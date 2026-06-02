Le PSG a un mois pour le recruter, sinon son prix doublera

Désireux de renforcer son arrière-garde dès l'ouverture du mercato estival, le Paris Saint-Germain garde un œil sur Jorge Salinas. Le jeune latéral gauche espagnol du Racing de Santander est disponible à prix cassé jusqu'au 30 juin 2026.

La troisième saison de Luis Enrique s'est une nouvelle fois conclue de la meilleure des manières. Un an après avoir remporté la première Ligue des champions de l'histoire du PSG , l'entraineur espagnol et son collectif puissant ont réalisé un back to back remarquable. Pendant que le staff prend quelques jours de vacances pour enfin couper, la direction sportive parisienne, elle, s'active sur le marché des transferts.

A la recherche d'une doublure à Nuno Mendes pour permettre, enfin, une rotation saine au poste de latéral gauche, Luis Campos surveille de très près la progression de Jorge Salinas, indique AS, et a même déjà contacté son agent, Jorge Mendes.

Le PSG fonce sur Jorge Salinas

Ce nom ne vous dit probablement rien et c'est normal. Jorge Salinas évolue au Racing de Santander et vient de remporter la deuxième division espagnole. A seulement 19 ans, ce latéral gauche est déjà cité chez les plus gros clubs européens. Le média espagnol affirme que le PSG fait partie d'une longue liste de clubs intéressés, dans laquelle on retrouve aussi le Barça, l'Atlético de Madrid, Porto, Benfica ou encore Newcastle, l'Eintracht Francfort et le Bayer Leverkusen. Une concurrence forte qui en dit long sur les qualités de ce gaucher d'1,81m, auteur de 7 passes décisives en 33 apparitions en Liga2.

Au sujet du prix, le Racing Santander est face à un problème majeur. Jorge Salinas est supposé être encore sous contrat jeune, ce qui induit une clause libératoire de 8 millions d'euros jusqu'à la fin de la saison, sot le 30 juin. Le champion de D2 espagnole mettra ensuite en avant son nouveau contrat au 1er juillet, pour faire passer sa clause libératoire à 16 millions d'euros. Quoi qu'il en soit, pour le PSG, cette opération ne constituera pas un grand risque financier, même s'il ne faudra pas perdre de temps pour avoir le prix réduit au maximum.