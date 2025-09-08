Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Le torchon brûle depuis vendredi entre le PSG et l’équipe de France après les blessures de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé contre l’Ukraine. Le club parisien a ses raisons d’être en colère selon Daniel Riolo.

Luis Enrique et les dirigeants du Paris Saint-Germain se souviendront longtemps de cette trêve internationale de septembre 2025. Le match entre l’équipe de France et l’Ukraine a été particulièrement dévastateur pour le club parisien, qui a perdu Désiré Doué pour environ un mois et Ousmane Dembélé pour six à huit semaines. Un énorme coup dur pour le PSG, qui sera privé de deux de ses stars offensives pour des matchs cruciaux comme ceux face à l’OM en Ligue 1 ou l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions. Le champion d’Europe s’est montré virulent envers le staff de l’équipe de France, regrettant que Didier Deschamps et les médecins des Bleus n’aient pas suivis les recommandations du PSG.

Daniel Riolo se range du côté du PSG

Une colère justifiée selon Daniel Riolo, qui s’est prononcé à ce sujet dans l’After Foot sur RMC. « Quand il (Didier Deschamps) dit qu’il y a des staffs qui ne communiquent pas ou ne donnent pas les informations, en ce qui concerne le PSG, ce qu’il dit n’est pas vrai. Non seulement le PSG a prévenu mais il a fourni le dossier médical en disant : pour nous , il ne faut pas qu’il joue. Le propos de Deschamps ne tient pas parce que la communication du PSG a été claire et nette. Le propos de Deschamps est bancal. Si le staff médical a dit oui, qu’il le fait jouer et qu’il y a un problème, le seul argument que je veux bien entendre, c’est qu’on me prouve par A+B que le staff médical des Bleus est incompétent et bidon » a lancé Daniel Riolo avant de conclure.

« Là, on ouvre un autre champ de réflexion. Dans le communiqué, le PSG remet clairement en jeu la compétence du staff médical des Bleus. Je le lis comme ça » a analysé le journaliste, qui ne se range donc pas du côté de Didier Deschamps dans cette affaire et qui donne plutôt raison au Paris Saint-Germain. La question est maintenant de savoir comment le sélectionneur des Bleus gèrera Bradley Barcola et Lucas Hernandez contre l’Islande mardi. Car désormais, ses choix concernant les joueurs du PSG seront scrutés et analysés dans les moindres détails. Une pression colossale sur les épaules de Didier Deschamps, lequel est à présent dans le viseur du club de la capitale.