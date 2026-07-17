Faux transferts, l’OM va souffrir tout l’été

Malgré sa situation de crise économique, l’Olympique de Marseille fait toujours l’objet de nombreuses rumeurs mercato. De fausses informations qui risquent d’accompagner les Marseillais jusqu’à la fermeture du marché des transferts.

Les supporters de l’Olympique de Marseille connaissent la chanson. A chaque mercato, de nombreuses rumeurs alimentent l’actualité mercato de leur équipe et beaucoup d’entre elles n’ont rien à voir avec la réalité. Le scénario se répète évidemment cet été. Dans la mesure où le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi a débarqué en provenance de Brest, il fallait s’attendre à voir des Brestois associés au club phocéen.

L’ancien Lyonnais Romain Del Castillo est annoncé dans le viseur olympien, tout comme le natif de la cité phocéenne Hugo Magnetti. Des informations rapidement démenties par leur entourage. Contactés par Foot Mercato, les agents des deux joueurs, représentés par la même agence, assurent qu’il n’existe aucun contact avec l’Olympique de Marseille à ce jour. C’est peut-être une déception pour certains supporters marseillais. En tout cas, ce démenti n’est absolument pas une surprise pour Mohamed Toubache-Ter.

L'OM est encore utilisé

En début de semaine, l’insider avait déjà balayé l’hypothèse des signatures des deux Brestois. Idem pour l’ailier du FC Lorient Pablo Pagis qui vient de s’engager officiellement avec le Paris FC, et dont l’agent était à l’origine des rumeurs marseillaises. Bien informée sur ces dossiers, la source ajoute que ce genre de bruits de couloir vont se poursuivre dans les semaines à venir.

« Des gens vont vouloir jouer avec Marseille durant tout l’été… », a-t-il prévenu sur le réseau social X, probablement en référence aux agents qui aiment utiliser les grands clubs pour augmenter la cote de leurs joueurs. Manifestement, l’Olympique de Marseille reste efficace dans ce domaine alors que ses difficultés financières réduisent considérablement sa marge de manœuvre au niveau du recrutement.