OM : Salaires, droits TV, les raisons du déficit record à 105ME

La DNCG a publié mercredi les chiffres des déficits des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Sans surprise, l’OL et l’OM sont les mauvais élèves. Le club marseillais a enregistré son pire bilan de l’ère Frank McCourt.

Le bilan financier de la saison 2024-2025 de l’Olympique de Marseille a été publié mercredi par la DNCG, et le résultat n’est pas glorieux. Le club olympien a enregistré un déficit de 104,78 millions d’euros . C’est le pire bilan de l’ère Frank McCourt, au club depuis 2016. Un chiffre qui ne comprend pas les recettes de la Ligue des Champions, estimées entre 50 et 60 millions d’euros, qui apparaitront dans le bilan de la saison 2025-2026. Cela n’empêche que le déficit est bien trop important et ce n’est clairement pas l’homme d’affaires américain qui va dire le contraire, ce dernier affichant de plus en plus fermement la volonté de ne plus remettre au pot.

Dans son édition du jour, La Provence est revenu sur ce déficit énorme et a cité les raisons de ce chiffre plus important que jamais ces 10 dernières années. Pour nos confrères, l’absence de coupe d’Europe au Vélodrome lors de la saison 2024-2025 est une première raison qui explique ce déficit important. Même si le stade a été plein toute la saison en championnat, l’absence de matchs d’Europa League ou de Ligue des Champions à l’Orange Vélodrome pèse forcément très lourd dans les comptes olympiens, sans parler des dotations énormes de l’UEFA en coupe d’Europe.

Des droits TV en chute libre

La deuxième raison ne surprendra personne et tous les clubs de Ligue 1 doivent y faire face : la chute drastique du montant des droits TV en Ligue 1, qui n’ont rapporté que 31 millions d’euros à l’OM lors de la saison 2024-2025. Un chiffre historiquement bas, qui ne sera pas plus élevé lors du bilan financier de la saison 2025-2026. Enfin, la troisième raison qui a creusé le déficit de l’Olympique de Marseille jusqu’à atteindre 105 millions d’euros est bien évidemment la masse salariale de l’effectif, qui s’élève à 153 millions d’euros et qui a augmenté par rapport à l’exercice 2023-2024.

Une masse salariale qui explose

Les recrutements de joueurs à très gros salaire à l'été 2024 (Hojbjerg, Rulli, Greenwood) et le fait de conserver des éléments tels que Balerdi ou Kondogbia expliquent aussi ce déficit qui se creuse. La masse salariale n'a jamais été aussi forte à Marseille, ce qui rend la qualification en Ligue des Champions vitale chaque année. Trois raisons qui expliquent donc que le déficit a explosé à l’Olympique de Marseille, au grand dam de Frank McCourt, qui souhaite plus que jamais l’arrivée de nouveaux investisseurs financiers à l’OM afin de lui venir en aide comme le confirme La Provence dans son édition du jour. En attendant, c’est encore le natif de Boston qui va devoir boucher les trous lors de son prochain passage devant la DNCG.