« Le PSG a dépensé un milliard », il applaudit le Qatar

Le PSG est le favori pour la double confrontation face à Liverpool, et sans avoir mis sur pied une équipe de superstars. Paris a compris la leçon.

Parisien, Laurent Perrin avoue que les dirigeants du Paris Saint-Germain doivent être félicités pour cette brutale remise en cause. Arrivé aux commandes du Paris Saint-Germain en 2011 après le rachat du club à Colony Capital, le Qatar, via QSI, a longtemps dépensé des sommes astronomiques pour s'offrir des stars et les payer à prix d'or. Tout cela pour empiler les titres en France, mais sans jamais faire trembler l'Europe. Pourtant, Nasser Al-Khelaïfi a poussé le curseur très loin au niveau financier, réussissant même à aligner le trio Neymar-Messi-Mbappé. Un casting XXL, mais un résultat XXS pour le PSG. Alors, après le départ de Kylian Mbappé dans les conditions économiques que l'on sait, et avec l'accord de l'émir du Qatar , le patron du Paris SG a décidé de prendre un virage radical et stoppé le délire comptable. Chef adjoint du service des sports du, Laurent Perrin avoue que les dirigeants du Paris Saint-Germain doivent être félicités pour cette brutale remise en cause.

Le PSG en feu au mercato, c'est fini

Notre confrère l'admet, le PSG a une puissance financière qui lui permet de rouler sur la Ligue 1, mais est également en ordre de bataille pour décrocher des titres en Europe, comme cela a été le cas la saison passée. « On le répète souvent, à juste titre : en France, le PSG a tué la concurrence à coups de millions. Avec son chiffre d’affaires de 837 millions d’euros, 15 fois plus que son dauphin, Lens, Paris peut choisir des joueurs intouchables pour les autres clubs français. Dans le football comme ailleurs, l’argent est le premier vecteur d’inégalité. Encore faut-il ne pas se tromper. C’est la grande leçon que Nasser Al-Khelaïfi a tirée de sa première décennie à la tête du club. Plus d’un milliard d’euros dépensé entre 2011 et 2020 pour attirer d’immenses stars comme Ibrahimovic, Neymar et Mbappé et ne récolter, finalement, qu’ironie et désillusions », fait remarquer Laurent Perrin, qui tempère toutefois cette critique.

En effet, là où, du côté de Doha on aurait pu continuer à laisser ouvert le tiroir-caisse sans jamais rien dire, le virage pris au départ de Kylian Mbappé s'avère totalement réussi. Attention, il est évident que le PSG peut tout de même s'offrir un Lucas Chevalier et un Illya Zabarnyi pour une facture totale de plus de 100 millions d'euros, deux joueurs qui ne sont que des remplaçants. Mais, il n'empêche, quand Joao Neves, Vitinha et Pacho sont arrivés dans la capitale, personne n'en faisait des joueurs capables de permettre à Paris de rouler sur l'Inter en finale de la Ligue des champions . Même en ce mois d'avril 2026 de recevoir Liverpool avec une certaine sérénité, alors que les Reds ont, eux, fait un mercato totalement délirant l'été dernier.

Liverpool a dépensé 500ME pour rien

Car si en Ligue 1, personne ne regarde le PSG dans les yeux sur le plan des finances, ce n'est pas le cas en Europe. Et c'est ce que fait remarquer Le Parisien, à quelques heures du quart de finale aller de Ligue des champions face à Liverpool. « Rien ne sert d’avoir de l’argent si on le dépense mal. Liverpool est bien placé pour le savoir. Si les Reds avaient du flair en 2017 en recrutant van Dijk et Salah, ses dirigeants ont été beaucoup moins inspirés l’été dernier. Ils ont dépensé 500 M€ pour rajeunir l’effectif et relancer un nouveau cycle. Et ça ne prend pas. Au point que le champion d’Angleterre revient au Parc des Princes dans un costume d’outsider », constate Laurent Perrin.