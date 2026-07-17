La finale Argentine-Espagne reportée ?

En raison de graves incendies au Canada, la qualité de l’air s’est dégradée dans certains Etats américains. La situation se complique notamment à New York, ville hôte de la finale de la Coupe du monde qui opposera l’Espagne à l’Argentine dimanche.

Plutôt épargné par la météo jusqu’ici, le Mondial 2026 reste sous la menace. Cette fois, ce n’est pas l’orage qui inquiète les organisateurs, mais plutôt les graves incendies qui touchent actuellement le Canada. Ces feux ont des conséquences sur la qualité de l’air dans certains Etats américains. Et notamment du côté de New York, ville hôte de la finale entre l’Espagne et l’Argentine dimanche. A deux jours de la rencontre au MetLife Stadium, les autorités locales encouragent vivement les habitants à rester à l’intérieur pour éviter de s’exposer à l’épais nuage de fumée dans le ciel.

La région est effectivement placée en état d’alerte puisque le gouvernement considère la qualité de l’air « malsaine ». « Certaines personnes du grand public peuvent ressentir des effets sur la santé, explique le site AirNow du gouvernement. Les personnes appartenant à des groupes sensibles peuvent subir des effets plus graves. » Bien sûr, les joueurs ne font pas partie de cette catégorie. Il n’empêche que les médias espagnols et argentins s’inquiètent, surtout après le report d’un match de Major League Soccer entre le Chicago Fire et les Whitecaps de Vancouver prévu jeudi.

La FIFA rassurée

La bonne nouvelle, c’est que les prévisions sont encourageantes pour les jours à venir. La situation devrait s’améliorer d’ici dimanche. De quoi rassurer la FIFA que l’on imaginait mal reporter la finale tant attendue. Etant donné les enjeux sportifs et financiers, avec des sponsors et des spectateurs qui ont dépensé des sommes folles pour cet événement, l’instance internationale ne prendra une telle mesure qu’en cas d’extrême urgence. A priori, on n’en est pas encore là.