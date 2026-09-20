Real : Vinicius écarté, Mbappé le ridiculise

Ce n'est pas une question de puritanisme, je le sais très bien qu'il y a ce chant. J'ai été abonné dans les virages au Parc des annees et je l'ai chanté. Mais je pense que le monde évolue et que ce qui était toléré un moment peut ne plus l'être. Je suis pour les rivalité, pour la passion, mais on peut aussi le faire être dans l'insulte. Regarde, quand le parc chantait "un Big Mac pour Gignac", c'était pas une insulte, mais une moquerie. On peut être drôle et piquant sans être insultant
Match références pour l'OL
C'est ça le problème, c'est que ça soit appliqué partout. S'il devait y avoir des matchs arrêtés pour des banderoles disant "la chatte a ta mère", il y aurait des matchs arrêtés toutes les journées. Sauf que ça n'arrive jamais. La question est légitime de se demander pourquoi ça arrive a Lyon et pas ailleurs. Soit c'est un complot contre l'OL, soit les les délégués sont assez incompétents pour faire ce que bon lui semble.
Rien de compliqué ! Insulte quelle qu’elle soit c’est défaite systématique sur tapis vert ! Ça va vite les calmer
Fascisme en tribune à l'OL ? 🤣 Excuse les quelques blancs chez eux fier d'être français ! 🤦🏼♂️ Tu dois préfèrer les virages composées à 90% de "chances" chiant sur la France... Tocard !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
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|0
|8
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|5
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
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|5
|2
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|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|5
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|1
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|1
|6
|6
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|2
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|6
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|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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🚨⚪️ Vinicius Jr: “My goals will return soon. I can not miss so many!”. “Sunday, more to come. Hala Madrid!”.