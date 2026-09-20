Real : Vinicius écarté, Mbappé le ridiculise

Real : Vinicius écarté, Mbappé le ridiculise

Liga20 sept. , 10:00
parCorentin Facy
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En dépit de performances très décevantes depuis plusieurs semaines, Vinicius est attendu dans le onze de départ du Real Madrid, ce dimanche face à l’Atlético de Madrid. Mais la place du Brésilien ne tient plus qu’à un fil.
Avec seulement 1 but et 3 passes décisives en Liga depuis le début de la saison, Vinicius n’est clairement pas l’homme en forme du Real Madrid. L’international brésilien affiche des statistiques décevantes, en comparaison avec Kylian Mbappé ou encore Jude Bellingham. Malgré sa prolongation récente jusqu’en 2032 avec le club de la Casa Blanca, l’ailier brésilien de 25 ans peine terriblement à retrouver son meilleur niveau et ce constat inquiète au plus haut point au sein du staff de José Mourinho.
Le média Fichajes apporte quelques éléments supplémentaires, affirmant que le dernier match face à Elche a instauré un vrai doute dans l’esprit de son entraîneur portugais. Si le Special One ne devrait pas trancher en faveur d’une non-titularisation lors du prochain match au vu de l’enjeu de celui-ci, le derby face à l’Atlético, la place de Vini ne tient plus qu’à un fil. Si les performances du Brésilien ne s’améliorent pas, alors il finira pas être écarté par José Mourinho et envoyé sur le banc, affirme la source espagnole.

La place de Vinicius en grand danger ?

Le média est d’autant plus catégorique qu’il compare les performances de Vinicius avec celles de Kylian Mbappé. Pendant que le Brésilien traine sa méforme comme un boulet, le capitaine des Bleus est très performant. Il a déjà marqué 8 buts et délivré 2 passes décisives cette saison. Autant dire que la comparaison n’est pas flatteuse pour un Vinicius de plus en plus contesté, et pour qui la concurrence est plus forte que jamais.

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Yan Diomandé est une vraie solution à gauche tandis qu’Arda Güler, capable de jouer dix ou à droite, devient indispensable au même titre que Jude Bellingham. Une très grosse performance de Vinicius, ce dimanche après-midi sur la pelouse de l’Atlético de Madrid, ferait sans doute le plus grand bien au Brésilien avant cette longue trêve internationale de trois semaines.
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OL-Rennes : Banderole insultante, Tolisso dégoûté par la LFP

Ce n'est pas une question de puritanisme, je le sais très bien qu'il y a ce chant. J'ai été abonné dans les virages au Parc des annees et je l'ai chanté. Mais je pense que le monde évolue et que ce qui était toléré un moment peut ne plus l'être. Je suis pour les rivalité, pour la passion, mais on peut aussi le faire être dans l'insulte. Regarde, quand le parc chantait "un Big Mac pour Gignac", c'était pas une insulte, mais une moquerie. On peut être drôle et piquant sans être insultant

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OL-Rennes : Banderole insultante, Tolisso dégoûté par la LFP

C'est ça le problème, c'est que ça soit appliqué partout. S'il devait y avoir des matchs arrêtés pour des banderoles disant "la chatte a ta mère", il y aurait des matchs arrêtés toutes les journées. Sauf que ça n'arrive jamais. La question est légitime de se demander pourquoi ça arrive a Lyon et pas ailleurs. Soit c'est un complot contre l'OL, soit les les délégués sont assez incompétents pour faire ce que bon lui semble.

OL-Rennes : Banderole insultante, Tolisso dégoûté par la LFP

Rien de compliqué ! Insulte quelle qu’elle soit c’est défaite systématique sur tapis vert ! Ça va vite les calmer

OL-Rennes : Banderole insultante, Tolisso dégoûté par la LFP

Fascisme en tribune à l'OL ? 🤣 Excuse les quelques blancs chez eux fier d'être français ! 🤦🏼‍♂️ Tu dois préfèrer les virages composées à 90% de "chances" chiant sur la France... Tocard !

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