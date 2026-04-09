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Liverpool perd 2-0 face au PSG, l'incroyable réaction d'Arne Slot

PSG09 avr. , 7:00
parGuillaume Conte
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Le PSG a marché sur Liverpool, qui n'a pu que constater les dégâts après sa défaite 2-0 au Parc des Princes. Arne Slot a livré des propos déprimants pour les fans des Reds après la rencontre.
Rarement dans son histoire européenne Liverpool aura paru si impuissant dans un match couperet. Ce n’est pas la première fois que les Reds perdent un match aller à l’extérieur, et ils ont souvent pu compter sur la magie d’Anfield pour renverser des montagnes. Ce fut encore le cas au tout précédent contre Galatasaray. Mais pour le moment, le club de la Mersey doit tout d’abord digérer la défaite 2-0 face au PSG subie au Parc des Princes.

Liverpool heureux d'avoir encore une chance au retour

Aucun tir cadré, Mohamed Salah resté sur le banc des remplaçants toute la rencontre, une incapacité à ressortir proprement le ballon, Liverpool a fait un bilan lapidaire de son match à Paris. Le 2-0 est très généreux et c’est même une très bonne nouvelle pour les Reds qui sont toujours en vie. C’est ce que souhaitait retenir Arne Slot, pour qui son équipe doit retrouver le chemin de la victoire ce week-end contre Fulham afin d’engendrer une dynamique positive.
« Si on regarde la rencontre en entier, on a de la chance de ne perdre que 2-0. Le premier but nous a fait très mal, alors que nous n’avions rien donné. La suite fut compliquée. Ils ont eu beaucoup le ballon, sont parvenus à nous transpercer. On n'a pas pu faire grand chose. Peut-être quand on était en bloc bas, on était plus solide, on a peu concédé... Maintenant, nous avons la chance d’être toujours en vie et on peut espérer que le retour à Anfield sera très différent. Nous comptons sur notre public pour montrer que nous ne sommes pas finis, nous sommes toujours là », a confié le coach de Liverpool, visiblement heureux de ne pas en avoir pris plus ce mercredi soir au Parc des Princes.
Une joie certes contenue mais qui résume bien ce que cette victoire 2-0 laisse pour les deux équipes. Car ce sont presque des regrets pour le PSG, largement dominateur, mais qui n’a pas su marquer ce troisième but qui aura quasiment envoyé la formation de Luis Enrique en demi-finale.

Champions League

08 avril 2026 à 21:00
Paris Saint Germain
Doue11'Kvaratskhelia65'
2
0
Match terminé
Liverpool
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
T. Nyoni
LiverpoolLiverpool
SORT
J. Frimpong
LiverpoolLiverpool
Remplacement
88
ENTRE
L. Hernández Pi
Paris Saint GermainParis Saint Germain
SORT
O. Dembélé
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Remplacement
78
ENTRE
A. Robertson
LiverpoolLiverpool
SORT
C. Gakpo
LiverpoolLiverpool
Remplacement
78
ENTRE
A. Isak
LiverpoolLiverpool
SORT
Milos Kerkez
LiverpoolLiverpool
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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