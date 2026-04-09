Van Dijk Hakimi ICONSPORT_363888_0212

TV : Le score dingue de Canal+ avec PSG-Liverpool

TV09 avr. , 10:40
parCorentin Facy
0
Le quart de finale de Ligue des Champions entre le PSG et Liverpool au Parc des Princes (2-0) a réalisé une excellente audience sur Canal+.
En très grande forme et bien supérieur à Liverpool, le Paris Saint-Germain a pris un sérieux avantage sur la qualification en s’imposant 2-0 en quart de finale aller de Ligue des Champions mercredi face aux Reds. Dans un Parc des Princes bouillant, l’équipe de Luis Enrique n’a rien laissé à celle d’Arne Slot, dépassée dans tous les compartiments du jeu. Une prestation haut de gamme de la part d’Ousmane Dembélé et de ses coéquipiers qui a été massivement suivie sur Canal+. En effet, Mediamétrie nous apprend au lendemain du match que la chaîne cryptée a réalisé son record d’audience cette saison à l’occasion du match PSG-Liverpool. Le quart de finale aller de C1 a rassemblé en moyenne 2,43 millions de téléspectateurs avec un pic à 2,77 millions de téléspectateurs.
Cela représente une part d’audience de 13,5% pour la soirée de mercredi à la télévision. Un chiffre exceptionnel qui démontre l’intérêt du public pour la Ligue des Champions et pour le Paris Saint-Germain, malgré la diffusion du match sur une chaîne payante. Nul doute que les téléspectateurs seront encore au rendez-vous la semaine prochaine pour suivre le match retour à Anfield. On n'ose même pas imaginer les audiences que Canal+ pourrait réaliser en demi-finale, en cas de qualification, avec quoi qu’il arrive une affiche de prestige contre le Real Madrid ou le Bayern Munich. De quoi faire saliver les dirigeants de la chaîne cryptée, qui peuvent se féliciter tous les jours d’avoir mis le paquet pour obtenir 100% des droits TV de la Ligue des Champions en France au vu de leurs excellentes audiences.
0
Articles Recommandés
Michele Kang ICONSPORT_361382_0057
OL

« Michele Kang a sauvé l’OL » d’une mort certaine

ICONSPORT_282991_0077 (3)
OM

OM : Salaires, droits TV, les raisons du déficit record à 105ME

ICONSPORT_273388_0080
PSG

Le PSG arrive à Moscou pour réaliser un énorme coup

Logo OM heoqcooamaap9rr-69ca409c0479b
OM

La dernière dinguerie de l'OM, Jérôme Alonzo dégoûté

Fil Info

09 avr. , 12:40
« Michele Kang a sauvé l’OL » d’une mort certaine
09 avr. , 12:20
OM : Salaires, droits TV, les raisons du déficit record à 105ME
09 avr. , 12:00
Le PSG arrive à Moscou pour réaliser un énorme coup
09 avr. , 11:30
La dernière dinguerie de l'OM, Jérôme Alonzo dégoûté
09 avr. , 11:00
OL : Sulc, meilleure gâchette lyonnaise depuis Lacazette
09 avr. , 10:20
Medhi Benatia enterre l’OM avant de partir
09 avr. , 10:00
PSG : Zaïre-Emery envoie Fabian Ruiz aux oubliettes
09 avr. , 9:40
Donnarumma, ce mensonge qui ne passe pas
09 avr. , 9:20
Rennes croit au miracle Seko Fofana

Derniers commentaires

« Michele Kang a sauvé l’OL » d’une mort certaine

On verra bien le bilan du club pour savoir si on est tant sauvé que ca ... alors certes on a tres bien vendu et on a divisé par deux la masse salariale mais je reste encore perplexe si le club n'a aucune qualification europeene. .. car sans ca on finira par ne plus reussir a lutter pour les 6 premieres places ... cette année on a eu bcp de chance que le mercato soit ultra performant et de l'autre de la malchance d'avoir eu tant de blessé .. on pensera a strasbourg qui nous a tué fofana egalement .. il avait été seché comme ca a plusieurs reprise les matchs precedents on avait dit qu'a force ca finirait mal .. je trouve que les sanctions pour ce genre de tacle ultra dangereux devrait etre plus lourde car 3 matchs contre une saison au tas voir meme peut etre plus c'est pas cher payé.. tu prends 8 mois parce que tu t'enerves contre un arbitre mais 3 matchs alors que t'envoi un joueur a l'hosto

Le PSG arrive à Moscou pour réaliser un énorme coup

Zabarnyi aime ça

La dernière dinguerie de l'OM, Jérôme Alonzo dégoûté

Mais qui a fait ca ?? Si on peut avoir son nom et son prénom au moins !!.. Sans déconner pondre une merde pareille et le pire cest que celui qui a fait cette merde a du être grâcement payé pour ca...

OL : Textor c'est fini, un homme d'affaires le démasque

Tu n'as rien compris ! Le propriétaire reste John Textor. A ce que je sache... il n'a pas vendu l'OL. ^^

La dernière dinguerie de l'OM, Jérôme Alonzo dégoûté

défit de 104M€ avec une équipe de peintres, pour 0 trophée depuis des années, quel club de clown... c'est vraiment 0 a tous les étages ce club :o))

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

Loading