EdF ‍: Le PSG met la pression, Deschamps préfère en rire

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Confronté à la colère du Paris Saint-Germain après les blessures de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé, Didier Deschamps ne cède pas sous la pression. Le sélectionneur de l’équipe de France ne se laissera pas influencer au moment de choisir sa compo.

Didier Deschamps ne pouvait pas y échapper. Ce lundi, même s’il s’était déjà exprimé la veille sur le plateau de Téléfoot, le sélectionneur de l’équipe de France a dû évoquer l’affaire Ousmane Dembélé en conférence de presse. Le Paris Saint-Germain se plaint de l’utilisation de son attaquant incertain avant le rassemblement, et victime d’une blessure musculaire contre l’Ukraine (2-0) vendredi. Un coup dur pour le club de la capitale qui a également perdu Désiré Doué pour plusieurs semaines.

Deschamps se défend

« Il s'est passé ce qu'il s'est passé. Je suis surtout déçu pour Ousmane et Désiré car on perd deux éléments pour le match de demain (mardi contre l’Islande), a réagi Didier Deschamps. On a fait les choses de façon très professionnelle, progressive, en tenant compte du ressenti de chaque joueur, c'est important aussi. Malheureusement c'est arrivé, ça concerne deux joueurs du PSG. Le PSG n'est pas notre adversaire, les clubs ne l'ont jamais été, même si on a des intérêts divergents. Notre seul adversaire, c'est l'Islande. »

"Et après j'ai le Bayern, le Real qui m'appellent et je vous fait jouer vous" 🤣



Didier Deschamps ironise sur la polémique qui entoure les blessures d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué 💬 pic.twitter.com/kcJjQcjAMJ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 8, 2025

On pensait le sélectionneur prêt à calmer le jeu, du moins jusqu’à sa réponse lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il pensait ménager le Parisien Bradley Barcola sous la pression de son club. « Et après j'ai le Bayern qui m'appelle, le Real et je vous fais jouer… Il faut être sérieux, a écarté le Bayonnais. C'est moi qui prends les décisions, j'ai mon staff, c'est ma responsabilité, il n'y a pas de souci là-dessus. Quand ils sont en club, bien évidemment… Et c'est là où les intérêt divergent. Mais je tiens toujours compte des éléments qu'on peut avoir et surtout du ressenti des joueurs qui est essentiel, même s'ils ont toujours l'envie de jouer. Depuis le départ, c'est un élément qui a toujours été essentiel pour moi. » A priori, le Paris Saint-Germain va encore trembler mardi soir.