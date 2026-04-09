OL : Sulc, meilleure gâchette lyonnaise depuis Lacazette

Déniché au Viktoria Plzen, Pavel Sulc ressemble de plus en plus au meilleur coup estival de l'OL. Le milieu offensif tchèque est une machine à buts. Son efficacité est déjà digne d'Alexandre Lacazette.

Quand Georges Mikautadze a quitté Lyon à la fin de l'été dernier, personne n'aurait imaginé que Pavel Sulc serait l'arme offensive numéro 1 de l' Olympique Lyonnais . Recruté au Viktoria Plzen, le Tchèque était relativement inconnu en France à l'époque. Il s'est rapidement fait un nom et une cote de popularité chez les supporters rhodaniens. Il est le meilleur buteur de l'OL en Ligue 1 avec 11 buts. Son total s'élève à 14 réalisations toutes compétitions confondues.

Avec Sulc, un tir sur quatre finit au fond

Un bel exploit pour celui qui est milieu offensif de métier. Le compte X Data OL met en lumière l'efficacité prodigieuse de Pavel Sulc cette saison. Les statistiques montrent que le Tchèque convertit 26% de ses frappes en but. Un chiffre élevé à Lyon. Le dernier attaquant à avoir autant de réussite avec les Gones n'est autre qu'Alexandre Lacazette. Le Général avait atteint 31% de conversion lors de la saison 2023-2024. Il avait inscrit 22 buts à l'époque dont 19 en Ligue 1.

De quoi renforcer l'importance de Pavel Sulc dans l'effectif de Paulo Fonseca. Outre ses buts, le Tchèque est très précieux dans la construction du jeu et dans l'animation offensive. La mauvaise passe de l'OL a été accentuée par l'absence récente du joueur passé par Plzen. Autant dire que l'alerte musculaire qu'il a subie à Angers inquiète tout le monde à Lyon. Les Gones devront bénéficier de ses services le plus longtemps possible pour espérer réussir leur course à l'Europe.