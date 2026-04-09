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« Michele Kang a sauvé l’OL » d’une mort certaine

OL09 avr. , 12:40
parCorentin Facy
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L’Olympique Lyonnais a frôlé la catastrophe l’été dernier, après le premier examen de John Textor devant la DNCG et l’annonce d’une relégation administrative en Ligue 2. Heureusement, Michele Kang est intervenue.
Les bilans publiés par la DNCG pour la saison 2024-2025 ont de quoi faire frissonner les supporters de l’Olympique Lyonnais. Alors dirigé par John Textor, le club rhodanien a enregistré un déficit record de 208 millions d’euros. C’est deux fois plus que l’Olympique de Marseille, deuxième club le plus déficitaire sur la même période. Des comptes dans le rouge vif, qui avaient à l’époque poussé la DNCG, gendarme financier du football français, a prononcé une relégation administrative en Ligue 2 à l’encontre des Gones après le premier passage de John Textor.
L’homme d’affaires américain a finalement été écarté de la présidence de l’OL et Michele Kang a repris les commandes. Grâce à une cure d’austérité radicale mais terriblement efficace, la nouvelle patronne des Gones a permis à l’Olympique Lyonnais de retrouver un certain équilibre financier, réduisant de plus de moitié la masse salariale. Ancien consultant pour OL TV, Barth Ruzza lui en sera éternellement reconnaissant. Sur son compte X, il estime que Michele Kang a sauvé l’OL d’une mort certaine dont John Textor aurait été le principal responsable.

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« On ne remerciera jamais assez Madame Kang d’avoir sauvé ce club. On nous a fait passer John Textor pour un visionnaire… et nous pour des ringards qui ne comprenaient rien au football moderne » a publié l’ancien consultant de la chaîne officielle du club lyonnais avant de conclure. « Mais moi, je n’oublie rien ! Et je vais reboucher les trous de mémoire de ceux qui ont oublié leur honte opportuniste » a publié Barth Ruzza, remonté comme une pendule après John Textor et après tous ceux qui, à l’époque, ont défendu le patron de Eagle Football. Heureusement pour l’OL, le plus dur est certainement passé et le club rhodanien est désormais entre de bien meilleures mains avec Michele Kang.
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Si tu veux... mais jai pas souvenir dun penalty cadeau et de vous avoir vue jouer a 10 plus dune mitemps avec votre meilleur élément expulsé...

« Michele Kang a sauvé l’OL » d’une mort certaine

On verra bien le bilan du club pour savoir si on est tant sauvé que ca ... alors certes on a tres bien vendu et on a divisé par deux la masse salariale mais je reste encore perplexe si le club n'a aucune qualification europeene. .. car sans ca on finira par ne plus reussir a lutter pour les 6 premieres places ... cette année on a eu bcp de chance que le mercato soit ultra performant et de l'autre de la malchance d'avoir eu tant de blessé .. on pensera a strasbourg qui nous a tué fofana egalement .. il avait été seché comme ca a plusieurs reprise les matchs precedents on avait dit qu'a force ca finirait mal .. je trouve que les sanctions pour ce genre de tacle ultra dangereux devrait etre plus lourde car 3 matchs contre une saison au tas voir meme peut etre plus c'est pas cher payé.. tu prends 8 mois parce que tu t'enerves contre un arbitre mais 3 matchs alors que t'envoi un joueur a l'hosto

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Mais qui a fait ca ?? Si on peut avoir son nom et son prénom au moins !!.. Sans déconner pondre une merde pareille et le pire cest que celui qui a fait cette merde a du être grâcement payé pour ca...

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Tu n'as rien compris ! Le propriétaire reste John Textor. A ce que je sache... il n'a pas vendu l'OL. ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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