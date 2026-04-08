Deux penaltys oubliés, les regrets du PSG contre Liverpool

Vainqueur sans trembler de Liverpool (2-0), le PSG peut néanmoins nourrir quelques regrets. Le club de la capitale aurait pu assurer sa qualification dès le match aller, mais deux penaltys lui ont finalement été refusés.

Le Paris Saint-Germain a un pied en demi-finale de la Ligue des Champions et il ne faudra pas trembler à Anfield dans une semaine pour valider cette qualification. Les hommes de Luis Enrique ont été bien supérieurs aux Reds ce mercredi soir au Parc des Princes et le score de 2-0 était un strict minimum tant l’écart entre les deux équipes a été abyssale sur ce match aller. Le PSG peut même nourrir quelques regrets, car les occasions d’alourdir la marque ont été nombreuses. Mais Dembélé ou encore Nuno Mendes ont manqué le coche, sur des occasions pourtant assez faciles pour des joueurs de leur calibre.

Les décisions arbitrales de José Maria Sanchez n’ont pas non plus aidé le Paris Saint-Germain. En effet, l’arbitre espagnol a refusé deux penaltys au club de la capitale. Le premier, pour une éventuelle faute de Konaté sur Zaïre-Emery, avait pourtant été sifflé. Appelé par ses assistants en charge du VAR, José Maria Sanchez a finalement changé sa décision, estimant que le défenseur de Liverpool touchait le ballon et que l’action ne méritait pas penalty à la 70e minute de jeu. Dans le temps additionnel, une autre situation litigieuse a donné du travail aux arbitres de la rencontre.

Konaté s'en sort très bien

Cette fois, c’est Nuno Mendes qui a grillé la politesse de Konaté, encore lui. Bousculé par le défenseur français, le latéral du PSG s’est écroulé dans la surface. Pas de coup de sifflet de José Maria Sanchez sur cette action, mais une vérification à l’oreillette avec ses assistants en charge du VAR. Sur ce coup, l’arbitre espagnol n’a pas été invité à revoir les images. Espérons pour le champion d’Europe en titre que ces deux penaltys non-sifflés en faveur du Paris SG n’auront pas trop de conséquences sur la qualification du club Bleu et Rouge dans une semaine à Anfield.