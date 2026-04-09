Donnarumma, ce mensonge qui ne passe pas

Eliminée de la Coupe du monde dès les barrages, l'Italie n'arrive plus à répondre aux attentes sportives. Mais il y a une chose extra-sportive qui a mis hors de lui Gianluigi Donnarumma.

Une semaine après les événements, l’Italie se demande encore comment elle a fait pour manquer une troisième fois consécutive un billet pour la Coupe du monde. La thèse de l’accident est désormais à écarter tant le football transalpin ne parvient pas à trouver une génération capable de remettre la Nazionale sur la carte.

Les joueurs internationaux se font discrets ces derniers jours, entre la digestion de cet échec et le fait qu’aucune parole ne pourra arrange les choses. Mais Gianluigi Donnarumma a toutefois profité de cette semaine sans match pour lui en raison de l’élimination de Manchester City de la Ligue des Champions, pour revenir sur un point précis.

Donnarumma, l'attaque qui ne passe pas

Sur Sky Italia, l’ancien gardien du PSG a tenu à préciser une chose. Jamais en tant que capitaine, il n’avait demandé de prime supplémentaire pour se qualifier à la Coupe du monde. Les médias italiens ont évoqué dans la foulée de l’élimination que les joueurs de Gennaro Gattuso étaient préoccupés avant le match et négociaient une prime financière pour la qualification au Mondial. Un sujet toujours sensible, surtout quand la formation italienne ne parvient pas à remplir ses objectifs ces dernières années.

Mais Gigio Donnarumma a tenu à mettre les choses au clair. « En tant que capitaine, je n’ai jamais demandé un seul euro à la fédération. Comme pour toutes les compétitions, l’équipe nationale offre un cadeau aux joueurs qualifiés pour un tournoi. C’est tout, personne n’a jamais rien demandé à la fédération : notre cadeau était de participer à la Coupe du monde, et nous n’y sommes pas parvenus. Ces révélations m’ont blessé ; je le répète, personne n’a jamais demandé de primes », a souligné le capitaine de la sélection italienne.

Le mal est en tout cas déjà fait, et ce démenti aura beaucoup de mal à calmer le public italien. Prime demandée ou pas, les tifosis ne vont pas être fâchés de voir que leur équipe ne reviendra pas avant l’automne prochain. Histoire de digérer un peu cette nouvelle humiliation.