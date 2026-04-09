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Rennes : Lepaul exige son départ et rêve de Chelsea

Rennes09 avr. , 13:00
parCorentin Facy
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Meilleur buteur de Ligue 1 avec 16 réalisations cette saison, Esteban Lepaul souhaite quitter le Stade Rennais après une seule année en Bretagne. L’attaquant de 25 ans a accepté une offre orale de Strasbourg.
Recruté par le Stade Rennais à Angers pour 14 millions d’euros il y a seulement un an, Esteban Lepaul pourrait déjà quitter la Bretagne lors du prochain mercato estival. Meilleur buteur de Ligue 1 avec 16 réalisations cette saison, l’avant-centre de 25 ans a des envies d’ailleurs. Selon But, le natif d’Auxerre a fait savoir à sa direction qu’il souhaitait relever un nouveau challenge en Ligue 1 dès la saison prochaine, celui du RC Strasbourg. A la recherche d’un buteur confirmé du championnat de France pour compenser le départ d’Emanuel Emegha à Chelsea et la blessure au genou de Joaquin Panichelli jusqu’au mois de novembre, le club alsacien a jeté son dévolu sur Esteban Lepaul.
Strasbourg aurait même déjà formulé une première offre à hauteur de 26 millions d’euros à Rennes pour s’offrir l’ancien sniper du SCO. Bien conscient de l’opportunité qui lui est offerte, Esteban Lepaul a déjà accepté l’offre orale de Strasbourg, avec un plan bien ficelé en tête. BlueCo a notamment promis à Esteban Lepaul un possible transfert vers Chelsea en 2027 ou en 2028 en cas de performances de très haut niveau sous les couleurs de Strasbourg. Une perspective qui ne laisse pas insensible l’attaquant d’1m81, raison pour laquelle il souhaite déjà faire ses valises à Rennes.

Un départ à Strasbourg... avant Chelsea ?

Le dossier semble totalement fou et pour l’heure, on ignore quelle est la position officielle du club breton sur ce dossier. Un an seulement après l’avoir fait signé en provenance d’Angers, le Stade Rennais n’avait pas prévu de se séparer d’Esteban Lepaul si vite. Le pensionnaire du Roazhon Park pourrait appuyer sur ce point afin de faire grimper les enchères pour récupérer plus que les 26 millions d’euros proposés par Strasbourg. Avec son contrat longue durée qui court jusqu’en 2029, son statut de meilleur buteur du championnat et son jeune âge (25 ans), Esteban Lepaul coche toutes les cases pour que Rennes réalise un très gros transfert. Aucun cadeau ne sera pas conséquent fait à Strasbourg dans ce dossier surprise qui risque d’animer contre toute attente le mercato estival en Ligue 1.
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Derniers commentaires

La dernière dinguerie de l'OM, Jérôme Alonzo dégoûté

Ah le Qatar est là depuis 1994? T'es un vrai 🤡 Entre 1994 et 2013 (donc sans QSI le 🤡...), soit 20 ans. Le PSG a gagné 13 titres dont 1 coupe d'Europe pendant que l'OM en a gagné moins de la moitier (6)...

« Michele Kang a sauvé l’OL » d’une mort certaine

Qu’est ce que t’es cretin ma pauvre flaque de pisse…

La dernière dinguerie de l'OM, Jérôme Alonzo dégoûté

Lui c'est chalgoumi bis, quand il parle ou écrit on comprend jamais rien à ce qu'il dit. 🤣🤣🤣

La dernière dinguerie de l'OM, Jérôme Alonzo dégoûté

Mais pourquoi tu commences en 1994, sans le Qatar vous êtes rien.

La dernière dinguerie de l'OM, Jérôme Alonzo dégoûté

Oh, j'assume que depuis qsi ils gagnent tout mais avant c'était pas le cas.

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