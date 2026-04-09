ICONSPORT_282991_0077 (3)

OM : Salaires, droits TV, les raisons du déficit record à 105ME

OM09 avr. , 12:20
parCorentin Facy
0
La DNCG a publié mercredi les chiffres des déficits des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Sans surprise, l’OL et l’OM sont les mauvais élèves. Le club marseillais a enregistré son pire bilan de l’ère Frank McCourt.
Le bilan financier de la saison 2024-2025 de l’Olympique de Marseille a été publié mercredi par la DNCG, et le résultat n’est pas glorieux. Le club olympien a enregistré un déficit de 104,78 millions d’euros. C’est le pire bilan de l’ère Frank McCourt, au club depuis 2016. Un chiffre qui ne comprend pas les recettes de la Ligue des Champions, estimées entre 50 et 60 millions d’euros, qui apparaitront dans le bilan de la saison 2025-2026. Cela n’empêche que le déficit est bien trop important et ce n’est clairement pas l’homme d’affaires américain qui va dire le contraire, ce dernier affichant de plus en plus fermement la volonté de ne plus remettre au pot.
Dans son édition du jour, La Provence est revenu sur ce déficit énorme et a cité les raisons de ce chiffre plus important que jamais ces 10 dernières années. Pour nos confrères, l’absence de coupe d’Europe au Vélodrome lors de la saison 2024-2025 est une première raison qui explique ce déficit important. Même si le stade a été plein toute la saison en championnat, l’absence de matchs d’Europa League ou de Ligue des Champions à l’Orange Vélodrome pèse forcément très lourd dans les comptes olympiens, sans parler des dotations énormes de l’UEFA en coupe d’Europe.

Des droits TV en chute libre

La deuxième raison ne surprendra personne et tous les clubs de Ligue 1 doivent y faire face : la chute drastique du montant des droits TV en Ligue 1, qui n’ont rapporté que 31 millions d’euros à l’OM lors de la saison 2024-2025. Un chiffre historiquement bas, qui ne sera pas plus élevé lors du bilan financier de la saison 2025-2026. Enfin, la troisième raison qui a creusé le déficit de l’Olympique de Marseille jusqu’à atteindre 105 millions d’euros est bien évidemment la masse salariale de l’effectif, qui s’élève à 153 millions d’euros et qui a augmenté par rapport à l’exercice 2023-2024.

Une masse salariale qui explose

Les recrutements de joueurs à très gros salaire à l'été 2024 (Hojbjerg, Rulli, Greenwood) et le fait de conserver des éléments tels que Balerdi ou Kondogbia expliquent aussi ce déficit qui se creuse. La masse salariale n'a jamais été aussi forte à Marseille, ce qui rend la qualification en Ligue des Champions vitale chaque année. Trois raisons qui expliquent donc que le déficit a explosé à l’Olympique de Marseille, au grand dam de Frank McCourt, qui souhaite plus que jamais l’arrivée de nouveaux investisseurs financiers à l’OM afin de lui venir en aide comme le confirme La Provence dans son édition du jour. En attendant, c’est encore le natif de Boston qui va devoir boucher les trous lors de son prochain passage devant la DNCG.

Lire aussi

OM : La DNCG sort les chiffres, McCourt voit rougeOM : La DNCG sort les chiffres, McCourt voit rouge
0
Articles Recommandés
Michele Kang ICONSPORT_361382_0057
OL

« Michele Kang a sauvé l’OL » d’une mort certaine

ICONSPORT_273388_0080
PSG

Le PSG arrive à Moscou pour réaliser un énorme coup

Logo OM heoqcooamaap9rr-69ca409c0479b
OM

La dernière dinguerie de l'OM, Jérôme Alonzo dégoûté

ICONSPORT_363666_0316
OL

OL : Sulc, meilleure gâchette lyonnaise depuis Lacazette

Fil Info

09 avr. , 12:40
« Michele Kang a sauvé l’OL » d’une mort certaine
09 avr. , 12:00
Le PSG arrive à Moscou pour réaliser un énorme coup
09 avr. , 11:30
La dernière dinguerie de l'OM, Jérôme Alonzo dégoûté
09 avr. , 11:00
OL : Sulc, meilleure gâchette lyonnaise depuis Lacazette
09 avr. , 10:40
TV : Le score dingue de Canal+ avec PSG-Liverpool
09 avr. , 10:20
Medhi Benatia enterre l’OM avant de partir
09 avr. , 10:00
PSG : Zaïre-Emery envoie Fabian Ruiz aux oubliettes
09 avr. , 9:40
Donnarumma, ce mensonge qui ne passe pas
09 avr. , 9:20
Rennes croit au miracle Seko Fofana

Derniers commentaires

« Michele Kang a sauvé l’OL » d’une mort certaine

On verra bien le bilan du club pour savoir si on est tant sauvé que ca ... alors certes on a tres bien vendu et on a divisé par deux la masse salariale mais je reste encore perplexe si le club n'a aucune qualification europeene. .. car sans ca on finira par ne plus reussir a lutter pour les 6 premieres places ... cette année on a eu bcp de chance que le mercato soit ultra performant et de l'autre de la malchance d'avoir eu tant de blessé .. on pensera a strasbourg qui nous a tué fofana egalement .. il avait été seché comme ca a plusieurs reprise les matchs precedents on avait dit qu'a force ca finirait mal .. je trouve que les sanctions pour ce genre de tacle ultra dangereux devrait etre plus lourde car 3 matchs contre une saison au tas voir meme peut etre plus c'est pas cher payé

Le PSG arrive à Moscou pour réaliser un énorme coup

Zabarnyi aime ça

La dernière dinguerie de l'OM, Jérôme Alonzo dégoûté

Mais qui a fait ca ?? Si on peut avoir son nom et son prénom au moins !!.. Sans déconner pondre une merde pareille et le pire cest que celui qui a fait cette merde a du être grâcement payé pour ca...

OL : Textor c'est fini, un homme d'affaires le démasque

Tu n'as rien compris ! Le propriétaire reste John Textor. A ce que je sache... il n'a pas vendu l'OL. ^^

La dernière dinguerie de l'OM, Jérôme Alonzo dégoûté

défit de 104M€ avec une équipe de peintres, pour 0 trophée depuis des années, quel club de clown... c'est vraiment 0 a tous les étages ce club :o))

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

Loading