Fabian Ruiz écarté par le PSG, la vérité éclate

Le PSG va placer dix de ses joueurs dans le top 30 du Ballon d'Or. Fabian Ruiz espère de son côté terminer très haut dans le classement.

Le Paris Saint-Germain sort d'une nouvelle saison exceptionnelle et va encore marquer l'histoire du football. Dix de ses joueurs seront en effet présents parmi les 30 nommés pour le Graal. Fabian Ruiz en fait partie. Le milieu de terrain espagnol a des chances de finir à une très belle place, lui qui aura notamment remporté la Ligue 1 , la Ligue des champions et la Coupe du monde. Deux autres de ses coéquipiers du PSG peuvent également espérer gagner le Ballon d'Or : Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. D'ailleurs, le PSG a décidé d'axer sa campagne de promotion sur les deux joueurs. De quoi agacer Fabian Ruiz ? Pas si sûr.

Fabian Ruiz était bien au courant

Ces dernières heures, des informations indiquaient notamment que l'ancien du Napoli avait appris au dernier moment, comme tout le monde, la stratégie du Paris Saint-Germain de mettre en avant Dembélé et Kvaratskhelia. D'après le compte X Djamel, c'est totalement faux. L'Espagnol était au courant des plans du club de la capitale bien avant concernant le Ballon d'Or. Fabian Ruiz n'est donc pas des plus surpris par la situation actuelle, même s'il aurait sans doute aussi préféré que le PSG mise sur lui pour le mettre en avant. Mais la concurrence est très forte et Fabian Ruiz a peu de chances de gagner le Ballon d'Or.

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Cette année restera en tout cas historique pour lui. Il compte bien surfer sur sa bonne dynamique pour continuer de monter en puissance. L'objectif déclaré du PSG cette saison est de gagner la Ligue des champions pour la troisième année de suite. Fabian Ruiz aura encore un rôle majeur à jouer pour mener à bien le rêve du club de la capitale.