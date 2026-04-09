Liverpool perd 2-0 face au PSG, l'incroyable réaction d'Arne Slot

Le PSG a marché sur Liverpool, qui n'a pu que constater les dégâts après sa défaite 2-0 au Parc des Princes. Arne Slot a livré des propos déprimants pour les fans des Reds après la rencontre.

Rarement dans son histoire européenne Liverpool aura paru si impuissant dans un match couperet. Ce n’est pas la première fois que les Reds perdent un match aller à l’extérieur, et ils ont souvent pu compter sur la magie d’Anfield pour renverser des montagnes. Ce fut encore le cas au tout précédent contre Galatasaray. Mais pour le moment, le club de la Mersey doit tout d’abord digérer la défaite 2-0 face au PSG subie au Parc des Princes.

Liverpool heureux d'avoir encore une chance au retour

Aucun tir cadré, Mohamed Salah resté sur le banc des remplaçants toute la rencontre, une incapacité à ressortir proprement le ballon, Liverpool a fait un bilan lapidaire de son match à Paris. Le 2-0 est très généreux et c’est même une très bonne nouvelle pour les Reds qui sont toujours en vie. C’est ce que souhaitait retenir Arne Slot, pour qui son équipe doit retrouver le chemin de la victoire ce week-end contre Fulham afin d’engendrer une dynamique positive.

« Si on regarde la rencontre en entier, on a de la chance de ne perdre que 2-0. Le premier but nous a fait très mal, alors que nous n’avions rien donné. La suite fut compliquée. Ils ont eu beaucoup le ballon, sont parvenus à nous transpercer. On n'a pas pu faire grand chose. Peut-être quand on était en bloc bas, on était plus solide, on a peu concédé... Maintenant, nous avons la chance d’être toujours en vie et on peut espérer que le retour à Anfield sera très différent. Nous comptons sur notre public pour montrer que nous ne sommes pas finis, nous sommes toujours là », a confié le coach de Liverpool, visiblement heureux de ne pas en avoir pris plus ce mercredi soir au Parc des Princes.

Une joie certes contenue mais qui résume bien ce que cette victoire 2-0 laisse pour les deux équipes. Car ce sont presque des regrets pour le PSG, largement dominateur, mais qui n’a pas su marquer ce troisième but qui aura quasiment envoyé la formation de Luis Enrique en demi-finale.