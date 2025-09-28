ICONSPORT_272084_0069
PSG : Vitinha et Kvaratskhelia, les tuiles se confirment

Sortis prématurément face à l'AJ Auxerre samedi soir (2-0), Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia souffrent bien de problèmes physiques. Mais Luis Enrique a refusé de trop en dire.
Le Paris Saint-Germain est en état d’alerte à trois jours de son déplacement à Barcelone en Ligue des Champions. Déjà touché par une impressionnante vague de blessures (Doué, Marquinhos, Dembélé, Fabian Ruiz, Joao Neves), le club parisien n’a pas non plus été épargné face à l’AJ Auxerre ce samedi lors de la 6e journée de Ligue 1. Vitinha est sorti sur blessure dès la 35e minute et à la mi-temps, c’est Khvicha Kvaratskhelia qui en a fait de même.
Si pour le Géorgien, il n’y avait aucun doute sur le fait qu’il soit diminué physiquement au vu de son attitude sur le terrain, le flou était plus épais en ce qui concerne Vitinha. Le Portugais est sorti sans donner l’impression d’avoir mal quelque part et n’a pas eu l’air de comprendre la raison de ce changement. En conférence de presse d’après-match, Luis Enrique a pourtant confirmé que l’ex-milieu de terrain du FC Porto était sorti en raison d’un problème physique. Une nouvelle tuile, donc.

« On a fait le changement parce qu'il a noté quelques problèmes. Je ne sais pas si c'est une blessure ou pas. Mais nous ne voulons pas prendre de risques avec quiconque » a souligné Luis Enrique. En ce qui concerne Kvaratskhelia, le coach parisien a confié qu’il ne savait « rien » pour le moment et que des examens seront pratiqués dans les heures à venir. Le Parisien explique que l’ancien ailier de Naples n’a pas pu récupérer du dur contact avec Senaya à la 25e minute. « Il faut attendre les staffs médicaux demain ou après demain pour savoir exactement quel type de blessure ils ont » a conclu Luis Enrique, jetant un très gros flou sur les participations des deux joueurs au choc de la 2e journée de Ligue des Champions à Barcelone mercredi soir.
