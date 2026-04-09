PSG : Zaïre-Emery envoie Fabian Ruiz aux oubliettes

Installé aux côtés de Joao Neves et de Vitinha en raison de la longue absence de Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery enchaîne les prestations de très haut niveau. Mercredi face à Liverpool, l’international français a impressionné.

C’est à présent une certitude, Warren Zaïre-Emery a retrouvé son meilleur niveau avec le Paris Saint-Germain. C’est même à se demander si l’international français a déjà été aussi fort. Profitant de la longue absence de Fabian Ruiz sur blessure , le milieu de terrain de 20 ans enchaîne les matchs depuis le début de la saison. Aligné aux côtés de Vitinha et de Joao Neves contre Liverpool mercredi soir, Warren Zaïre-Emery a encore livré une prestation impressionnante. Omniprésent, le Français a mangé Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch et Dominik Szoboszlai au Parc des Princes.

Un match de très haut niveau de la part de « WZE » qui a bluffé Bixente Lizarazu. A tel point que pour le chroniqueur de L’Equipe, Fabian Ruiz a sans doute perdu sa place au profit de Zaïre-Emery pour la fin de saison parisienne. « Warren Zaïre-Emery a été vraiment rayonnant et a totalement repris confiance. Je pense qu'il a beaucoup appris de la saison dernière, où cela a été plus difficile pour lui. Il a su se poser les bonnes questions. Maintenant, c'est sûr que même quand Fabian Ruiz va revenir de blessure, ça va être compliqué de le sortir de l’équipe » a jugé dans les colonnes du quotidien national le consultant de TF1, avant de poursuivre.

Luis Enrique ne peut plus se passer de Zaïre-Emery

« Il a été omniprésent à la récupération du ballon et n'a pas hésité à dépasser sa fonction pour peser offensivement. Auparavant, il apparaissait un peu en dessous sur le plan technique des autres milieux parisiens (Vitinha, Joao Neves, Ruiz). Ce n'est plus le cas, il est vraiment de plus en plus juste » se félicite Bixente Lizarazu, très impressionné par la progression exceptionnelle de Warren Zaïre-Emery au Paris Saint-Germain.

Des prestations de haute volée qui vont permettre au milieu de terrain de 20 ans de valider sans aucun doute sa place dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde. D’autant que le sélectionneur des Bleus a apprécié le match livré par Zaïre-Emery avec la France contre la Colombie lors du deuxième match amical du mois de mars. La saison 2025-2026 est clairement celle du Titi parisien pour le moment, et il faut souhaiter pour le PSG et pour les Bleus que cela dure encore quelques semaines.