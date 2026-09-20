Le PSG a trop gagné, Luis Enrique a très peur

Le PSG a trop gagné, Luis Enrique a très peur

PSG20 sept. , 9:40
parCorentin Facy
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Double champion d’Europe en titre, le PSG est de loin la meilleure équipe européenne. Cette domination sans partage ne rassure pas Luis Enrique, qui craint que ses joueurs s’endorment sur leurs lauriers.
Depuis deux ans maintenant, absolument rien ne résiste au Paris Saint-Germain. Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, l’équipe de Luis Enrique est devenue la référence absolue. Le « back to back » en coupe d’Europe, avec le sacre face à Arsenal en mai dernier, a couronné un PSG plus fort que jamais. Dans les résultats mais aussi dans la façon de jouer, le club de la capitale française est irrésistible. Et pourtant, le mercato a été animé avec un renouvellement important du secteur offensif notamment, grâce aux recrutements de Torres, Godts et Akliouche.

Luis Enrique a changé pour la bonne cause

Le mercato agité n’est pas le seul signe d’un Paris Saint-Germain qui veut changer des choses, malgré sa toute puissance européenne. Luis Enrique a davantage durci son management, en attestent les gestions de Dembélé ou de Kvaratskhelia avec des sorties prématurées lors de certains matchs, parfois dès la mi-temps. Dans son édition du jour, L’Equipe explique que cette nouvelle gestion de Luis Enrique a justement été mise en place pour éviter à son groupe, qui a énormément gagné, de s’endormir.
« Luis Enrique et son staff ont cogité sur les moyens de conserver la motivation du groupe » écrit à ce sujet le quotidien national, avant d’ajouter. « La crainte, partagée par les hautes sphères du club, était que les joueurs se reposent sur leurs lauriers. C’est ce qui explique la nouvelle gestion de Lucho cette saison », peut-on lire. L’Equipe ajoute que selon une source interne au Paris Saint-Germain, la réaction des joueurs à cette nouvelle méthode de Luis Enrique a été jugée positive, y compris chez les leaders incontestés du groupe comme Dembélé ou Kvaratskhelia, qui ont été la cible de ce management plus corsé.
« Tout le groupe a saisi la gestion de Luis Enrique » conclut le quotidien national. Une bonne nouvelle alors que l’entraîneur espagnol, qui lui n’est jamais rassasié, a l’objectif fou d’aller chercher une troisième Ligue des Champions consécutive.

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OL-Rennes : Banderole insultante, Tolisso dégoûté par la LFP

Ce n'est pas une question de puritanisme, je le sais très bien qu'il y a ce chant. J'ai été abonné dans les virages au Parc des annees et je l'ai chanté. Mais je pense que le monde évolue et que ce qui était toléré un moment peut ne plus l'être. Je suis pour les rivalité, pour la passion, mais on peut aussi le faire être dans l'insulte. Regarde, quand le parc chantait "un Big Mac pour Gignac", c'était pas une insulte, mais une moquerie. On peut être drôle et piquant sans être insultant

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Match références pour l'OL

OL-Rennes : Banderole insultante, Tolisso dégoûté par la LFP

C'est ça le problème, c'est que ça soit appliqué partout. S'il devait y avoir des matchs arrêtés pour des banderoles disant "la chatte a ta mère", il y aurait des matchs arrêtés toutes les journées. Sauf que ça n'arrive jamais. La question est légitime de se demander pourquoi ça arrive a Lyon et pas ailleurs. Soit c'est un complot contre l'OL, soit les les délégués sont assez incompétents pour faire ce que bon lui semble.

OL-Rennes : Banderole insultante, Tolisso dégoûté par la LFP

Rien de compliqué ! Insulte quelle qu’elle soit c’est défaite systématique sur tapis vert ! Ça va vite les calmer

OL-Rennes : Banderole insultante, Tolisso dégoûté par la LFP

Fascisme en tribune à l'OL ? 🤣 Excuse les quelques blancs chez eux fier d'être français ! 🤦🏼‍♂️ Tu dois préfèrer les virages composées à 90% de "chances" chiant sur la France... Tocard !

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