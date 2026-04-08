Le président qatari du PSG a trouvé la solution
Nasser Al-Khelaifi - PSG

« Le PSG a dépensé un milliard », il applaudit le Qatar

PSG08 avr. , 8:00
parClaude Dautel
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Le PSG est le favori pour la double confrontation face à Liverpool, et sans avoir mis sur pied une équipe de superstars. Paris a compris la leçon.
Arrivé aux commandes du Paris Saint-Germain en 2011 après le rachat du club à Colony Capital, le Qatar, via QSI, a longtemps dépensé des sommes astronomiques pour s'offrir des stars et les payer à prix d'or. Tout cela pour empiler les titres en France, mais sans jamais faire trembler l'Europe. Pourtant, Nasser Al-Khelaïfi a poussé le curseur très loin au niveau financier, réussissant même à aligner le trio Neymar-Messi-Mbappé. Un casting XXL, mais un résultat XXS pour le PSG. Alors, après le départ de Kylian Mbappé dans les conditions économiques que l'on sait, et avec l'accord de l'émir du Qatar, le patron du Paris SG a décidé de prendre un virage radical et stoppé le délire comptable. Chef adjoint du service des sports du Parisien, Laurent Perrin avoue que les dirigeants du Paris Saint-Germain doivent être félicités pour cette brutale remise en cause.

Le PSG en feu au mercato, c'est fini

Notre confrère l'admet, le PSG a une puissance financière qui lui permet de rouler sur la Ligue 1, mais est également en ordre de bataille pour décrocher des titres en Europe, comme cela a été le cas la saison passée. « On le répète souvent, à juste titre : en France, le PSG a tué la concurrence à coups de millions. Avec son chiffre d’affaires de 837 millions d’euros, 15 fois plus que son dauphin, Lens, Paris peut choisir des joueurs intouchables pour les autres clubs français. Dans le football comme ailleurs, l’argent est le premier vecteur d’inégalité. Encore faut-il ne pas se tromper. C’est la grande leçon que Nasser Al-Khelaïfi a tirée de sa première décennie à la tête du club. Plus d’un milliard d’euros dépensé entre 2011 et 2020 pour attirer d’immenses stars comme Ibrahimovic, Neymar et Mbappé et ne récolter, finalement, qu’ironie et désillusions », fait remarquer Laurent Perrin, qui tempère toutefois cette critique.
En effet, là où, du côté de Doha on aurait pu continuer à laisser ouvert le tiroir-caisse sans jamais rien dire, le virage pris au départ de Kylian Mbappé s'avère totalement réussi. Attention, il est évident que le PSG peut tout de même s'offrir un Lucas Chevalier et un Illya Zabarnyi pour une facture totale de plus de 100 millions d'euros, deux joueurs qui ne sont que des remplaçants. Mais, il n'empêche, quand Joao Neves, Vitinha et Pacho sont arrivés dans la capitale, personne n'en faisait des joueurs capables de permettre à Paris de rouler sur l'Inter en finale de la Ligue des champions. Même en ce mois d'avril 2026 de recevoir Liverpool avec une certaine sérénité, alors que les Reds ont, eux, fait un mercato totalement délirant l'été dernier.

Liverpool a dépensé 500ME pour rien

Car si en Ligue 1, personne ne regarde le PSG dans les yeux sur le plan des finances, ce n'est pas le cas en Europe. Et c'est ce que fait remarquer Le Parisien, à quelques heures du quart de finale aller de Ligue des champions face à Liverpool. « Rien ne sert d’avoir de l’argent si on le dépense mal. Liverpool est bien placé pour le savoir. Si les Reds avaient du flair en 2017 en recrutant van Dijk et Salah, ses dirigeants ont été beaucoup moins inspirés l’été dernier. Ils ont dépensé 500 M€ pour rajeunir l’effectif et relancer un nouveau cycle. Et ça ne prend pas. Au point que le champion d’Angleterre revient au Parc des Princes dans un costume d’outsider », constate Laurent Perrin.

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Et est-ce-que Olmo sera tenté par l'énorme OM ?

OL : Endrick sanctionné en fin de saison ?

ca peut pas etre le pire recrutement meme si il marche ds tout les cas! il a apporter plus que satriano

L'OM tenté par l'énorme coup Dani Olmo

On est le 8 avril les gars, les poissons d'avril c'est le 1er !!! Dani Olmo a l'OM... Un tel joueur ne voudra jamais signer a l'OM faut être réaliste... Tu vas lui vendre quoi? Aucun titre en 10 ans, éliminé en phase de poule de LDC... Olmo a de l'ambition donc même pas en rêve 🤣😂🤣 L'OM doit se reconstruire une crédibilité sur la scène française et internationale, ensuite l'OM pourra rêver de "grand" joueur qui ne sont pas trentenaires ou black listés...

PSG : Dragué par le Maire de Paris, Al-Khelaïfi regarde ailleurs

ptdrrrrr. et encore si c etait vrai? je pense ce que je veux, j aime qui je veux, et j emmerde celui qui voudra me dire pour qui voter ou aimer

PSG : Dragué par le Maire de Paris, Al-Khelaïfi regarde ailleurs

c est ça. tu regardes avec une webcam? sinon on peut se donner RDV si tu veux comme tu n es pas loin. on pourrait discuter. comme tu as le temps

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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