte bien se renforcer dans le coeur du jeu. Les cibles sont nombreuses, mais il y a un joueur qui plait de longue date à Luis Campos et Luis Enrique, et pour lequel le club de la capitale est tout proche de passer à l’action.

Batrakov, une valeur qui grimpe au mercato

Il s’agit d’Alexey Batrakov, milieu de terrain du Lokomotiv Moscou et dont les performances passent forcément un peu sous le radar sachant que la Russie est exclue de toutes les compétitions européennes. Mais à 20 ans, l’international russe marque les esprits et confirme à la fois sa qualité technique, et son efficacité. En 30 matchs avec le Lokomotiv, il a marqué 16 buts et réalisé 11 passes décisives. Sous contrat jusqu’en 2029 avec la formation de Moscou, il est tenté par un transfert en Europe occidentale cet été.
Sa valeur marchande est estimée à 25 millions d’euros par Transfertmarkt, signe que son jeune âge et ses qualités le rendent déjà très attractif. Le média local Championnat affirme que le PSG multiplie les contacts pour avoir un dossier très complet sur Batrakov, et aller directement le voir jouer prochainement sur la fin de saison dans le championnat russe. Un scout est prévu pour l’un des prochains matchs du Lokomotiv, afin de voir directement les performances du jeune milieu de terrain.
En cas de transfert, ce pourrait être le deuxième joueur russe à évoluer au PSG, où Matvey Safonov y figure et est passé titulaire cette saison. Les performances du gardien de but mettent en tout cas un gros coup de projecteur sur le club parisien en Russie, où chaque match est très suivi tant il est rare de voir ces derniers temps un joueur russe briller dans un très grand club européen.

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Derniers commentaires

« Michele Kang a sauvé l’OL » d’une mort certaine

On verra bien le bilan du club pour savoir si on est tant sauvé que ca ... alors certes on a tres bien vendu et on a divisé par deux la masse salariale mais je reste encore perplexe si le club n'a aucune qualification europeene. .. car sans ca on finira par ne plus reussir a lutter pour les 6 premieres places ... cette année on a eu bcp de chance que le mercato soit ultra performant et de l'autre de la malchance d'avoir eu tant de blessé .. on pensera a strasbourg qui nous a tué fofana egalement .. il avait été seché comme ca a plusieurs reprise les matchs precedents on avait dit qu'a force ca finirait mal .. je trouve que les sanctions pour ce genre de tacle ultra dangereux devrait etre plus lourde car 3 matchs contre une saison au tas voir meme peut etre plus c'est pas cher payé.. tu prends 8 mois parce que tu t'enerves contre un arbitre mais 3 matchs alors que t'envoi un joueur a l'hosto

Le PSG arrive à Moscou pour réaliser un énorme coup

Zabarnyi aime ça

La dernière dinguerie de l'OM, Jérôme Alonzo dégoûté

Mais qui a fait ca ?? Si on peut avoir son nom et son prénom au moins !!.. Sans déconner pondre une merde pareille et le pire cest que celui qui a fait cette merde a du être grâcement payé pour ca...

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Tu n'as rien compris ! Le propriétaire reste John Textor. A ce que je sache... il n'a pas vendu l'OL. ^^

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défit de 104M€ avec une équipe de peintres, pour 0 trophée depuis des années, quel club de clown... c'est vraiment 0 a tous les étages ce club :o))

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
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Lens
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3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
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6
O. Lyonnais
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7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
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232858152337-14
17
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18
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