ICONSPORT_272084_0078
Gonçalo Ramos

Le PSG a mis 80 millions d’euros à la poubelle

PSG28 sept. , 12:20
parCorentin Facy
1
Titulaire face à l’AJ Auxerre samedi soir au Parc des Princes, Gonçalo Ramos a encore déçu. Le niveau de l’international portugais interpelle et Walid Acherchour commence à se poser de sérieuses questions.
Joker de luxe de Luis Enrique la saison dernière, Gonçalo Ramos enchaîne comme titulaire en ce début de championnat en raison des absences sur blessure de Doué ou encore Dembélé. Dans le onze de départ contre l’OM lundi soir, l’international portugais avait livré une prestation assez insipide. L’ex-attaquant de Benfica, recruté pour près de 80 millions d’euros bonus compris il y a deux ans, était de nouveau attendu au tournant ce samedi soir face à l’AJ Auxerre. Le buteur de 23 ans n’a toutefois pas été plus brillant. Quasiment introuvable pour ses coéquipiers, Gonçalo Ramos a fait preuve d’un déchet technique trop important les rares fois où il avait le ballon dans les pieds.
Trop c’est trop pour Walid Acherchour, lequel a mis les pieds dans le plat sur le niveau du joueur né à Olhao en le critiquant sévèrement sur les ondes de RMC. « Gonçalo Ramos est mauvais, Kvara avant sa blessure ne fait pas une différence, Barcola il rentre mais tu as l’impression qu’il ne veut pas jouer et Ibrahim Mbaye ne fait pas une différence non plus. L’éclaircie c’est le petit Ndjantou qui est entré en deuxième mi-temps et qui a essayé d’amener un peu de dynamisme. Sur ce type de match, tu dois faire au moins 20 minutes. Je ne veux pas mettre une pièce sur Gonçalo Ramos mais moi Ramos, je n’en peux plus. En plus tous les observateurs sont très compréhensifs sur sa situation en disant que c’est comme ça, qu'il ne faut pas trop lui en demander... » analyse Walid Acherchour dans l'After Foot avant de poursuivre.

Lire aussi

PSG : Quentin Ndjantou bluffe déjà tout ParisPSG : Quentin Ndjantou bluffe déjà tout Paris
PSG : Vitinha et Kvaratskhelia, les tuiles se confirmentPSG : Vitinha et Kvaratskhelia, les tuiles se confirment
« A chaque fois qu’il fait un match, il tue les situations. Il a des contrôles faits avec des Timberland. Contre Auxerre, il y a des performances au PSG qui doivent être bien meilleures. S’il ne sait pas faire des contrôles ou des remises à 80 bâtons, ce n’est quand même pas normal. Il y a des mecs qui l’ont recruté. Si face à Sierralta, Siwe et Akpa qui ont été catastrophiques, il n’arrive pas à trouver les bons angles de passe et les bonnes zones pour être dangereux, alors on a été trompés sur la marchandise » estime le chroniqueur, très déçu par le rendement de Gonçalo Ramos et qui commence véritablement à se demander si le buteur portugais a le niveau pour évoluer au PSG. Une interrogation que partagent à présent de plus en plus de supporters parisiens.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_271083_0003
Premier League

Newcastle - Arsenal : Les compositions (17h30 sur Canal+)

ICONSPORT_271831_0211
OL

Tyler Morton, l'OL est sous le choc

ICONSPORT_272051_0061
Foot Europeen

Arda Güler provoque la colère du Real Madrid

ICONSPORT_271946_0099
OM

Paixao fait trembler l'OM, il rassure tout le monde

Fil Info

16:22
Newcastle - Arsenal : Les compositions (17h30 sur Canal+)
16:00
Tyler Morton, l'OL est sous le choc
15:30
Arda Güler provoque la colère du Real Madrid
15:00
Paixao fait trembler l'OM, il rassure tout le monde
14:30
Il manque Giroud à l’OL pour être imbattable
14:05
Nice - Paris FC : les compos (15h00 sur Ligue1+)
14:00
Rennes a ressuscité le Seko Fofana de Lens
13:40
OM : Un renfort imprévu à Marseille en janvier ?
13:20
Le Barça lâche 40ME pour son nouveau défenseur

Derniers commentaires

Il manque Giroud à l’OL pour être imbattable

On en reparlera.... lorsque Karim Benzema reviendra à l'OL.

L'OM accepte de vendre Greenwood pour 75ME

Tu dis encore une fois n importe quoi Reds69

L'OM accepte de vendre Greenwood pour 75ME

Non c'est 50% qui va a Mu , si L OM le vend à 80 M , 40 M ira à MU

Le PSG a mis 80 millions d’euros à la poubelle

Ramos une nouvelle déception. Il faut qu'il parte dès cet hiver !

L'OM accepte de vendre Greenwood pour 75ME

avec la qualif en C1 cette annee l om a acheté 10 pour 100 de plus sur les droits du joueur et si l om se qualifie encore cette saison l om devra encore acheter 10 pour 100 de plus, donc en cas de nouvelle qualif en C1 l om aura 70 pour 100 du joueur

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
125401473
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1053115138
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
76213-2911
10
Lorient
76213-5914
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Auxerre
66204-448
14
Angers SCO
55122-134
15
Nantes
56123-257
16
Brest
45113-2911
17
Le Havre
45113-268
18
Metz
15014-8513

Loading