Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France a battu l'Ukraine ce vendredi pour le compte des qualifications à la Coupe du monde 2026. Mauvaise nouvelle pour les Bleus néanmoins, les blessures de Ousmane Dembélé et Désiré Doué.

L'équipe de France a parfaitement réussi ses débuts lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les Bleus de Didier Deschamps n'avaient pourtant pas la tâche facile contre l'Ukraine. Mauvaise nouvelle cependant pendant cette rencontre, les blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Des blessures qui ont provoqué la colère des fans et observateurs du PSG. Aussi, le club de la capitale a une amertume énorme envers le staff de l'équipe de France, prévenu de la fragilité de ces deux joueurs. D'ailleurs, certains ont pointé du doigt des exemples de mauvaise gestion de l'équipe de France avec des joueurs du Paris Saint-Germain.

L'équipe de France, une gestion qui pose question ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

Ces dernières heures via son compte X, Romain Beddouk a en effet posté : « 2 derniers matches de l’EDF : - France Espagne, 5 jours après la finale de LDC : Barcola-Dembélé blessés. - Ukraine France, après une prépa quasi inexistante : Doué-Dembélé blessés. Ne pas prendre en compte les contextes pour faire des choix, c’est une preuve d’incompétence ». Les tensions sont nombreuses entre l'équipe de France et le Paris Saint-Germain. Luis Enrique, qui s'est d'ailleurs lui-même blessé à la clavicule, va devoir jongler avec un effectif de qualité mais court sur le papier. Ousmane Dembélé est même annoncé forfait pour les rencontres face à l'Atalanta en Ligue des champions et l'Olympique de Marseille en Ligue 1.

Forcément un énorme coup dur, certainement évitable mais qui pourrait coûter très cher. En attendant, l'équipe de France disputera une autre rencontre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026 mardi soir prochain face à l'Islande. Et le PSG va prier pour que Bradley Barcola soit épargné...