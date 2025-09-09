Nasser Al-Khelaifi - Ousmane Dembélé

Le PSG accusé brutalement par cette star de L'Equipe

PSG09 sept. , 12:20
parClaude Dautel
En pointant du doigt la manière dont ses joueurs étaient traités en équipe de France, suite à la blessure d'Ousmane Dembélé, le PSG s'est mis pas mal de monde à dos. On ne touche pas aux Bleus et Vincent Duluc l'a rappelé au Paris SG.
En l'espace de quelques jours, et même s'il a perdu pour plusieurs semaines Ousmane Dembélé et Désiré Doué, le Paris Saint-Germain a réussi à mettre d'accord Christophe Dugarry et Didier Deschamps, ce qui n'est pas un mince exploit. Car le courrier adressé par les champions d'Europe à la Fédération Française de Football remettant en cause la gestion médicale de ses joueurs a fait grincer de desnts, le PSG semblant accuser l'équipe de France et son sélectionneur de faire n'importe quoi au détriment du club. Ce mardi, à quelques heures du match entre l'équipe de France et l'Islande, au Parc des Princes, Vincent Duluc évoque cette polémique entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de France, et le moins que l'on puisse dire est que l'expérimenté journaliste ne fait aucun cadeau à Nasser Al-Khelaifi et au PSG
 voilà un bail que l'on a compris qu'il ne fallait pas compter sur eux pour défendre l'intérêt général
- Vincent Duluc, journaliste de L'Equipe
Pour Vincent Duluc, il est trop facile pour le président du Paris Saint-Germain de s'en prendre à l'équipe de France, le PSG paraissant vouloir préserver ss seuls intérêts au détriment des Bleus, et cela à moins d'un an du Mondial. « C'est un peu plus essentiel, pour le football français, que de savoir si Paris aura seulement cinq points d'avance dans deux mois, en Ligue 1, alors que la nouvelle Ligue des champions, on a déjà vu le film, lui laissera tout le temps de se qualifier, plus tard. Si l'on comprend parfaitement la colère du PSG, et s'il nous semble toujours que faire entrer Dembélé dès la mi-temps, à Wroclaw, était un risque non nécessaire, on aura le sentiment de défendre le football chaque fois que l'on défendra le football de sélection contre les clubs. Si on les avait laissés faire, ils joueraient dans une ligue fermée, dans le mépris absolu du reste du monde : voilà un bail que l'on a compris qu'il ne fallait pas compter sur eux pour défendre l'intérêt général. C'est exactement ce qui assourdit leurs plaintes, même quand elles sont légitimes », fait remarque le journaliste de L'Equipe, qui considère que le PSG n'est pas vraiment audible dans cette polémique.

Lire aussi

« Une preuve d’incompétence » : Il pilonne Deschamps« Une preuve d’incompétence » : Il pilonne Deschamps
« Incompétent et bidon » : Riolo règle le clash Deschamps-PSG« Incompétent et bidon » : Riolo règle le clash Deschamps-PSG
Du côté du Paris Saint-Germain on ne réagira pas à cette charge de Vincent Duluc, mais il ne fait nul doute que tout cela pourrait provoquer un gros clash si Bradley Barcola, qui devrait être titulaire, se blesse face à l'Islande. A voir aussi ce que le public du Parc des Princes réservera comme accueil à Didier Deschamps, accusé par les supporters du PSG de ne pas aimer le club de la capitale en tant qu'ancien joueur et capitaine de l'Olympique de Marseille. 
Articles Recommandés
ICONSPORT_269776_0276
Equipe de France

Rabiot conspué au Parc des Princes

cdm 2026 programme et resultats des matchs de mardi iconsport 269307 0016 398547
Foot Europeen

CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de mardi

ICONSPORT_269776_0269
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande

ICONSPORT 269776 0168
Equipe de France

Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?

Fil Info

23:16
Rabiot conspué au Parc des Princes
22:55
CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de mardi
22:50
CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande
22:50
Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?
22:16
Cristiano Ronaldo égale un époustouflant record
22:00
Toute l'Europe s'arrache ce cador à 60ME
21:44
France : Kylian Mbappé marque et dépasse Thierry Henry
21:30
Le PSG file au Qatar pour tuer son calendrier
21:00
Rennes vire encore deux joueurs

Derniers commentaires

CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande

Quel match stressant! Les Bleus ont vraiment donné quelques frayeurs. Cependant, une victoire reste une victoire et je suis très satisfait que nous ayons pris ces points indispensables. Le réalisme en attaque doit s'améliorer car on ne peut pas se permettre de manquer autant d'opportunités, surtout dans un tournoi aussi important que les éliminatoires du Mondial. Je suis un peu préoccupé par la défense aussi, nous ne devons pas commettre de telles erreurs et les sanctions peuvent être sévères. En tout cas, bravo à Mbappé pour son 52e but, toujours un plaisir de le voir marquer pour la France. Espérons que les Bleus continuent sur cette lancée gagnante!

Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?

This article is really eye-opening! The legacy of Chernobyl has always been something of a curiosity and this brings some rather intriguing information to light. How fascinating it is to learn about the wildlife returning to the area. Makes you think if nature has its own ways of reclaiming places. Also, it's surprising to think that photovoltaic energy could even be an option for such an area. As we continue to face a global energy crisis, every bit of innovation and forward thinking helps. Thanks for sharing this well-written piece.

Pavard a accepté l'OM à une condition

Si on reste a 4 derrière , avec pavard et aguerd en doublette central , quid de balerdi ?

Pavard a accepté l'OM à une condition

Avec ce paramètre important, est ce que ça relance la tactique avec 3 def centraux? J'imagine mal balerdi en 6 a côté de hojberg avec le recrutement du belge et de Gomes . C'est dommage car une defense à 4 avec medina a gauche , une paire aguerd balerdi et pavard a droite , ça avait de la gueule. On verra ce que fera RDZ

France : Kylian Mbappé marque et dépasse Thierry Henry

Chapeau à Mbappé pour avoir marqué son 52ème but pour les Bleus et pour avoir dépassé le record de Thierry Henry. Il est non seulement un talent exceptionnel, mais aussi un véritable leader sur et hors du terrain. Avec seulement cinq buts derrière Giroud, je suis sûr qu'il ne tardera pas à revendiquer le titre de meilleur buteur. Quelle star !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading