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Donald Trump et Gianni Infantino

La finale Argentine-Espagne reportée ?

Mondial 202617 juil. , 17:00
parEric Bethsy
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En raison de graves incendies au Canada, la qualité de l’air s’est dégradée dans certains Etats américains. La situation se complique notamment à New York, ville hôte de la finale de la Coupe du monde qui opposera l’Espagne à l’Argentine dimanche.
Plutôt épargné par la météo jusqu’ici, le Mondial 2026 reste sous la menace. Cette fois, ce n’est pas l’orage qui inquiète les organisateurs, mais plutôt les graves incendies qui touchent actuellement le Canada. Ces feux ont des conséquences sur la qualité de l’air dans certains Etats américains. Et notamment du côté de New York, ville hôte de la finale entre l’Espagne et l’Argentine dimanche. A deux jours de la rencontre au MetLife Stadium, les autorités locales encouragent vivement les habitants à rester à l’intérieur pour éviter de s’exposer à l’épais nuage de fumée dans le ciel.
La région est effectivement placée en état d’alerte puisque le gouvernement considère la qualité de l’air « malsaine ». « Certaines personnes du grand public peuvent ressentir des effets sur la santé, explique le site AirNow du gouvernement. Les personnes appartenant à des groupes sensibles peuvent subir des effets plus graves. » Bien sûr, les joueurs ne font pas partie de cette catégorie. Il n’empêche que les médias espagnols et argentins s’inquiètent, surtout après le report d’un match de Major League Soccer entre le Chicago Fire et les Whitecaps de Vancouver prévu jeudi.

La FIFA rassurée

La bonne nouvelle, c’est que les prévisions sont encourageantes pour les jours à venir. La situation devrait s’améliorer d’ici dimanche. De quoi rassurer la FIFA que l’on imaginait mal reporter la finale tant attendue. Etant donné les enjeux sportifs et financiers, avec des sponsors et des spectateurs qui ont dépensé des sommes folles pour cet événement, l’instance internationale ne prendra une telle mesure qu’en cas d’extrême urgence. A priori, on n’en est pas encore là.
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Il y a seulement 3 jours, foot01 répétait une fake news espagnole (comme d'habitude) disant que le PSG met Fabian Ruiz en vente. https://uploads.disquscdn.com/images/e4b14b3218f2c7321bdf562351fd0edd6c00f26fa158defa0d7603fe0def9e00.jpg

Faux transferts, l’OM va souffrir tout l’été

Vous touché vraiment le fond du fond,les créateurs de contenus de foot 01.... Vous, vous auto critiqué, rabaisser...je trouve même plus les mots

PSG ou Liverpool, Barcola prend les choses en main

Qu il parte je le redis il faut du renouveau dans cette équipe....akliouche diomande

TV : Le Mondial 2026 réalise les pires audiences de l'histoire

les mecs faudraient aussi reflechir quand vous faire un article .. alors oui les matchs etaient pas ouf dans l'ensemble .. mais faut pas oublier les heures de diffusion.. faut comparer avec ce qui est comparable

PSG : Deux mois de secret, Paris laisse éclater la vérité

Sacrée bonne nouvelle 😊

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