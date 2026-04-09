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La dernière dinguerie de l'OM, Jérôme Alonzo dégoûté

OM09 avr. , 11:30
parGuillaume Conte
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L'Olympique de Marseille et ses joueurs ont mis leur plus beau costume pour présenter la nouvelle image du club, 22 ans après le dernier changement de logo. Jérôme Alonzo ne mâche pas ses mots.
Faute d’actualité en Coupe d’Europe, l’Olympique de Marseille a passé une semaine concentrée sur sa restructuration. S’il n’y a pas eu de grandes annonces car Frank McCourt réserve ses décisions pour la fin de la saison, le changement de logo annoncé en grandes pompes ce mercredi a eu le don de faire parler sur la Canebière. Comme souvent quand un emblème du club est touché, les satisfactions sont rares. L’OM a décidé de réaliser un logo beaucoup plus flou, où les lettres « O » et « M » s’entremêlent dans un cercle.

L'OM se retrouve 50 ans en arrière

Pas de quoi convaincre Jérome Alonzo, qui a donné le fond de sa pensée sur cette création artistique approuvée donc en haut lieu. Et c’est presque ce qui étonne le plus l’ancien gardien de l’OM. « Maman qu'il n'est pas beau, on dirait un logo de voiture d'Europe de l'Est des années 70, il n'y a rien qui va. J'ai eu la chance de jouer avec un logo magnifique de ce club en 1996. Ça ne ressemble à rien, c’est ni fait ni à faire. Il y a donc des gens qui se sont dits, c’est magnifique ça », a souligné l’ancien consultant de La Chaine L’Equipe.
L’OM a en tout cas tôt fait de mettre ce nouveau logo sur toutes ses communications et sur tous ses bâtiments, preuve que la volonté d’imposer cette nouvelle image est très présente. Et dans un timing très ironique, la DNCG a publié dans la même soirée les comptes des clubs pour la saison 2024-2025, confirmant ainsi que l’OM avait perdu 104 millions d’euros.
Il va falloir vendre beaucoup de maillots, et probablement quelques joueurs, pour combler ce déficit structurel qui commence à rendre fou un certain Frank McCourt. Autant dire qu’une place sur le podium pour valider le billet en Ligue des Champions sera déterminante pour l’avenir sportif et surtout économique de l’OM.
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On verra bien le bilan du club pour savoir si on est tant sauvé que ca ... alors certes on a tres bien vendu et on a divisé par deux la masse salariale mais je reste encore perplexe si le club n'a aucune qualification europeene. .. car sans ca on finira par ne plus reussir a lutter pour les 6 premieres places ... cette année on a eu bcp de chance que le mercato soit ultra performant et de l'autre de la malchance d'avoir eu tant de blessé .. on pensera a strasbourg qui nous a tué fofana egalement .. il avait été seché comme ca a plusieurs reprise les matchs precedents on avait dit qu'a force ca finirait mal .. je trouve que les sanctions pour ce genre de tacle ultra dangereux devrait etre plus lourde car 3 matchs contre une saison au tas voir meme peut etre plus c'est pas cher payé.. tu prends 8 mois parce que tu t'enerves contre un arbitre mais 3 matchs alors que t'envoi un joueur a l'hosto

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Mais qui a fait ca ?? Si on peut avoir son nom et son prénom au moins !!.. Sans déconner pondre une merde pareille et le pire cest que celui qui a fait cette merde a du être grâcement payé pour ca...

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