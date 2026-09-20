Le PSG a trop gagné, Luis Enrique a très peur

Double champion d’Europe en titre, le PSG est de loin la meilleure équipe européenne. Cette domination sans partage ne rassure pas Luis Enrique, qui craint que ses joueurs s’endorment sur leurs lauriers.

Depuis deux ans maintenant, absolument rien ne résiste au Paris Saint-Germain. Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, l’équipe de Luis Enrique est devenue la référence absolue. Le « back to back » en coupe d’Europe, avec le sacre face à Arsenal en mai dernier, a couronné un PSG plus fort que jamais. Dans les résultats mais aussi dans la façon de jouer, le club de la capitale française est irrésistible. Et pourtant, le mercato a été animé avec un renouvellement important du secteur offensif notamment, grâce aux recrutements de Torres, Godts et Akliouche.

Luis Enrique a changé pour la bonne cause

Le mercato agité n’est pas le seul signe d’un Paris Saint-Germain qui veut changer des choses, malgré sa toute puissance européenne. Luis Enrique a davantage durci son management, en attestent les gestions de Dembélé ou de Kvaratskhelia avec des sorties prématurées lors de certains matchs, parfois dès la mi-temps. Dans son édition du jour, L’Equipe explique que cette nouvelle gestion de Luis Enrique a justement été mise en place pour éviter à son groupe, qui a énormément gagné, de s’endormir.

« Luis Enrique et son staff ont cogité sur les moyens de conserver la motivation du groupe » écrit à ce sujet le quotidien national, avant d’ajouter. « La crainte, partagée par les hautes sphères du club, était que les joueurs se reposent sur leurs lauriers. C’est ce qui explique la nouvelle gestion de Lucho cette saison », peut-on lire. L’Equipe ajoute que selon une source interne au Paris Saint-Germain, la réaction des joueurs à cette nouvelle méthode de Luis Enrique a été jugée positive, y compris chez les leaders incontestés du groupe comme Dembélé ou Kvaratskhelia, qui ont été la cible de ce management plus corsé.

« Tout le groupe a saisi la gestion de Luis Enrique » conclut le quotidien national. Une bonne nouvelle alors que l’entraîneur espagnol, qui lui n’est jamais rassasié, a l’objectif fou d’aller chercher une troisième Ligue des Champions consécutive.