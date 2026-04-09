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PSG : Zaïre-Emery envoie Fabian Ruiz aux oubliettes

PSG09 avr. , 10:00
parCorentin Facy
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Installé aux côtés de Joao Neves et de Vitinha en raison de la longue absence de Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery enchaîne les prestations de très haut niveau. Mercredi face à Liverpool, l’international français a impressionné.
C’est à présent une certitude, Warren Zaïre-Emery a retrouvé son meilleur niveau avec le Paris Saint-Germain. C’est même à se demander si l’international français a déjà été aussi fort. Profitant de la longue absence de Fabian Ruiz sur blessure, le milieu de terrain de 20 ans enchaîne les matchs depuis le début de la saison. Aligné aux côtés de Vitinha et de Joao Neves contre Liverpool mercredi soir, Warren Zaïre-Emery a encore livré une prestation impressionnante. Omniprésent, le Français a mangé Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch et Dominik Szoboszlai au Parc des Princes.
Un match de très haut niveau de la part de « WZE » qui a bluffé Bixente Lizarazu. A tel point que pour le chroniqueur de L’Equipe, Fabian Ruiz a sans doute perdu sa place au profit de Zaïre-Emery pour la fin de saison parisienne. « Warren Zaïre-Emery a été vraiment rayonnant et a totalement repris confiance. Je pense qu'il a beaucoup appris de la saison dernière, où cela a été plus difficile pour lui. Il a su se poser les bonnes questions. Maintenant, c'est sûr que même quand Fabian Ruiz va revenir de blessure, ça va être compliqué de le sortir de l’équipe » a jugé dans les colonnes du quotidien national le consultant de TF1, avant de poursuivre.

Luis Enrique ne peut plus se passer de Zaïre-Emery

« Il a été omniprésent à la récupération du ballon et n'a pas hésité à dépasser sa fonction pour peser offensivement. Auparavant, il apparaissait un peu en dessous sur le plan technique des autres milieux parisiens (Vitinha, Joao Neves, Ruiz). Ce n'est plus le cas, il est vraiment de plus en plus juste » se félicite Bixente Lizarazu, très impressionné par la progression exceptionnelle de Warren Zaïre-Emery au Paris Saint-Germain.

Lire aussi

« Fabian Ruiz ne veut pas jouer », tensions au PSG« Fabian Ruiz ne veut pas jouer », tensions au PSG
Des prestations de haute volée qui vont permettre au milieu de terrain de 20 ans de valider sans aucun doute sa place dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde. D’autant que le sélectionneur des Bleus a apprécié le match livré par Zaïre-Emery avec la France contre la Colombie lors du deuxième match amical du mois de mars. La saison 2025-2026 est clairement celle du Titi parisien pour le moment, et il faut souhaiter pour le PSG et pour les Bleus que cela dure encore quelques semaines.
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On verra bien le bilan du club pour savoir si on est tant sauvé que ca ... alors certes on a tres bien vendu et on a divisé par deux la masse salariale mais je reste encore perplexe si le club n'a aucune qualification europeene. .. car sans ca on finira par ne plus reussir a lutter pour les 6 premieres places ... cette année on a eu bcp de chance que le mercato soit ultra performant et de l'autre de la malchance d'avoir eu tant de blessé .. on pensera a strasbourg qui nous a tué fofana egalement .. il avait été seché comme ca a plusieurs reprise les matchs precedents on avait dit qu'a force ca finirait mal .. je trouve que les sanctions pour ce genre de tacle ultra dangereux devrait etre plus lourde car 3 matchs contre une saison au tas voir meme peut etre plus c'est pas cher payé.. tu prends 8 mois parce que tu t'enerves contre un arbitre mais 3 matchs alors que t'envoi un joueur a l'hosto

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Mais qui a fait ca ?? Si on peut avoir son nom et son prénom au moins !!.. Sans déconner pondre une merde pareille et le pire cest que celui qui a fait cette merde a du être grâcement payé pour ca...

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