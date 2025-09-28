Le PSG a mis 80 millions d’euros à la poubelle

Titulaire face à l’AJ Auxerre samedi soir au Parc des Princes, Gonçalo Ramos a encore déçu. Le niveau de l’international portugais interpelle et Walid Acherchour commence à se poser de sérieuses questions.

Joker de luxe de Luis Enrique la saison dernière, Gonçalo Ramos enchaîne comme titulaire en ce début de championnat en raison des absences sur blessure de Doué ou encore Dembélé. Dans le onze de départ contre l’OM lundi soir, l’international portugais avait livré une prestation assez insipide. L’ex-attaquant de Benfica, recruté pour près de 80 millions d’euros bonus compris il y a deux ans, était de nouveau attendu au tournant ce samedi soir face à l’AJ Auxerre . Le buteur de 23 ans n’a toutefois pas été plus brillant. Quasiment introuvable pour ses coéquipiers, Gonçalo Ramos a fait preuve d’un déchet technique trop important les rares fois où il avait le ballon dans les pieds.

Trop c’est trop pour Walid Acherchour, lequel a mis les pieds dans le plat sur le niveau du joueur né à Olhao en le critiquant sévèrement sur les ondes de RMC. « Gonçalo Ramos est mauvais, Kvara avant sa blessure ne fait pas une différence, Barcola il rentre mais tu as l’impression qu’il ne veut pas jouer et Ibrahim Mbaye ne fait pas une différence non plus. L’éclaircie c’est le petit Ndjantou qui est entré en deuxième mi-temps et qui a essayé d’amener un peu de dynamisme. Sur ce type de match, tu dois faire au moins 20 minutes. Je ne veux pas mettre une pièce sur Gonçalo Ramos mais moi Ramos, je n’en peux plus. En plus tous les observateurs sont très compréhensifs sur sa situation en disant que c’est comme ça, qu'il ne faut pas trop lui en demander... » analyse Walid Acherchour dans l'After Foot avant de poursuivre.

« A chaque fois qu’il fait un match, il tue les situations. Il a des contrôles faits avec des Timberland. Contre Auxerre, il y a des performances au PSG qui doivent être bien meilleures. S’il ne sait pas faire des contrôles ou des remises à 80 bâtons, ce n’est quand même pas normal. Il y a des mecs qui l’ont recruté. Si face à Sierralta, Siwe et Akpa qui ont été catastrophiques, il n’arrive pas à trouver les bons angles de passe et les bonnes zones pour être dangereux, alors on a été trompés sur la marchandise » estime le chroniqueur, très déçu par le rendement de Gonçalo Ramos et qui commence véritablement à se demander si le buteur portugais a le niveau pour évoluer au PSG. Une interrogation que partagent à présent de plus en plus de supporters parisiens.