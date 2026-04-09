L’Olympique Lyonnais a frôlé la catastrophe l’été dernier, après le premier examen de John Textor devant la DNCG et l’annonce d’une relégation administrative en Ligue 2. Heureusement, Michele Kang est intervenue.

Les bilans publiés par la DNCG pour la saison 2024-2025 ont de quoi faire frissonner les supporters de l’Olympique Lyonnais. Alors dirigé par John Textor, le club rhodanien a enregistré un déficit record de 208 millions d’euros. C’est deux fois plus que l’Olympique de Marseille, deuxième club le plus déficitaire sur la même période. Des comptes dans le rouge vif , qui avaient à l’époque poussé la DNCG, gendarme financier du football français, a prononcé une relégation administrative en Ligue 2 à l’encontre des Gones après le premier passage de John Textor.

L’homme d’affaires américain a finalement été écarté de la présidence de l’OL et Michele Kang a repris les commandes. Grâce à une cure d’austérité radicale mais terriblement efficace, la nouvelle patronne des Gones a permis à l’Olympique Lyonnais de retrouver un certain équilibre financier, réduisant de plus de moitié la masse salariale. Ancien consultant pour OL TV, Barth Ruzza lui en sera éternellement reconnaissant. Sur son compte X, il estime que Michele Kang a sauvé l’OL d’une mort certaine dont John Textor aurait été le principal responsable.

« On ne remerciera jamais assez Madame Kang d’avoir sauvé ce club. On nous a fait passer John Textor pour un visionnaire… et nous pour des ringards qui ne comprenaient rien au football moderne » a publié l’ancien consultant de la chaîne officielle du club lyonnais avant de conclure. « Mais moi, je n’oublie rien ! Et je vais reboucher les trous de mémoire de ceux qui ont oublié leur honte opportuniste » a publié Barth Ruzza, remonté comme une pendule après John Textor et après tous ceux qui, à l’époque, ont défendu le patron de Eagle Football. Heureusement pour l’OL, le plus dur est certainement passé et le club rhodanien est désormais entre de bien meilleures mains avec Michele Kang.