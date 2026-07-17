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Faux transferts, l’OM va souffrir tout l’été

OM17 juil. , 17:30
parEric Bethsy
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Malgré sa situation de crise économique, l’Olympique de Marseille fait toujours l’objet de nombreuses rumeurs mercato. De fausses informations qui risquent d’accompagner les Marseillais jusqu’à la fermeture du marché des transferts.
Les supporters de l’Olympique de Marseille connaissent la chanson. A chaque mercato, de nombreuses rumeurs alimentent l’actualité mercato de leur équipe et beaucoup d’entre elles n’ont rien à voir avec la réalité. Le scénario se répète évidemment cet été. Dans la mesure où le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi a débarqué en provenance de Brest, il fallait s’attendre à voir des Brestois associés au club phocéen.
L’ancien Lyonnais Romain Del Castillo est annoncé dans le viseur olympien, tout comme le natif de la cité phocéenne Hugo Magnetti. Des informations rapidement démenties par leur entourage. Contactés par Foot Mercato, les agents des deux joueurs, représentés par la même agence, assurent qu’il n’existe aucun contact avec l’Olympique de Marseille à ce jour. C’est peut-être une déception pour certains supporters marseillais. En tout cas, ce démenti n’est absolument pas une surprise pour Mohamed Toubache-Ter.

L'OM est encore utilisé

En début de semaine, l’insider avait déjà balayé l’hypothèse des signatures des deux Brestois. Idem pour l’ailier du FC Lorient Pablo Pagis qui vient de s’engager officiellement avec le Paris FC, et dont l’agent était à l’origine des rumeurs marseillaises. Bien informée sur ces dossiers, la source ajoute que ce genre de bruits de couloir vont se poursuivre dans les semaines à venir.
« Des gens vont vouloir jouer avec Marseille durant tout l’été… », a-t-il prévenu sur le réseau social X, probablement en référence aux agents qui aiment utiliser les grands clubs pour augmenter la cote de leurs joueurs. Manifestement, l’Olympique de Marseille reste efficace dans ce domaine alors que ses difficultés financières réduisent considérablement sa marge de manœuvre au niveau du recrutement.
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Il y a seulement 3 jours, foot01 répétait une fake news espagnole (comme d'habitude) disant que le PSG met Fabian Ruiz en vente. https://uploads.disquscdn.com/images/e4b14b3218f2c7321bdf562351fd0edd6c00f26fa158defa0d7603fe0def9e00.jpg

Faux transferts, l’OM va souffrir tout l’été

Vous touché vraiment le fond du fond,les créateurs de contenus de foot 01.... Vous, vous auto critiqué, rabaisser...je trouve même plus les mots

PSG ou Liverpool, Barcola prend les choses en main

Qu il parte je le redis il faut du renouveau dans cette équipe....akliouche diomande

TV : Le Mondial 2026 réalise les pires audiences de l'histoire

les mecs faudraient aussi reflechir quand vous faire un article .. alors oui les matchs etaient pas ouf dans l'ensemble .. mais faut pas oublier les heures de diffusion.. faut comparer avec ce qui est comparable

PSG : Deux mois de secret, Paris laisse éclater la vérité

Sacrée bonne nouvelle 😊

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