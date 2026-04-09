Le PSG arrive à Moscou pour réaliser un énorme coup

Le PSG a une pépite russe dans le viseur depuis plus d'un an désormais. Et il a décidé de passer à l'action pour tente de signer Alexey Batrakov.

Fabian Ruiz ayant toutes les peines du monde à revenir pour aider le PSG , la question se pose plus que jamais à Paris en ce qui concerne ce secteur de jeu. Certes, et ils l’ont encore montré ce mercredi soir contre Liverpool, le trio composé de Vitinha, Joao Neves et Zaïre-Emery est capable de répondre aux attentes, mais il est dangereux d’être aussi limité en terme d’effectif.

C’est pour cela qu’en vue de la saison prochaine, le PSG compte bien se renforcer dans le coeur du jeu. Les cibles sont nombreuses, mais il y a un joueur qui plait de longue date à Luis Campos et Luis Enrique, et pour lequel le club de la capitale est tout proche de passer à l’action.

Batrakov, une valeur qui grimpe au mercato

Il s’agit d’Alexey Batrakov, milieu de terrain du Lokomotiv Moscou et dont les performances passent forcément un peu sous le radar sachant que la Russie est exclue de toutes les compétitions européennes. Mais à 20 ans, l’international russe marque les esprits et confirme à la fois sa qualité technique, et son efficacité. En 30 matchs avec le Lokomotiv, il a marqué 16 buts et réalisé 11 passes décisives. Sous contrat jusqu’en 2029 avec la formation de Moscou, il est tenté par un transfert en Europe occidentale cet été.

Sa valeur marchande est estimée à 25 millions d’euros par Transfertmarkt, signe que son jeune âge et ses qualités le rendent déjà très attractif. Le média local Championnat affirme que le PSG multiplie les contacts pour avoir un dossier très complet sur Batrakov, et aller directement le voir jouer prochainement sur la fin de saison dans le championnat russe. Un scout est prévu pour l’un des prochains matchs du Lokomotiv, afin de voir directement les performances du jeune milieu de terrain.

En cas de transfert, ce pourrait être le deuxième joueur russe à évoluer au PSG, où Matvey Safonov y figure et est passé titulaire cette saison. Les performances du gardien de but mettent en tout cas un gros coup de projecteur sur le club parisien en Russie, où chaque match est très suivi tant il est rare de voir ces derniers temps un joueur russe briller dans un très grand club européen.